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Ліквідовано начальника розвідки російського батальйону "Еспаньола" Суботіна

Сили оборони України ліквідували начальника розвідки російської бригади "Еспаньйола" В’ячеслава Суботіна з позивним "Выходной".

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.

"Успішно демобілізовано: начальник розвідки бригади "Еспаньола" В'ячеслав Суботін "Выходной", - йдеться в повідомленні.

В'ячеслав Суботін

Так званий "воєнкор" російського пропагандистського видання Russia Today Іван Полянський заявив, що Суботіна ліквідували в неділю, 3 березня.

Суботін

"Еспаньйола" - військове формування РФ, створене з радикальних фанатів футбольних клубів. Наразі батальйоном керує ПВК "Редут", а частина бійців має неонацистські переконання.

Нагадаємо, у січні 2024 року ГУР МО повідомило, що путінська партія "Єдина Росія" створила власну приватну армію - так звану ПВК "Еспаньйола".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського підполковника Опанасюка. ФОТО

Автор: 

армія рф (17551) ліквідація (3991) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+17
У вихідного, вихідний назавжди..
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04.03.2024 09:58
+14
"Субота помирає у неділю" - хороша назва для фільму.
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04.03.2024 10:21
+10
Гудзики у ряд.
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04.03.2024 10:02
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У вихідного, вихідний назавжди..
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04.03.2024 09:58 Відповісти
Гудзики у ряд.
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04.03.2024 10:02 Відповісти
Земля бетоном цьому ненависному кацапурі 😡
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04.03.2024 12:43 Відповісти
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04.03.2024 17:05 Відповісти
у пеклі аідпочине
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04.03.2024 10:12 Відповісти
у пеклі бєз вихадних...
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04.03.2024 10:38 Відповісти
Вихідний пішов на вихід
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04.03.2024 10:54 Відповісти
Саме ця падла обіцяла подарувати дітям за гарні оцінки в навчанні відрізане вухо азовця, але у підсумку його вуха будуть їсти опариші🔥
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04.03.2024 11:04 Відповісти
Слава тєпєрь вихадной навсєгда.
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04.03.2024 10:00 Відповісти
тепер буде головним контррозвідником у кабздона, а заодно і на концерті побуває...
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04.03.2024 10:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=O98HzEbcLVQ Иосиф Кобзон - Звезда футбола (Лев Яшин)
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04.03.2024 10:12 Відповісти
тобто, кацапські радикальні фанати футбольних клубів, вболівають за ла лігу?
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04.03.2024 10:05 Відповісти
Будуть під виття кобзона фламенко танцювати на похоронах цього мудака.
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04.03.2024 10:24 Відповісти
Мечтал привезти ухо азовца, а приехал сам в черном пакете!
Надеемся, что приехал и без уха, и без члена.....
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04.03.2024 10:15 Відповісти
" ... У кацапа вьіходной пуговіци вряд.
Ярчє солнєчного дня золотом горят ..."😬😁
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04.03.2024 10:18 Відповісти
Ще один кацапський ******** вирушив на "ісконна рускіє землі". В пекло.
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04.03.2024 10:19 Відповісти
Битьрасійськимвоіном-житьвечнав пеклі.
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04.03.2024 10:20 Відповісти
"Субота помирає у неділю" - хороша назва для фільму.
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04.03.2024 10:21 Відповісти
Начальник розвідки бригади чи батальону?
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04.03.2024 10:21 Відповісти
Asta ls vista, baby
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04.03.2024 10:22 Відповісти
Така була савєцка пісня: " У салдата вихадной- пугавіци в ряд.. Ярче солнечнаго дня золотом гарят.. "ну і так далі💀
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04.03.2024 10:28 Відповісти
Воно колись обіцяло відрізане вухо українця подарувати-тому сабакє сабачья смєрть...
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04.03.2024 10:39 Відповісти
ВСІ кацапські падли подохнуть в Україні !!!!
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04.03.2024 10:44 Відповісти
«Виходной»пішов у відпустку за власний рахунок.
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04.03.2024 10:45 Відповісти
Шо за "Еспаньйола" нах ? Чому не "Бірьозка"?
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04.03.2024 10:49 Відповісти
То вони маскуються під НАТО і проводять диверсійну роботу!
Ну от якщо підрозділ буде "Бояра", "Каліна красная", "Чєкушка", "Опохмєл" чи ще якось так, то відразу буде зрозуміло хто і що.
Тим більш, що всі скрєпні назви типу "Лапті" зовсім не додають їм їхнього вигаданого "вялічія"
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04.03.2024 11:12 Відповісти
Кабзон уже голос потерял....
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04.03.2024 10:53 Відповісти
Рулон скловати підору з алмазною крихтою, сім"ї - лиха та хвороб тяжких
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04.03.2024 11:00 Відповісти
Нехай кацапи всі йдуть до пекла і там кучкуються , тварюки 😡
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04.03.2024 11:39 Відповісти
выходной на концерт кабздона
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04.03.2024 11:43 Відповісти
у новоявленого покійника дві літери "б" у прізвищі!
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04.03.2024 11:45 Відповісти
Аби тільки не голосувати за ******… Ох ці мацкавіти …. Смерть оркам московським !!
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04.03.2024 12:13 Відповісти
Так батальйон чи бригада , пісателі? Чий не посада щоб про неї на всіх парканах інтернетних. Он в середньому тисяча за добу ( по інформації ГШ, уже два рази знищили армію орків).
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04.03.2024 12:21 Відповісти
"...частина підрозділа неонацисти..."
Типу, частина за гітлера, решта за сталіна-пукіна. Повна шиза.
Як таке може перемогти?..
Царство розділене в собі гине.
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04.03.2024 12:25 Відповісти
Чого це воно "розділене"? І ЧИМ?! Більшовизм - той самий "націонал-соціалізм" Тільки нацисти ділили людей на "поганих" і "хороших" за національним принципом а більшовики - за класовим!
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04.03.2024 17:06 Відповісти
Обличчя садиста ...
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04.03.2024 12:53 Відповісти
коли москалі чують українську мову, то думають що вжі дійшли до Іспанії або до Німеччини

бо половини слів не розуміють
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04.03.2024 13:09 Відповісти
Ті хто пише,хоть навчіться розрізняти: батальон чи бригада?Неприємно читати,бо різниця велика.
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04.03.2024 13:57 Відповісти
Как же сделать, чтобы всю неделю в жизни получался Выходной ... (Весна на Заречной улице)
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04.03.2024 14:40 Відповісти
Помоги Донбассу?
краще не заважай, як кажуть в Одесі.
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04.03.2024 15:03 Відповісти
Та і йух з ним!
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04.03.2024 16:19 Відповісти
Новоприставленому бойовому москалю - міцного здоров'я!
Хробакам - смачного!
Лихим парфумам у пеклі - неймовірних непристойних утіх!
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04.03.2024 21:36 Відповісти
 
 