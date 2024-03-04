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У парламенті Канади закликали уряд передати Україні списані авіаракети CRV7

ракети,crv7

Постійний комітет Палати громад Канади з питань національної оборони закликав передати Україні списані авіаракети CRV7, наявні на складах канадських збройних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це йдеться у звіті Постійного комітету Палати громад Канади з питань національної оборони.

"Зважаючи на нагальну потребу Збройних сил України у боєприпасах й на те, що ЗСУ офіційно звернулися до Канади із проханням передати Україні надлишкові ракети CRV7 для допомоги їм у захисті своєї суверенної території від незаконного російського вторгнення, також ураховуючи, що Збройні сили Канади мають 83 тисячі ракет CRV7, які мають бути списані й на утилізацію яких знадобляться гроші платників податків, Комітет звертається до Палати громад, аби уряд Канади негайно безоплатно передав надлишкові ракети CRV7 Збройним силам України за умови, що вони справні й безпечні для транспортування", - зазначається у документі.

Також читайте: Канада може відправити своїх військових в Україну для підготовки українських військовослужбовців, але не для участі у бойових діях, - глава Міноборони Блер

Як повідомлялося, Збройні сили Канади мають на озброєнні 83 303 ракети CRV7, які були розроблені у 1980-х роках і зняті з озброєння на початку 2000-х. Три роки тому уряд підписав контракт на їх утилізацію протягом кількох років. Міністерство оборони Канади повідомило, що вони розглядають ці ракети як частину можливого майбутнього пакета військової допомоги, проте не всі ракети мають боєголовки. Все ж Україна закликає Канаду якомога швидше передати їй ці боєприпаси. Цю позицію підтримує і канадська опозиція.

Наприкінці минулого місяця міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Канада досі вивчає, наскільки корисними будуть для України списані авіаракети CRV7, та як безпечно транспортувати їх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц проти постачання Taurus Україні, якщо для їх експлуатації потрібно залучити німецьких військових

Автор: 

Канада (2207) ракети (4032)


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Топ коментарі
+15
А рашистику, не подобається! Боже збережи Україну та Канаду!
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04.03.2024 20:57
+10
Кинетическая энергия ракеты CRV7 оказалась настолько большой, что, к удивлению производящих испытания специалистов, ракета в инертном снаряжении (со стальным стержнем длиной 20 см) пробивала броню устаревших танков «Центурион», используемых в качестве мишеней. Такое открытие привело к разработке противотанковой бронебойной БЧ, в которой вместо стального стержня использовался вольфрамовый. Эта БЧ обеспечивала пробивание брони советского танка Т-72 с любого направления. Дальнейшие разработки в этом направлении привели к созданию бронебойной БЧ со стреловидными поражающими элементами (WDU-5002/B FAT - Flechette Anti-Tank). Пять усиленных вольфрамом стальных поражающих элемента пробивали броню Т-72 в боковой и верхней проекциях с расстояния в 3 000 метров. Боеголовка также оказалась полезной для борьбы с легко- и среднебронированными целями.https://ru.wikipedia.org/wiki/CRV7#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-3 [3] Впоследствии была создана «универсальная» БЧ со стреловидными поражающими элементами (WDU-500X/B), снаряженная 80-ю вольфрамовыми «стрелками», способными пробить 381 мм катанной упрочненной брони и предназначенными для поражения живой силы, легкобронированных целей, транспортных средств и вертолетов.

Компания «Бристоль Аэроспейс» также производит CRV-7 с многоцелевой БЧ, снаряженной 9 суб-боеприпасами М73, что позволяет отнести её к боеприпасам кассетного типа,https://ru.wikipedia.org/wiki/CRV7#cite_note-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/CRV7#cite_note-7 [7] и является поставщиком противокорабельных НУР RA-79 норвежской компании Raufoss Ammunisjonsfabrikker с полубронебойной БЧ.

Якщо є робоча ракета - то боєголовку для неї можна виготовить і у нас Великої проблеми немає! Саме "касетки" І на "пікап" - як "мікро"Град" проти піхоти Універсальні блоки такі самі як і американські А вони у нас на вертольотах і штурмовиках давно ставляться!
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04.03.2024 21:17
+9
Ти шо спеціаліст -артилерист ? Це вирішать якось без тебе. Не хвилюйся за свій мордор. расею спасут только ковровые бомбардировки. 80 тисяч ракет трохи вилікують від мании вяличия рускага мира.
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04.03.2024 21:09
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Очередная пурга. Ракеты хранятся 25 лет в Соскачиване под открытым небом( зимой -45 летом +30Полностью не боеспособны и опасны! Но Пиар в современном мире привзошел все грани разумного!
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04.03.2024 20:53 Відповісти
А рашистику, не подобається! Боже збережи Україну та Канаду!
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04.03.2024 20:57 Відповісти
а ти я так розумію новий *канадець*-ухилянте. сиди там тихо на соціалі - без тебе розберемось потрібні вони нам чи ні.
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04.03.2024 22:14 Відповісти
Щоб щось розуміти треба мати чим, повірте це вам не загрожує. Я у Канаді 24 роки. Ви мабуть стільки не живете!
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05.03.2024 02:34 Відповісти
Так чого ваша Канада так Херово допомогає, адже за кількістю українців ви найрідніші. Чому списане а не нове?! Чому знову- " На тобі Боже, що мені не гоже"???
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05.03.2024 05:29 Відповісти
1. По-перше розберися із мовою : https://www.youtube.com/watch?v=fepY0Q0DDk4 Чому знову- " На тобі Боже, що мені не гоже"???
2. По-друге - спочатку ввімкни мізки(якщо маєш такий вимикач) й перечитай текст " ...Три роки тому уряд підписав контракт на їх утилізацію протягом кількох років. ...", але війна іде тільки ще 2 роки і це ".... ЗСУ офіційно звернулися до Канади із проханням передати ...."
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05.03.2024 06:45 Відповісти
Канада велика за площею, але мала за населенням країна, яка менше за населенням за США у 10 разів. Канада має населення менше ніж Україна. До того ж канадські українці ніяк не сподівалися, що високоінтелектуальні 73% українців" проголосують за Членограя, який замість того щоб готуватися до війни пиляв на дорогах гроші і запрошував усіх на травневі шашлики!
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05.03.2024 16:56 Відповісти
Откуда у вас такие данные,вы что специальный агент?И я просто не верю что такая страна как Канада будет хранить ракеты под открытым небом в жару 30 градусов.Знаете ,это бред какой-то вы написали.
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04.03.2024 22:19 Відповісти
Він спеціальний троль!
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05.03.2024 02:35 Відповісти
Сам видел? Или рабинович со Сраша тодей напел?
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05.03.2024 00:00 Відповісти
то чого ж ви тупите два роки?!
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04.03.2024 20:53 Відповісти
У парламенті Канади закликали уряд передати Україні списані авіаракети CRV7...
Україна закликає Канаду якомога швидше передати їй ці **********

Закликаємо сказати, що то є добре.
Закликаємо порадіти з того!
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04.03.2024 20:56 Відповісти
Угу, і нехай приймуть рішення вигнати з Канади всіх ухилянтів чоловіків з України призовного віку, які закосили під біженців як жінки з дітьми. Всі їх харі зараз можна побачити на Ютубі, зараз вони типу "видатні блоХери"
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04.03.2024 20:57 Відповісти
Виталий,они сами уедут постепенно.Канада на порядок выше по уровню жизни чем Европа и вообще это как параллельная вселенная,там все другое и нрав,и менталитет,и общество,и жизнь.Многие украинцы не выдерживают и уезжают туда где менталитет ближе к Украине ,например Польша.
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04.03.2024 22:22 Відповісти
Обстежити звичайно на придатність у %. і европейську частину мордору засипати всі, які зможуть літати.
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04.03.2024 20:57 Відповісти
Они не полетят! Очередная зеленая сказка! Какие вы тупые!
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04.03.2024 21:00 Відповісти
Ти шо спеціаліст -артилерист ? Це вирішать якось без тебе. Не хвилюйся за свій мордор. расею спасут только ковровые бомбардировки. 80 тисяч ракет трохи вилікують від мании вяличия рускага мира.
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04.03.2024 21:09 Відповісти
Ничего не полетит.
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04.03.2024 21:13 Відповісти
рашист консультуй своїх орлов на стратегах. Хай готуються, вони слідуючі після су-34 і самотопов /назва з руско-японской войны 1904 - 1905 г.г./
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04.03.2024 21:18 Відповісти
Ну тогда посоветуй чем везти взрывоопасный груз из Канады? Самолетом? Кораблем? Поездом?
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04.03.2024 21:42 Відповісти
Задавай безмозглі питання не тут, а своему карліку разом з найдебільнішим народом у світі.
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04.03.2024 21:46 Відповісти

Ета как ета - чєм? Тєм, штоби скрєпна била - на тілєгє-та!
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04.03.2024 23:21 Відповісти
машиной. тебе то что, казламордый?
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05.03.2024 00:01 Відповісти
Утилізацією най займуться ЗСУ.
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04.03.2024 20:57 Відповісти
Якщо палестинці згодяться перед виборами, чи заблокують як на зустріч Мелоні і трюдо двері.
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04.03.2024 20:58 Відповісти
Еще одни тормоза. Уже третий год как заклыкають
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04.03.2024 20:58 Відповісти
Ще й мотлох треба випрошувати!!!
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04.03.2024 21:00 Відповісти
І це країна з найбільшою українською діяспорою у світі.....
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04.03.2024 21:44 Відповісти
Ну то таке. Уж кто-то кто, а Канада Украине точно ничего не должна. Нет желания выпрашивать? Значит надо своим пользоваться.
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05.03.2024 00:03 Відповісти
8000 нкрс. Певна користь буде.🫤Але краще ,-звичайні уламкові 155-ті....
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04.03.2024 21:02 Відповісти
Вже два роки вивчають, вивчають і вивчають.
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04.03.2024 21:03 Відповісти
Куколди і нікчеми. На тобі небоже, що мені негоже
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04.03.2024 21:12 Відповісти
Кинетическая энергия ракеты CRV7 оказалась настолько большой, что, к удивлению производящих испытания специалистов, ракета в инертном снаряжении (со стальным стержнем длиной 20 см) пробивала броню устаревших танков «Центурион», используемых в качестве мишеней. Такое открытие привело к разработке противотанковой бронебойной БЧ, в которой вместо стального стержня использовался вольфрамовый. Эта БЧ обеспечивала пробивание брони советского танка Т-72 с любого направления. Дальнейшие разработки в этом направлении привели к созданию бронебойной БЧ со стреловидными поражающими элементами (WDU-5002/B FAT - Flechette Anti-Tank). Пять усиленных вольфрамом стальных поражающих элемента пробивали броню Т-72 в боковой и верхней проекциях с расстояния в 3 000 метров. Боеголовка также оказалась полезной для борьбы с легко- и среднебронированными целями.https://ru.wikipedia.org/wiki/CRV7#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-3 [3] Впоследствии была создана «универсальная» БЧ со стреловидными поражающими элементами (WDU-500X/B), снаряженная 80-ю вольфрамовыми «стрелками», способными пробить 381 мм катанной упрочненной брони и предназначенными для поражения живой силы, легкобронированных целей, транспортных средств и вертолетов.

Компания «Бристоль Аэроспейс» также производит CRV-7 с многоцелевой БЧ, снаряженной 9 суб-боеприпасами М73, что позволяет отнести её к боеприпасам кассетного типа,https://ru.wikipedia.org/wiki/CRV7#cite_note-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/CRV7#cite_note-7 [7] и является поставщиком противокорабельных НУР RA-79 норвежской компании Raufoss Ammunisjonsfabrikker с полубронебойной БЧ.

Якщо є робоча ракета - то боєголовку для неї можна виготовить і у нас Великої проблеми немає! Саме "касетки" І на "пікап" - як "мікро"Град" проти піхоти Універсальні блоки такі самі як і американські А вони у нас на вертольотах і штурмовиках давно ставляться!
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04.03.2024 21:17 Відповісти
Это ржавые взрывоопасные болванки а не ракеты!
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04.03.2024 21:44 Відповісти
На твоїх "братів" згодяться! У нас навіть кулемети "Максим" і ДШК (ще довоєнні) прекрасно кацапню косять!
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04.03.2024 21:50 Відповісти
Ты дурень ! Як їх привезти? Х
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04.03.2024 21:53 Відповісти
Мовчки! Як возять будь-які ********** - в укупорках У нас хлопці вже знають як з ними поводиться і готувать до бою - ще з минулого року такі НУРСи наші авіатори застосовують в боях (У мене сусід саме ними займається)
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04.03.2024 22:03 Відповісти
До речі - американці передали нам списані бомбові касети Наші "дронщики" їх відкривають, беруть ************* і чіпляють на дрони - замість гранат А потім скидають кацапні на голови Подивися - коли від дрона відділяється чорний циліндрик Ото вони і є Там - вольфрамова шрапнель Треба ж вам "віддячить" за ті касетки, якими твої "брати" засипали наші міста? У мене ціла жменя шрапнелі вдома лежить - підібрав коло АТБ 5 березня 2022 року Там з літака жахнули по людях, які стояли в черзі по хліб!
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04.03.2024 21:59 Відповісти
Ви пережили жахіття... Але вижили.

Дай Бог здоровля!
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04.03.2024 22:20 Відповісти
Дякую! Та порівняно з іншими - ще нормально Хоч осколок 152-мм снаряду повз вухо і цвьохнув вранці 15 березня Тепер лежить вдома Вага - 58 грам Ще пару сантиметрів правіше - і у "Цензора" не було-б активного дописувача, а у мене - півголови
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04.03.2024 22:38 Відповісти
Ну ты ******)))
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05.03.2024 00:59 Відповісти
А ти - набутилочнік.
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05.03.2024 02:40 Відповісти
Що? "Опоненту "морду набить" не вдалося... Хоч насеру на килимок під дверима... "?
А хто "******" - не тобі вирішувать...
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05.03.2024 04:10 Відповісти
Ха, осколок! У меня в 100 метров от дома ракета ****....., когда в памятник Грушевскому целились!
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05.03.2024 10:43 Відповісти
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05.03.2024 11:04 Відповісти
Какой ты оппонент! Типичная диванная малолетка!
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05.03.2024 10:56 Відповісти
Тобі видніше!
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05.03.2024 11:06 Відповісти
Тільки закликали, а потім померкують, а може краще два рази гівна з'їсти ніж віддати, може краще порізати, а може віддати в Гвінею Бісау,чи Камбоджу, а може х...у..й.. Його знає куди щесь , Трюдо друг ,діаспора, ще якась ... уйня !
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04.03.2024 21:21 Відповісти
на голову моксковитам все піде , аби було придатне
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04.03.2024 21:22 Відповісти
Вони не придатні!!!! Зовсім!!
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04.03.2024 21:46 Відповісти
От ми й перевіримо на твоїх "братах" ступінь їх придатності! "Утилізуємо" з користю!
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04.03.2024 22:49 Відповісти
Яка це в срацю демократія, якщо парламент, вибраний народом закликає уряд, за який проголосував сам парламент вибраний народом, а уряд говорить ми подивимось але можливо що "болт" вам - парламенту тобто і народу, а в кінцевому результаті Україні. Така ж фігня і в Германії.. Виходіть що во всьому демократичному світі в урядах сидять таки ж як зегниди, котрим насрати на свій народ, його заклики і всі ці принципи та закони демократіі.
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04.03.2024 21:46 Відповісти
В Канаде большинство у либеральной партии. Это и есть демократия!
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04.03.2024 21:51 Відповісти
От таких ракет (списаных) целые подъезды складываются. Одесситы знают.
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04.03.2024 21:57 Відповісти
Не "фантазуй" То -звичайний НУРС 70 мм Він хіба що дірку в стіні пробить може
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05.03.2024 04:59 Відповісти
берем
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04.03.2024 22:08 Відповісти
Давайте, що є а ми розберемось вже
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04.03.2024 22:08 Відповісти
все кращє ніж асфальт для кацапячих танків...
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04.03.2024 22:13 Відповісти
Це мабуть єрмак, так хвилювався за Українців, коли на дурничку мотався до США…
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04.03.2024 22:16 Відповісти
На, тобі, небоже, що мені негоже.
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04.03.2024 22:29 Відповісти
Нафіга про все це триндіти?
Тихенько поговорили-домовилися-передали - "це не ми!"
Як буцім то не війна а комп"ютерна гра ((
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04.03.2024 22:30 Відповісти
Да никто ничего не передаст! Это взрывоопасный ржавый хлам!
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05.03.2024 01:01 Відповісти
 
 