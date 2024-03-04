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Новини
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В Херсонській МВА спростували фейк про евакуацію держслужбовців

фейк

Евакуація державних службовців з Херсона - російський фейк.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у своєму фейсбуці повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на Півдні. Інформація про те, що буцімто відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед "наступом РФ" не відповідає дійсності", - написав він.

Він додав, що це російські фейки, метою яких є посилити паніку. Насправді у РФ немає ресурсів для наступу на Херсон.

Також читайте: Росіяни щотижня поширюють 166 млн постів з дезінформацією, - Данілов

Автор: 

Херсон (3381) евакуація (2321) держслужбовці (337) фейк (744) Мрочко Роман (39)


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а як би і не фейк, то я би не здивувася...
перші хто дрискаяє коли гаряче - слуґи...
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04.03.2024 03:13 Відповісти
А деякі з них залишаются чекати. Ну звісно кого
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04.03.2024 03:20 Відповісти
штирить вже це клованьо...
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04.03.2024 03:24 Відповісти
прошу не плутати штатного агента кремля з президентом України!
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04.03.2024 08:12 Відповісти
Жарте шашлички № 100000000
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04.03.2024 06:45 Відповісти
Навіщо цей фейк сюди притягли? Хіба знову Дніпро форсувати легко?!
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04.03.2024 07:47 Відповісти
То ми так і не почули від зелених шмарклей за 2 роки, як так сталося, що кацапи вже 2 березня окупували Херсон.

Зелені шмарклі, вам 2 роки не вистачило для розслідування справи здачи Херсона?
Хто там був "морально не готовий підривати мости"? Де свідок Подоляк?

Чому Антонівський міст не було підірвано? Хто заборонив?

Чому хлопці в Бузковому парку зустрічали кацапську броню самі, і лише з "калашами"? Де було СБУ? Під Чернівцями виловлювали "захисників"?

Річниця подвигу Героїв Бузкового парку взагалі пройшла мимо. Навіть цензор.нет про них не згадав...
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04.03.2024 09:34 Відповісти
 
 