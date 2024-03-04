ЗСУ припинили просування ворога на Авдіївському напрямку, - ОСУВ "Таврія"

Сили оборони припинили просування росіян в районі кількох сіл на Авдіївському напрямку.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Від початку сьогоднішньої доби і до 18 години на Авдіївському напрямку було відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське", - зазначив він.

Також він додав, що "на оцьому найгарячішому напрямку прямого російського удару обстановку вдається стабілізовувати і просування ворога припинено".

За його словами, ворог частково контролює села Бердичі та Тоненьке. Однак Сили оборони "виконують свою роботу, завдають ворогу значних втрат, тож просування ворога зупинено ще на цьому рубежі".

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