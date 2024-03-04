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Безпілотник із вибухівкою виявили на території Петербурзького нафтового термінала, - ЗМІ

петербург,нафта,термінал,санкт

На території Петербурзького нафтового термінала виявили безпілотник із вибухівкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telegram-канал Baza.

"Семиметровий безпілотник із відірваним крилом та 20 кг вибухівки знайшли на території Петербурзького нафтового термінала.

БПЛА виявив співробітник під час обходу території 3 березня о 10 ранку. Слідчі та вибухотехніки оглянули безпілотник: це був БПЛА літакового типу із двоциліндровим двигуном у хвостовій частині фюзеляжу виробництва італійської фірми Gilardoni. Приблизний розмах крил БПЛА – сім метрів, на ньому було 20 кг вибухової речовини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що БПЛА знешкодили на місці, а деталі відправили на експертизу. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялось, що у ніч на 2 березня у російському Санкт-Петербурзі прогримів вибух, перед цим мешканці чули рев мотора та бачили у небі яскраві спалахи.

Дивіться: У порту російського Санкт-Петербурга загорівся криголам "Ермак". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4218) росія (65415) Санкт-Петербург (278)


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Топ коментарі
+16
Прикро, дуже прикро.
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04.03.2024 10:31
+5
Не спрацювала опція самоліквідації в блоці управління чи її небуло зовсім?
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04.03.2024 10:34
+2
А касапське в попепео, все пролабанило?? Воістину касапи.. а алкаш якийсь знайшов.. далі буде, не майте сумнівів..
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04.03.2024 10:35
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Прикро, дуже прикро.
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04.03.2024 10:31 Відповісти
Не спрацювала опція самоліквідації в блоці управління чи її небуло зовсім?
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04.03.2024 10:34 Відповісти
А касапське в попепео, все пролабанило?? Воістину касапи.. а алкаш якийсь знайшов.. далі буде, не майте сумнівів..
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04.03.2024 10:35 Відповісти
Перелітний сезон розпочинається - все, що може, летить на північ.
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04.03.2024 10:38 Відповісти
як на колінці паяєш так воно і вибухає...
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04.03.2024 10:40 Відповісти
А те що вибухало і після цього дуже сильно палало було на якійсь іншій "колінці" зроблено?! Чи ти "discovery" будеш запевняти що цього "не було"?!
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04.03.2024 10:48 Відповісти
А як сидиш у США і нічого не "паяєш" - то нічого і не вибухає
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04.03.2024 12:36 Відповісти
ти в Україні сидиш і нічого не паяєш...
ну нормальний же зе!
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04.03.2024 12:40 Відповісти
Так, якість, на жаль, не на усі 100% при виготовлені БПЛА в Україні. Дійсно прикро що не вибухнув та не влучив куди цілив!!!
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04.03.2024 10:45 Відповісти
Де один, там і інші будуть
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04.03.2024 10:49 Відповісти
Мабуть сіціліиська мафія нагадала про себе
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04.03.2024 10:53 Відповісти
А ,,мопед,, в два рази менший і в два рази вбільше вибухівки. То що, якщо замотати голову рушником то ідеї кращі приходять?
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04.03.2024 11:27 Відповісти
Сподіваюсь наступні зроблять все як слід.
П.С. Може там краще запалювальне (щось типу напалму) на додачу до вибухівки?
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04.03.2024 13:48 Відповісти
 
 