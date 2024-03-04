Ліквідовано начальника розвідки російського батальйону "Еспаньола" Суботіна
Сили оборони України ліквідували начальника розвідки російської бригади "Еспаньйола" В’ячеслава Суботіна з позивним "Выходной".
Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.
"Успішно демобілізовано: начальник розвідки бригади "Еспаньола" В'ячеслав Суботін "Выходной", - йдеться в повідомленні.
Так званий "воєнкор" російського пропагандистського видання Russia Today Іван Полянський заявив, що Суботіна ліквідували в неділю, 3 березня.
"Еспаньйола" - військове формування РФ, створене з радикальних фанатів футбольних клубів. Наразі батальйоном керує ПВК "Редут", а частина бійців має неонацистські переконання.
Нагадаємо, у січні 2024 року ГУР МО повідомило, що путінська партія "Єдина Росія" створила власну приватну армію - так звану ПВК "Еспаньйола".
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Ну от якщо підрозділ буде "Бояра", "Каліна красная", "Чєкушка", "Опохмєл" чи ще якось так, то відразу буде зрозуміло хто і що.
Тим більш, що всі скрєпні назви типу "Лапті" зовсім не додають їм їхнього вигаданого "вялічія"
Типу, частина за гітлера, решта за сталіна-пукіна. Повна шиза.
Як таке може перемогти?..
Царство розділене в собі гине.
бо половини слів не розуміють
краще не заважай, як кажуть в Одесі.
Хробакам - смачного!
Лихим парфумам у пеклі - неймовірних непристойних утіх!