Унаслідок обстрілу касетними боєприпасами Запорізького району загинула людина

Російська армія касетними боєприпасами двічі обстріляла с. Різдвянка Запорізького району. Унаслідок обстрілу одна людина загинула.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни касетними боєприпасами двічі обстрілювали с. Різдвянка Запорізького району Запорізької області. Другий обстріл забрав життя цивільної людини", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, зранку 4 березня Повітряні сили повідомляли, що ворожа авіація запускає керовані авіабомби на територію Запорізької області.