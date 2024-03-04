В парламенте Канады призвали правительство передать Украине списанные авиаракеты CRV7
Постоянный комитет Палаты общин Канады по национальной обороне призвал передать Украине списанные авиаракеты CRV7, имеющиеся на складах канадских вооруженных сил.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в отчете Постоянного комитета Палаты общин Канады по вопросам национальной обороны.
"Учитывая настоятельную потребность Вооруженных сил Украины в боеприпасах и то, что ВСУ официально обратились к Канаде с просьбой передать Украине избыточные ракеты CRV7 для помощи им в защите своей суверенной территории от незаконного российского вторжения, также учитывая, что у Вооруженных сил Канады есть 83 тысячи ракет CRV7, которые должны быть списаны и на утилизацию которых понадобятся деньги налогоплательщиков, Комитет обращается к Палате общин, чтобы правительство Канады немедленно безвозмездно передало избыточные ракеты CRV7 Вооруженным силам Украины при условии, что они исправны и безопасны для транспортировки", - отмечается в документе .
Как сообщалось, Вооруженные силы Канады имеют на вооружении 83 303 ракеты CRV7, разработанные в 1980-х годах и снятые с вооружения в начале 2000-х. Три года назад правительство подписало контракт на их утилизацию в течение несколько лет. Министерство обороны Канады сообщило, что они рассматривают эти ракеты как часть возможного будущего пакета военной помощи, однако не у всех ракет есть боеголовки. Но Украина все же призывает Канаду как можно скорее передать ей эти боеприпасы. Эту позицию поддерживает и канадская оппозиция.
В конце прошлого месяца министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Канада до сих пор изучает, насколько полезны для Украины будут списаны авиаракеты CRV7, и как безопасно транспортировать их.
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2. По-друге - спочатку ввімкни мізки(якщо маєш такий вимикач) й перечитай текст " ...Три роки тому уряд підписав контракт на їх утилізацію протягом кількох років. ...", але війна іде тільки ще 2 роки і це ".... ЗСУ офіційно звернулися до Канади із проханням передати ...."
Україна закликає Канаду якомога швидше передати їй ці **********
Закликаємо сказати, що то є добре.
Закликаємо порадіти з того!
Ета как ета - чєм? Тєм, штоби скрєпна била - на тілєгє-та!
Компания «Бристоль Аэроспейс» также производит CRV-7 с многоцелевой БЧ, снаряженной 9 суб-боеприпасами М73, что позволяет отнести её к боеприпасам кассетного типа,https://ru.wikipedia.org/wiki/CRV7#cite_note-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/CRV7#cite_note-7 [7] и является поставщиком противокорабельных НУР RA-79 норвежской компании Raufoss Ammunisjonsfabrikker с полубронебойной БЧ.
Якщо є робоча ракета - то боєголовку для неї можна виготовить і у нас Великої проблеми немає! Саме "касетки" І на "пікап" - як "мікро"Град" проти піхоти Універсальні блоки такі самі як і американські А вони у нас на вертольотах і штурмовиках давно ставляться!
Дай Бог здоровля!
А хто "******" - не тобі вирішувать...
Тихенько поговорили-домовилися-передали - "це не ми!"
Як буцім то не війна а комп"ютерна гра ((