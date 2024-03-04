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Новости Война
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ВСУ остановили продвижение врага на Авдеевском направлении, - ОСГВ "Таврия"

авдіївка

Силы обороны остановили продвижение россиян в районе нескольких сел на Авдеевском направлении.

Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"С начала сегодняшних суток и до 18:00 на Авдеевском направлении была отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское", - отметил он.

Также он добавил, что "на этом самом горячем направлении прямого российского удара обстановку удается стабилизировать и продвижение врага прекращено".

По его словам, враг частично контролирует села Бердичи и Тоненькое. Однако Силы обороны "выполняют свою работу, наносят врагу значительные потери, поэтому продвижение врага остановлено еще на этом рубеже".

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Автор: 

Донецкая область (9775) Авдеевка (2444) Лыховий Дмитрий (74)


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Прочитал, припинили iснування ворога... Ех, мечты...
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04.03.2024 20:40 Ответить
Редактори дві літери ковтнули. Там "призупинили"
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04.03.2024 20:46 Ответить
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04.03.2024 20:56 Ответить
Ось щось НЕ ВІРЮ!
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04.03.2024 21:01 Ответить
🙏 хлопці
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04.03.2024 21:17 Ответить
Все буде добре
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04.03.2024 21:24 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.03.2024 21:52 Ответить
Ох и *********.Враг за прошедшие сутки захватил часть Тоненького и Бердичей ,половину Новомихайловки (даже видео уже из центра выкладывает) а генштаб там всё остановил .Прекратите врать ,а то вас всех скоро украинскими конашенковыми называть будут
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05.03.2024 07:30 Ответить
 
 