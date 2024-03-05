Генконсул Куць посетил водителей возле заблокированного пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин"

Во время визита на пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин" генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць согласовал с местной полицией и украинскими водителями дальнейшие механизмы взаимодействия.

Об этом Куць рассказал в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что во время встречи с представителями местной полиции и украинскими водителями были согласованы дальнейшие механизмы взаимодействия, а также обсуждены первоочередные потребности украинцев, вынужденных ждать в многокилометровых очередях.

"Особенно хочу отметить высокий уровень самоорганизованности украинских водителей. В такой напряженной ситуации, когда они ждут пересечения границы в сверхтяжелых условиях, украинские водители демонстрируют чрезвычайную выдержку и взвешенность", - подчеркнул генконсул.

Он выразил благодарность мужчине по имени Олег, владеющий стоянкой неподалеку от ЧП "Дорогуск", за то, что тот предложил украинским водителям бесплатное пользование душем, неограниченное количество питьевой воды, а также доступ к сервисам стоянки.

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Во время встречи с водителями Куць обнародовал ответ руководства Люблинского воеводства на их призыв обеспечить необходимые условия. В частности, соответствующие указания уже переданы в органы местного самоуправления. Поэтому возле ЧП "Дорогуск" установлено дополнительно 27 мобильных туалетов, ЧП "Гребенное" -,14, ЧП "Зосин" - 2.

Он также добавил, что украинские водители показали хороший уровень сотрудничества с представителями полиции.

По состоянию на данный момент в Дорогуске польские протестующие пропускают два грузовика в час. Гуманитарная помощь идет вне очереди, которая достигает примерно 20 км. Вдоль очереди ожидается установка мобильных душей.

Также генконсул передал просьбу от водителей, чтобы сохранялся паритет в количестве между грузовиками с польскими и украинскими номерами, которые перевозят скоропортящиеся продукты и огнеопасные вещества.

Как отметил Куц, когда чередуются смены польских протестующих, украинские водители отправляют на переговоры двух человек, которые в присутствии старшего смены полиции пытаются договориться, чтобы каждый час пропускали больше автомобилей.

При этом полиция пытается максимально помогать украинским водителям.

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