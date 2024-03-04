Ліквідовано начальника розвідки російського батальйону "Еспаньола" Суботіна

Сили оборони України ліквідували начальника розвідки російської бригади "Еспаньйола" В’ячеслава Суботіна з позивним "Выходной".

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.

"Успішно демобілізовано: начальник розвідки бригади "Еспаньола" В'ячеслав Суботін "Выходной", - йдеться в повідомленні.

Так званий "воєнкор" російського пропагандистського видання Russia Today Іван Полянський заявив, що Суботіна ліквідували в неділю, 3 березня.

"Еспаньйола" - військове формування РФ, створене з радикальних фанатів футбольних клубів. Наразі батальйоном керує ПВК "Редут", а частина бійців має неонацистські переконання.

Нагадаємо, у січні 2024 року ГУР МО повідомило, що путінська партія "Єдина Росія" створила власну приватну армію - так звану ПВК "Еспаньйола".

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