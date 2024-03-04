В Херсонській МВА спростували фейк про евакуацію держслужбовців
Евакуація державних службовців з Херсона - російський фейк.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у своєму фейсбуці повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на Півдні. Інформація про те, що буцімто відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед "наступом РФ" не відповідає дійсності", - написав він.
Він додав, що це російські фейки, метою яких є посилити паніку. Насправді у РФ немає ресурсів для наступу на Херсон.
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