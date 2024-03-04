Ликвидирован начальник разведки российского батальона "Эспаньола" Субботин
Силы обороны Украины ликвидировали начальника разведки российской бригады "Эспаньола" Вячеслава Субботина с позывным "Выходной".
Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан, информирует Цензор.НЕТ.
"Успешно демобилизовано: начальник разведки бригады "Эспаньола" Вячеслав Субботин "Выходной", - говорится в сообщении.
Так называемый "военкор" российского пропагандистского издания Russia Today Иван Полянский заявил, что Субботина ликвидировали в воскресенье, 3 марта.
"Эспаньола" - военное формирование РФ, созданное из радикальных фанатов футбольных клубов. В настоящее время батальоном руководит ЧВК "Редут", а часть бойцов имеет неонацистские убеждения.
Напомним, в январе 2024 года ГУР МО сообщило, что путинская партия "Единая Россия" создала собственную частную армию - так называемую ЧВК "Эспаньола".
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Ну от якщо підрозділ буде "Бояра", "Каліна красная", "Чєкушка", "Опохмєл" чи ще якось так, то відразу буде зрозуміло хто і що.
Тим більш, що всі скрєпні назви типу "Лапті" зовсім не додають їм їхнього вигаданого "вялічія"
Типу, частина за гітлера, решта за сталіна-пукіна. Повна шиза.
Як таке може перемогти?..
Царство розділене в собі гине.
бо половини слів не розуміють
краще не заважай, як кажуть в Одесі.
Хробакам - смачного!
Лихим парфумам у пеклі - неймовірних непристойних утіх!