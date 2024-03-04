У парламенті Канади закликали уряд передати Україні списані авіаракети CRV7...

Постійний комітет Палати громад Канади з питань національної оборони закликав передати Україні списані авіаракети CRV7, наявні на складах канадських збройних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це йдеться у звіті Постійного комітету Палати громад Канади з питань національної оборони.

"Зважаючи на нагальну потребу Збройних сил України у боєприпасах й на те, що ЗСУ офіційно звернулися до Канади із проханням передати Україні надлишкові ракети CRV7 для допомоги їм у захисті своєї суверенної території від незаконного російського вторгнення, також ураховуючи, що Збройні сили Канади мають 83 тисячі ракет CRV7, які мають бути списані й на утилізацію яких знадобляться гроші платників податків, Комітет звертається до Палати громад, аби уряд Канади негайно безоплатно передав надлишкові ракети CRV7 Збройним силам України за умови, що вони справні й безпечні для транспортування", - зазначається у документі.

Також читайте: Канада може відправити своїх військових в Україну для підготовки українських військовослужбовців, але не для участі у бойових діях, - глава Міноборони Блер

Як повідомлялося, Збройні сили Канади мають на озброєнні 83 303 ракети CRV7, які були розроблені у 1980-х роках і зняті з озброєння на початку 2000-х. Три роки тому уряд підписав контракт на їх утилізацію протягом кількох років. Міністерство оборони Канади повідомило, що вони розглядають ці ракети як частину можливого майбутнього пакета військової допомоги, проте не всі ракети мають боєголовки. Все ж Україна закликає Канаду якомога швидше передати їй ці боєприпаси. Цю позицію підтримує і канадська опозиція.

Наприкінці минулого місяця міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Канада досі вивчає, наскільки корисними будуть для України списані авіаракети CRV7, та як безпечно транспортувати їх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц проти постачання Taurus Україні, якщо для їх експлуатації потрібно залучити німецьких військових