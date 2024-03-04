РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6568 посетителей онлайн
Новости
8 153 62

В парламенте Канады призвали правительство передать Украине списанные авиаракеты CRV7

ракети,crv7

Постоянный комитет Палаты общин Канады по национальной обороне призвал передать Украине списанные авиаракеты CRV7, имеющиеся на складах канадских вооруженных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в отчете Постоянного комитета Палаты общин Канады по вопросам национальной обороны.

"Учитывая настоятельную потребность Вооруженных сил Украины в боеприпасах и то, что ВСУ официально обратились к Канаде с просьбой передать Украине избыточные ракеты CRV7 для помощи им в защите своей суверенной территории от незаконного российского вторжения, также учитывая, что у Вооруженных сил Канады есть 83 тысячи ракет CRV7, которые должны быть списаны и на утилизацию которых понадобятся деньги налогоплательщиков, Комитет обращается к Палате общин, чтобы правительство Канады немедленно безвозмездно передало избыточные ракеты CRV7 Вооруженным силам Украины при условии, что они исправны и безопасны для транспортировки", - отмечается в документе .

Читайте также: Канада может отправить своих военных в Украину для подготовки украинских военнослужащих, но не для участия в боевых действиях, - глава Минобороны Блэр

Как сообщалось, Вооруженные силы Канады имеют на вооружении 83 303 ракеты CRV7, разработанные в 1980-х годах и снятые с вооружения в начале 2000-х. Три года назад правительство подписало контракт на их утилизацию в течение несколько лет. Министерство обороны Канады сообщило, что они рассматривают эти ракеты как часть возможного будущего пакета военной помощи, однако не у всех ракет есть боеголовки. Но Украина все же призывает Канаду как можно скорее передать ей эти боеприпасы. Эту позицию поддерживает и канадская оппозиция.

В конце прошлого месяца министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Канада до сих пор изучает, насколько полезны для Украины будут списаны авиаракеты CRV7, и как безопасно транспортировать их.

Читайте также: Шольц против поставок Taurus Украине, если для их эксплуатации нужно привлечь германских военных

Автор: 

Канада (2091) ракеты (3576)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
А рашистику, не подобається! Боже збережи Україну та Канаду!
показать весь комментарий
04.03.2024 20:57
+10
Кинетическая энергия ракеты CRV7 оказалась настолько большой, что, к удивлению производящих испытания специалистов, ракета в инертном снаряжении (со стальным стержнем длиной 20 см) пробивала броню устаревших танков «Центурион», используемых в качестве мишеней. Такое открытие привело к разработке противотанковой бронебойной БЧ, в которой вместо стального стержня использовался вольфрамовый. Эта БЧ обеспечивала пробивание брони советского танка Т-72 с любого направления. Дальнейшие разработки в этом направлении привели к созданию бронебойной БЧ со стреловидными поражающими элементами (WDU-5002/B FAT - Flechette Anti-Tank). Пять усиленных вольфрамом стальных поражающих элемента пробивали броню Т-72 в боковой и верхней проекциях с расстояния в 3 000 метров. Боеголовка также оказалась полезной для борьбы с легко- и среднебронированными целями.https://ru.wikipedia.org/wiki/CRV7#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-3 [3] Впоследствии была создана «универсальная» БЧ со стреловидными поражающими элементами (WDU-500X/B), снаряженная 80-ю вольфрамовыми «стрелками», способными пробить 381 мм катанной упрочненной брони и предназначенными для поражения живой силы, легкобронированных целей, транспортных средств и вертолетов.

Компания «Бристоль Аэроспейс» также производит CRV-7 с многоцелевой БЧ, снаряженной 9 суб-боеприпасами М73, что позволяет отнести её к боеприпасам кассетного типа,https://ru.wikipedia.org/wiki/CRV7#cite_note-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/CRV7#cite_note-7 [7] и является поставщиком противокорабельных НУР RA-79 норвежской компании Raufoss Ammunisjonsfabrikker с полубронебойной БЧ.

Якщо є робоча ракета - то боєголовку для неї можна виготовить і у нас Великої проблеми немає! Саме "касетки" І на "пікап" - як "мікро"Град" проти піхоти Універсальні блоки такі самі як і американські А вони у нас на вертольотах і штурмовиках давно ставляться!
показать весь комментарий
04.03.2024 21:17
+9
Ти шо спеціаліст -артилерист ? Це вирішать якось без тебе. Не хвилюйся за свій мордор. расею спасут только ковровые бомбардировки. 80 тисяч ракет трохи вилікують від мании вяличия рускага мира.
показать весь комментарий
04.03.2024 21:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очередная пурга. Ракеты хранятся 25 лет в Соскачиване под открытым небом( зимой -45 летом +30Полностью не боеспособны и опасны! Но Пиар в современном мире привзошел все грани разумного!
показать весь комментарий
04.03.2024 20:53 Ответить
А рашистику, не подобається! Боже збережи Україну та Канаду!
показать весь комментарий
04.03.2024 20:57 Ответить
а ти я так розумію новий *канадець*-ухилянте. сиди там тихо на соціалі - без тебе розберемось потрібні вони нам чи ні.
показать весь комментарий
04.03.2024 22:14 Ответить
Щоб щось розуміти треба мати чим, повірте це вам не загрожує. Я у Канаді 24 роки. Ви мабуть стільки не живете!
показать весь комментарий
05.03.2024 02:34 Ответить
Так чого ваша Канада так Херово допомогає, адже за кількістю українців ви найрідніші. Чому списане а не нове?! Чому знову- " На тобі Боже, що мені не гоже"???
показать весь комментарий
05.03.2024 05:29 Ответить
1. По-перше розберися із мовою : https://www.youtube.com/watch?v=fepY0Q0DDk4 Чому знову- " На тобі Боже, що мені не гоже"???
2. По-друге - спочатку ввімкни мізки(якщо маєш такий вимикач) й перечитай текст " ...Три роки тому уряд підписав контракт на їх утилізацію протягом кількох років. ...", але війна іде тільки ще 2 роки і це ".... ЗСУ офіційно звернулися до Канади із проханням передати ...."
показать весь комментарий
05.03.2024 06:45 Ответить
Канада велика за площею, але мала за населенням країна, яка менше за населенням за США у 10 разів. Канада має населення менше ніж Україна. До того ж канадські українці ніяк не сподівалися, що високоінтелектуальні 73% українців" проголосують за Членограя, який замість того щоб готуватися до війни пиляв на дорогах гроші і запрошував усіх на травневі шашлики!
показать весь комментарий
05.03.2024 16:56 Ответить
Откуда у вас такие данные,вы что специальный агент?И я просто не верю что такая страна как Канада будет хранить ракеты под открытым небом в жару 30 градусов.Знаете ,это бред какой-то вы написали.
показать весь комментарий
04.03.2024 22:19 Ответить
Він спеціальний троль!
показать весь комментарий
05.03.2024 02:35 Ответить
Сам видел? Или рабинович со Сраша тодей напел?
показать весь комментарий
05.03.2024 00:00 Ответить
то чого ж ви тупите два роки?!
показать весь комментарий
04.03.2024 20:53 Ответить
У парламенті Канади закликали уряд передати Україні списані авіаракети CRV7...
Україна закликає Канаду якомога швидше передати їй ці **********

Закликаємо сказати, що то є добре.
Закликаємо порадіти з того!
показать весь комментарий
04.03.2024 20:56 Ответить
Угу, і нехай приймуть рішення вигнати з Канади всіх ухилянтів чоловіків з України призовного віку, які закосили під біженців як жінки з дітьми. Всі їх харі зараз можна побачити на Ютубі, зараз вони типу "видатні блоХери"
показать весь комментарий
04.03.2024 20:57 Ответить
Виталий,они сами уедут постепенно.Канада на порядок выше по уровню жизни чем Европа и вообще это как параллельная вселенная,там все другое и нрав,и менталитет,и общество,и жизнь.Многие украинцы не выдерживают и уезжают туда где менталитет ближе к Украине ,например Польша.
показать весь комментарий
04.03.2024 22:22 Ответить
Обстежити звичайно на придатність у %. і европейську частину мордору засипати всі, які зможуть літати.
показать весь комментарий
04.03.2024 20:57 Ответить
Они не полетят! Очередная зеленая сказка! Какие вы тупые!
показать весь комментарий
04.03.2024 21:00 Ответить
Ти шо спеціаліст -артилерист ? Це вирішать якось без тебе. Не хвилюйся за свій мордор. расею спасут только ковровые бомбардировки. 80 тисяч ракет трохи вилікують від мании вяличия рускага мира.
показать весь комментарий
04.03.2024 21:09 Ответить
Ничего не полетит.
показать весь комментарий
04.03.2024 21:13 Ответить
рашист консультуй своїх орлов на стратегах. Хай готуються, вони слідуючі після су-34 і самотопов /назва з руско-японской войны 1904 - 1905 г.г./
показать весь комментарий
04.03.2024 21:18 Ответить
Ну тогда посоветуй чем везти взрывоопасный груз из Канады? Самолетом? Кораблем? Поездом?
показать весь комментарий
04.03.2024 21:42 Ответить
Задавай безмозглі питання не тут, а своему карліку разом з найдебільнішим народом у світі.
показать весь комментарий
04.03.2024 21:46 Ответить

Ета как ета - чєм? Тєм, штоби скрєпна била - на тілєгє-та!
показать весь комментарий
04.03.2024 23:21 Ответить
машиной. тебе то что, казламордый?
показать весь комментарий
05.03.2024 00:01 Ответить
Утилізацією най займуться ЗСУ.
показать весь комментарий
04.03.2024 20:57 Ответить
Якщо палестинці згодяться перед виборами, чи заблокують як на зустріч Мелоні і трюдо двері.
показать весь комментарий
04.03.2024 20:58 Ответить
Еще одни тормоза. Уже третий год как заклыкають
показать весь комментарий
04.03.2024 20:58 Ответить
Ще й мотлох треба випрошувати!!!
показать весь комментарий
04.03.2024 21:00 Ответить
І це країна з найбільшою українською діяспорою у світі.....
показать весь комментарий
04.03.2024 21:44 Ответить
Ну то таке. Уж кто-то кто, а Канада Украине точно ничего не должна. Нет желания выпрашивать? Значит надо своим пользоваться.
показать весь комментарий
05.03.2024 00:03 Ответить
8000 нкрс. Певна користь буде.🫤Але краще ,-звичайні уламкові 155-ті....
показать весь комментарий
04.03.2024 21:02 Ответить
Вже два роки вивчають, вивчають і вивчають.
показать весь комментарий
04.03.2024 21:03 Ответить
Куколди і нікчеми. На тобі небоже, що мені негоже
показать весь комментарий
04.03.2024 21:12 Ответить
Кинетическая энергия ракеты CRV7 оказалась настолько большой, что, к удивлению производящих испытания специалистов, ракета в инертном снаряжении (со стальным стержнем длиной 20 см) пробивала броню устаревших танков «Центурион», используемых в качестве мишеней. Такое открытие привело к разработке противотанковой бронебойной БЧ, в которой вместо стального стержня использовался вольфрамовый. Эта БЧ обеспечивала пробивание брони советского танка Т-72 с любого направления. Дальнейшие разработки в этом направлении привели к созданию бронебойной БЧ со стреловидными поражающими элементами (WDU-5002/B FAT - Flechette Anti-Tank). Пять усиленных вольфрамом стальных поражающих элемента пробивали броню Т-72 в боковой и верхней проекциях с расстояния в 3 000 метров. Боеголовка также оказалась полезной для борьбы с легко- и среднебронированными целями.https://ru.wikipedia.org/wiki/CRV7#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-3 [3] Впоследствии была создана «универсальная» БЧ со стреловидными поражающими элементами (WDU-500X/B), снаряженная 80-ю вольфрамовыми «стрелками», способными пробить 381 мм катанной упрочненной брони и предназначенными для поражения живой силы, легкобронированных целей, транспортных средств и вертолетов.

Компания «Бристоль Аэроспейс» также производит CRV-7 с многоцелевой БЧ, снаряженной 9 суб-боеприпасами М73, что позволяет отнести её к боеприпасам кассетного типа,https://ru.wikipedia.org/wiki/CRV7#cite_note-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/CRV7#cite_note-7 [7] и является поставщиком противокорабельных НУР RA-79 норвежской компании Raufoss Ammunisjonsfabrikker с полубронебойной БЧ.

Якщо є робоча ракета - то боєголовку для неї можна виготовить і у нас Великої проблеми немає! Саме "касетки" І на "пікап" - як "мікро"Град" проти піхоти Універсальні блоки такі самі як і американські А вони у нас на вертольотах і штурмовиках давно ставляться!
показать весь комментарий
04.03.2024 21:17 Ответить
Это ржавые взрывоопасные болванки а не ракеты!
показать весь комментарий
04.03.2024 21:44 Ответить
На твоїх "братів" згодяться! У нас навіть кулемети "Максим" і ДШК (ще довоєнні) прекрасно кацапню косять!
показать весь комментарий
04.03.2024 21:50 Ответить
Ты дурень ! Як їх привезти? Х
показать весь комментарий
04.03.2024 21:53 Ответить
Мовчки! Як возять будь-які ********** - в укупорках У нас хлопці вже знають як з ними поводиться і готувать до бою - ще з минулого року такі НУРСи наші авіатори застосовують в боях (У мене сусід саме ними займається)
показать весь комментарий
04.03.2024 22:03 Ответить
До речі - американці передали нам списані бомбові касети Наші "дронщики" їх відкривають, беруть ************* і чіпляють на дрони - замість гранат А потім скидають кацапні на голови Подивися - коли від дрона відділяється чорний циліндрик Ото вони і є Там - вольфрамова шрапнель Треба ж вам "віддячить" за ті касетки, якими твої "брати" засипали наші міста? У мене ціла жменя шрапнелі вдома лежить - підібрав коло АТБ 5 березня 2022 року Там з літака жахнули по людях, які стояли в черзі по хліб!
показать весь комментарий
04.03.2024 21:59 Ответить
Ви пережили жахіття... Але вижили.

Дай Бог здоровля!
показать весь комментарий
04.03.2024 22:20 Ответить
Дякую! Та порівняно з іншими - ще нормально Хоч осколок 152-мм снаряду повз вухо і цвьохнув вранці 15 березня Тепер лежить вдома Вага - 58 грам Ще пару сантиметрів правіше - і у "Цензора" не було-б активного дописувача, а у мене - півголови
показать весь комментарий
04.03.2024 22:38 Ответить
Ну ты ******)))
показать весь комментарий
05.03.2024 00:59 Ответить
А ти - набутилочнік.
показать весь комментарий
05.03.2024 02:40 Ответить
Що? "Опоненту "морду набить" не вдалося... Хоч насеру на килимок під дверима... "?
А хто "******" - не тобі вирішувать...
показать весь комментарий
05.03.2024 04:10 Ответить
Ха, осколок! У меня в 100 метров от дома ракета ****....., когда в памятник Грушевскому целились!
показать весь комментарий
05.03.2024 10:43 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2024 11:04 Ответить
Какой ты оппонент! Типичная диванная малолетка!
показать весь комментарий
05.03.2024 10:56 Ответить
Тобі видніше!
показать весь комментарий
05.03.2024 11:06 Ответить
Тільки закликали, а потім померкують, а може краще два рази гівна з'їсти ніж віддати, може краще порізати, а може віддати в Гвінею Бісау,чи Камбоджу, а може х...у..й.. Його знає куди щесь , Трюдо друг ,діаспора, ще якась ... уйня !
показать весь комментарий
04.03.2024 21:21 Ответить
на голову моксковитам все піде , аби було придатне
показать весь комментарий
04.03.2024 21:22 Ответить
Вони не придатні!!!! Зовсім!!
показать весь комментарий
04.03.2024 21:46 Ответить
От ми й перевіримо на твоїх "братах" ступінь їх придатності! "Утилізуємо" з користю!
показать весь комментарий
04.03.2024 22:49 Ответить
Яка це в срацю демократія, якщо парламент, вибраний народом закликає уряд, за який проголосував сам парламент вибраний народом, а уряд говорить ми подивимось але можливо що "болт" вам - парламенту тобто і народу, а в кінцевому результаті Україні. Така ж фігня і в Германії.. Виходіть що во всьому демократичному світі в урядах сидять таки ж як зегниди, котрим насрати на свій народ, його заклики і всі ці принципи та закони демократіі.
показать весь комментарий
04.03.2024 21:46 Ответить
В Канаде большинство у либеральной партии. Это и есть демократия!
показать весь комментарий
04.03.2024 21:51 Ответить
От таких ракет (списаных) целые подъезды складываются. Одесситы знают.
показать весь комментарий
04.03.2024 21:57 Ответить
Не "фантазуй" То -звичайний НУРС 70 мм Він хіба що дірку в стіні пробить може
показать весь комментарий
05.03.2024 04:59 Ответить
берем
показать весь комментарий
04.03.2024 22:08 Ответить
Давайте, що є а ми розберемось вже
показать весь комментарий
04.03.2024 22:08 Ответить
все кращє ніж асфальт для кацапячих танків...
показать весь комментарий
04.03.2024 22:13 Ответить
Це мабуть єрмак, так хвилювався за Українців, коли на дурничку мотався до США…
показать весь комментарий
04.03.2024 22:16 Ответить
На, тобі, небоже, що мені негоже.
показать весь комментарий
04.03.2024 22:29 Ответить
Нафіга про все це триндіти?
Тихенько поговорили-домовилися-передали - "це не ми!"
Як буцім то не війна а комп"ютерна гра ((
показать весь комментарий
04.03.2024 22:30 Ответить
Да никто ничего не передаст! Это взрывоопасный ржавый хлам!
показать весь комментарий
05.03.2024 01:01 Ответить
 
 