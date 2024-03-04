РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5946 посетителей онлайн
Новости Война
15 500 42

Ликвидирован начальник разведки российского батальона "Эспаньола" Субботин

Силы обороны Украины ликвидировали начальника разведки российской бригады "Эспаньола" Вячеслава Субботина с позывным "Выходной".

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан, информирует Цензор.НЕТ.

"Успешно демобилизовано: начальник разведки бригады "Эспаньола" Вячеслав Субботин "Выходной", - говорится в сообщении.

В'ячеслав Суботін

Так называемый "военкор" российского пропагандистского издания Russia Today Иван Полянский заявил, что Субботина ликвидировали в воскресенье, 3 марта.

Суботін

"Эспаньола" - военное формирование РФ, созданное из радикальных фанатов футбольных клубов. В настоящее время батальоном руководит ЧВК "Редут", а часть бойцов имеет неонацистские убеждения.

Напомним, в январе 2024 года ГУР МО сообщило, что путинская партия "Единая Россия" создала собственную частную армию - так называемую ЧВК "Эспаньола".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе выследил оккупантов, эвакуировавших свой танк, и ударил по скоплению военных 291-го гвардейского мотострелкового полка РФ. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3604) Штефан Анатолий (114)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
У вихідного, вихідний назавжди..
показать весь комментарий
04.03.2024 09:58
+14
"Субота помирає у неділю" - хороша назва для фільму.
показать весь комментарий
04.03.2024 10:21
+10
Гудзики у ряд.
показать весь комментарий
04.03.2024 10:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У вихідного, вихідний назавжди..
показать весь комментарий
04.03.2024 09:58 Ответить
Гудзики у ряд.
показать весь комментарий
04.03.2024 10:02 Ответить
Земля бетоном цьому ненависному кацапурі 😡
показать весь комментарий
04.03.2024 12:43 Ответить
показать весь комментарий
04.03.2024 17:05 Ответить
у пеклі аідпочине
показать весь комментарий
04.03.2024 10:12 Ответить
у пеклі бєз вихадних...
показать весь комментарий
04.03.2024 10:38 Ответить
Вихідний пішов на вихід
показать весь комментарий
04.03.2024 10:54 Ответить
Саме ця падла обіцяла подарувати дітям за гарні оцінки в навчанні відрізане вухо азовця, але у підсумку його вуха будуть їсти опариші🔥
показать весь комментарий
04.03.2024 11:04 Ответить
Слава тєпєрь вихадной навсєгда.
показать весь комментарий
04.03.2024 10:00 Ответить
тепер буде головним контррозвідником у кабздона, а заодно і на концерті побуває...
показать весь комментарий
04.03.2024 10:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=O98HzEbcLVQ Иосиф Кобзон - Звезда футбола (Лев Яшин)
показать весь комментарий
04.03.2024 10:12 Ответить
тобто, кацапські радикальні фанати футбольних клубів, вболівають за ла лігу?
показать весь комментарий
04.03.2024 10:05 Ответить
Будуть під виття кобзона фламенко танцювати на похоронах цього мудака.
показать весь комментарий
04.03.2024 10:24 Ответить
Мечтал привезти ухо азовца, а приехал сам в черном пакете!
Надеемся, что приехал и без уха, и без члена.....
показать весь комментарий
04.03.2024 10:15 Ответить
" ... У кацапа вьіходной пуговіци вряд.
Ярчє солнєчного дня золотом горят ..."😬😁
показать весь комментарий
04.03.2024 10:18 Ответить
Ще один кацапський ******** вирушив на "ісконна рускіє землі". В пекло.
показать весь комментарий
04.03.2024 10:19 Ответить
Битьрасійськимвоіном-житьвечнав пеклі.
показать весь комментарий
04.03.2024 10:20 Ответить
"Субота помирає у неділю" - хороша назва для фільму.
показать весь комментарий
04.03.2024 10:21 Ответить
Начальник розвідки бригади чи батальону?
показать весь комментарий
04.03.2024 10:21 Ответить
Asta ls vista, baby
показать весь комментарий
04.03.2024 10:22 Ответить
Така була савєцка пісня: " У салдата вихадной- пугавіци в ряд.. Ярче солнечнаго дня золотом гарят.. "ну і так далі💀
показать весь комментарий
04.03.2024 10:28 Ответить
Воно колись обіцяло відрізане вухо українця подарувати-тому сабакє сабачья смєрть...
показать весь комментарий
04.03.2024 10:39 Ответить
ВСІ кацапські падли подохнуть в Україні !!!!
показать весь комментарий
04.03.2024 10:44 Ответить
«Виходной»пішов у відпустку за власний рахунок.
показать весь комментарий
04.03.2024 10:45 Ответить
Шо за "Еспаньйола" нах ? Чому не "Бірьозка"?
показать весь комментарий
04.03.2024 10:49 Ответить
То вони маскуються під НАТО і проводять диверсійну роботу!
Ну от якщо підрозділ буде "Бояра", "Каліна красная", "Чєкушка", "Опохмєл" чи ще якось так, то відразу буде зрозуміло хто і що.
Тим більш, що всі скрєпні назви типу "Лапті" зовсім не додають їм їхнього вигаданого "вялічія"
показать весь комментарий
04.03.2024 11:12 Ответить
Кабзон уже голос потерял....
показать весь комментарий
04.03.2024 10:53 Ответить
Рулон скловати підору з алмазною крихтою, сім"ї - лиха та хвороб тяжких
показать весь комментарий
04.03.2024 11:00 Ответить
Нехай кацапи всі йдуть до пекла і там кучкуються , тварюки 😡
показать весь комментарий
04.03.2024 11:39 Ответить
выходной на концерт кабздона
показать весь комментарий
04.03.2024 11:43 Ответить
у новоявленого покійника дві літери "б" у прізвищі!
показать весь комментарий
04.03.2024 11:45 Ответить
Аби тільки не голосувати за ******… Ох ці мацкавіти …. Смерть оркам московським !!
показать весь комментарий
04.03.2024 12:13 Ответить
Так батальйон чи бригада , пісателі? Чий не посада щоб про неї на всіх парканах інтернетних. Он в середньому тисяча за добу ( по інформації ГШ, уже два рази знищили армію орків).
показать весь комментарий
04.03.2024 12:21 Ответить
"...частина підрозділа неонацисти..."
Типу, частина за гітлера, решта за сталіна-пукіна. Повна шиза.
Як таке може перемогти?..
Царство розділене в собі гине.
показать весь комментарий
04.03.2024 12:25 Ответить
Чого це воно "розділене"? І ЧИМ?! Більшовизм - той самий "націонал-соціалізм" Тільки нацисти ділили людей на "поганих" і "хороших" за національним принципом а більшовики - за класовим!
показать весь комментарий
04.03.2024 17:06 Ответить
Обличчя садиста ...
показать весь комментарий
04.03.2024 12:53 Ответить
коли москалі чують українську мову, то думають що вжі дійшли до Іспанії або до Німеччини

бо половини слів не розуміють
показать весь комментарий
04.03.2024 13:09 Ответить
Ті хто пише,хоть навчіться розрізняти: батальон чи бригада?Неприємно читати,бо різниця велика.
показать весь комментарий
04.03.2024 13:57 Ответить
Как же сделать, чтобы всю неделю в жизни получался Выходной ... (Весна на Заречной улице)
показать весь комментарий
04.03.2024 14:40 Ответить
Помоги Донбассу?
краще не заважай, як кажуть в Одесі.
показать весь комментарий
04.03.2024 15:03 Ответить
Та і йух з ним!
показать весь комментарий
04.03.2024 16:19 Ответить
Новоприставленому бойовому москалю - міцного здоров'я!
Хробакам - смачного!
Лихим парфумам у пеклі - неймовірних непристойних утіх!
показать весь комментарий
04.03.2024 21:36 Ответить
 
 