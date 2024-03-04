Ликвидирован начальник разведки российского батальона "Эспаньола" Субботин

Силы обороны Украины ликвидировали начальника разведки российской бригады "Эспаньола" Вячеслава Субботина с позывным "Выходной".

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан, информирует Цензор.НЕТ.

"Успешно демобилизовано: начальник разведки бригады "Эспаньола" Вячеслав Субботин "Выходной", - говорится в сообщении.

Так называемый "военкор" российского пропагандистского издания Russia Today Иван Полянский заявил, что Субботина ликвидировали в воскресенье, 3 марта.

"Эспаньола" - военное формирование РФ, созданное из радикальных фанатов футбольных клубов. В настоящее время батальоном руководит ЧВК "Редут", а часть бойцов имеет неонацистские убеждения.

Напомним, в январе 2024 года ГУР МО сообщило, что путинская партия "Единая Россия" создала собственную частную армию - так называемую ЧВК "Эспаньола".

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