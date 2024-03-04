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Беспилотник со взрывчаткой обнаружили на территории Петербургского нефтяного терминала, - СМИ

петербург,нафта,термінал,санкт

На территории Петербургского нефтяного терминала был обнаружен беспилотник со взрывчаткой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegram-канал Baza.

"Семиметровый беспилотник с оторванным крылом и 20 кг взрывчатки обнаружили на территории Петербургского нефтяного терминала.

БПЛА обнаружил сотрудник при обходе территории 3 марта в 10 утра. Следователи и взрывотехники осмотрели беспилотник: это был самолетный БПЛА с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа производства итальянской фирмы Gilardoni. Приблизительный размах крыльев БПЛА – семь метров, на нем было 20 кг взрывчатого вещества", – говорится в сообщении.

БПЛА обезвредили на месте, а детали отправили на экспертизу. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 марта в российском Санкт-Петербурге прогремел взрыв, перед этим жители слышали рев двигателя и видели в небе яркие вспышки.

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Автор: 

беспилотник (3649) россия (95687) Санкт-Петербург (486)


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Топ комментарии
+16
Прикро, дуже прикро.
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04.03.2024 10:31
+5
Не спрацювала опція самоліквідації в блоці управління чи її небуло зовсім?
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04.03.2024 10:34
+2
А касапське в попепео, все пролабанило?? Воістину касапи.. а алкаш якийсь знайшов.. далі буде, не майте сумнівів..
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04.03.2024 10:35
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Прикро, дуже прикро.
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04.03.2024 10:31 Ответить
Не спрацювала опція самоліквідації в блоці управління чи її небуло зовсім?
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04.03.2024 10:34 Ответить
А касапське в попепео, все пролабанило?? Воістину касапи.. а алкаш якийсь знайшов.. далі буде, не майте сумнівів..
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04.03.2024 10:35 Ответить
Перелітний сезон розпочинається - все, що може, летить на північ.
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04.03.2024 10:38 Ответить
як на колінці паяєш так воно і вибухає...
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04.03.2024 10:40 Ответить
А те що вибухало і після цього дуже сильно палало було на якійсь іншій "колінці" зроблено?! Чи ти "discovery" будеш запевняти що цього "не було"?!
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04.03.2024 10:48 Ответить
А як сидиш у США і нічого не "паяєш" - то нічого і не вибухає
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04.03.2024 12:36 Ответить
ти в Україні сидиш і нічого не паяєш...
ну нормальний же зе!
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04.03.2024 12:40 Ответить
Так, якість, на жаль, не на усі 100% при виготовлені БПЛА в Україні. Дійсно прикро що не вибухнув та не влучив куди цілив!!!
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04.03.2024 10:45 Ответить
Де один, там і інші будуть
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04.03.2024 10:49 Ответить
Мабуть сіціліиська мафія нагадала про себе
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04.03.2024 10:53 Ответить
А ,,мопед,, в два рази менший і в два рази вбільше вибухівки. То що, якщо замотати голову рушником то ідеї кращі приходять?
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04.03.2024 11:27 Ответить
Сподіваюсь наступні зроблять все як слід.
П.С. Може там краще запалювальне (щось типу напалму) на додачу до вибухівки?
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04.03.2024 13:48 Ответить
 
 