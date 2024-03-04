Беспилотник со взрывчаткой обнаружили на территории Петербургского нефтяного терминала, - СМИ
На территории Петербургского нефтяного терминала был обнаружен беспилотник со взрывчаткой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegram-канал Baza.
"Семиметровый беспилотник с оторванным крылом и 20 кг взрывчатки обнаружили на территории Петербургского нефтяного терминала.
БПЛА обнаружил сотрудник при обходе территории 3 марта в 10 утра. Следователи и взрывотехники осмотрели беспилотник: это был самолетный БПЛА с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа производства итальянской фирмы Gilardoni. Приблизительный размах крыльев БПЛА – семь метров, на нем было 20 кг взрывчатого вещества", – говорится в сообщении.
БПЛА обезвредили на месте, а детали отправили на экспертизу. В результате атаки никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 марта в российском Санкт-Петербурге прогремел взрыв, перед этим жители слышали рев двигателя и видели в небе яркие вспышки.
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ну нормальний же зе!
П.С. Може там краще запалювальне (щось типу напалму) на додачу до вибухівки?