В Херсонской ГВА опровергли фейк об эвакуации госслужащих

Эвакуация государственных служащих из Херсона – российский фейк.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом в своем фейсбуке сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Россия проводит кампанию по дезинформации по ситуации на Юге. Информация о том, что якобы происходит эвакуация госслужащих из Херсона перед "наступлением РФ" не соответствует действительности", - написал он.

Он добавил, что это российские фейки, целью которых является усилить панику. В действительности у РФ нет ресурсов для наступления на Херсон.

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