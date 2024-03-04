Безпілотник із вибухівкою виявили на території Петербурзького нафтового термінала, - ЗМІ

На території Петербурзького нафтового термінала виявили безпілотник із вибухівкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telegram-канал Baza.

"Семиметровий безпілотник із відірваним крилом та 20 кг вибухівки знайшли на території Петербурзького нафтового термінала.

БПЛА виявив співробітник під час обходу території 3 березня о 10 ранку. Слідчі та вибухотехніки оглянули безпілотник: це був БПЛА літакового типу із двоциліндровим двигуном у хвостовій частині фюзеляжу виробництва італійської фірми Gilardoni. Приблизний розмах крил БПЛА – сім метрів, на ньому було 20 кг вибухової речовини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що БПЛА знешкодили на місці, а деталі відправили на експертизу. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялось, що у ніч на 2 березня у російському Санкт-Петербурзі прогримів вибух, перед цим мешканці чули рев мотора та бачили у небі яскраві спалахи.

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