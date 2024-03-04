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Новости Война
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Вследствие обстрела кассетными боеприпасами Запорожского района погиб человек

область,запорізька

Российская армия кассетными боеприпасами дважды обстреляла с. Риздвянка Запорожского района. Вследствие обстрела один человек погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Россияне кассетными боеприпасами дважды обстреливали с. Риздвянка Запорожского района Запорожской области. Второй обстрел унес жизнь гражданского человека", - говорится в сообщении.

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Напомним, утром 4 марта Воздушные силы сообщали, что вражеская авиация запускает управляемые авиабомбы на территорию Запорожской области.

Автор: 

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