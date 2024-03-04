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Новини Війна
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ЗСУ припинили просування ворога на Авдіївському напрямку, - ОСУВ "Таврія"

авдіївка

Сили оборони припинили просування росіян в районі кількох сіл на Авдіївському напрямку.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Від початку сьогоднішньої доби і до 18 години на Авдіївському напрямку було відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське", - зазначив він.

Також він додав, що "на оцьому найгарячішому напрямку прямого російського удару обстановку вдається стабілізовувати і просування ворога припинено".

За його словами, ворог частково контролює села Бердичі та Тоненьке. Однак Сили оборони "виконують свою роботу, завдають ворогу значних втрат, тож просування ворога зупинено ще на цьому рубежі".

Читайте також: У Новомихайлівці на Донеччині йдуть бої на околицях, ЗСУ відбивають атаки окупантів, - ОСУВ "Таврія"

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Донецька область (8595) Авдіївка (2342) Лиховій Дмитро (75)


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Прочитал, припинили iснування ворога... Ех, мечты...
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04.03.2024 20:40 Відповісти
Редактори дві літери ковтнули. Там "призупинили"
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04.03.2024 20:46 Відповісти
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04.03.2024 20:56 Відповісти
Ось щось НЕ ВІРЮ!
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04.03.2024 21:01 Відповісти
🙏 хлопці
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04.03.2024 21:17 Відповісти
Все буде добре
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04.03.2024 21:24 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.03.2024 21:52 Відповісти
Ох и *********.Враг за прошедшие сутки захватил часть Тоненького и Бердичей ,половину Новомихайловки (даже видео уже из центра выкладывает) а генштаб там всё остановил .Прекратите врать ,а то вас всех скоро украинскими конашенковыми называть будут
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05.03.2024 07:30 Відповісти
 
 