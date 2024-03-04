ВСУ остановили продвижение врага на Авдеевском направлении, - ОСГВ "Таврия"

Силы обороны остановили продвижение россиян в районе нескольких сел на Авдеевском направлении.

Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"С начала сегодняшних суток и до 18:00 на Авдеевском направлении была отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское", - отметил он.

Также он добавил, что "на этом самом горячем направлении прямого российского удара обстановку удается стабилизировать и продвижение врага прекращено".

По его словам, враг частично контролирует села Бердичи и Тоненькое. Однако Силы обороны "выполняют свою работу, наносят врагу значительные потери, поэтому продвижение врага остановлено еще на этом рубеже".

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