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В Херсонской ГВА опровергли фейк об эвакуации госслужащих

фейк

Эвакуация государственных служащих из Херсона – российский фейк.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом в своем фейсбуке сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Россия проводит кампанию по дезинформации по ситуации на Юге. Информация о том, что якобы происходит эвакуация госслужащих из Херсона перед "наступлением РФ" не соответствует действительности", - написал он.

Он добавил, что это российские фейки, целью которых является усилить панику. В действительности у РФ нет ресурсов для наступления на Херсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне еженедельно распространяют 166 млн постов с дезинформацией, - Данилов

Автор: 

Херсон (2840) эвакуация (2083) госслужащие (340) фейк (681) Роман Мрочко (31)


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а як би і не фейк, то я би не здивувася...
перші хто дрискаяє коли гаряче - слуґи...
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04.03.2024 03:13 Ответить
А деякі з них залишаются чекати. Ну звісно кого
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04.03.2024 03:20 Ответить
штирить вже це клованьо...
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04.03.2024 03:24 Ответить
прошу не плутати штатного агента кремля з президентом України!
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04.03.2024 08:12 Ответить
Жарте шашлички № 100000000
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04.03.2024 06:45 Ответить
Навіщо цей фейк сюди притягли? Хіба знову Дніпро форсувати легко?!
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04.03.2024 07:47 Ответить
То ми так і не почули від зелених шмарклей за 2 роки, як так сталося, що кацапи вже 2 березня окупували Херсон.

Зелені шмарклі, вам 2 роки не вистачило для розслідування справи здачи Херсона?
Хто там був "морально не готовий підривати мости"? Де свідок Подоляк?

Чому Антонівський міст не було підірвано? Хто заборонив?

Чому хлопці в Бузковому парку зустрічали кацапську броню самі, і лише з "калашами"? Де було СБУ? Під Чернівцями виловлювали "захисників"?

Річниця подвигу Героїв Бузкового парку взагалі пройшла мимо. Навіть цензор.нет про них не згадав...
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04.03.2024 09:34 Ответить
 
 