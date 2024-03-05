РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6603 посетителя онлайн
Новости
2 323 5

Генконсул Куць посетил водителей возле заблокированного пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин"

Генконсул Куць з українськими водіями на пункті пропуску

Во время визита на пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин" генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць согласовал с местной полицией и украинскими водителями дальнейшие механизмы взаимодействия.

Об этом Куць рассказал в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что во время встречи с представителями местной полиции и украинскими водителями были согласованы дальнейшие механизмы взаимодействия, а также обсуждены первоочередные потребности украинцев, вынужденных ждать в многокилометровых очередях.

"Особенно хочу отметить высокий уровень самоорганизованности украинских водителей. В такой напряженной ситуации, когда они ждут пересечения границы в сверхтяжелых условиях, украинские водители демонстрируют чрезвычайную выдержку и взвешенность", - подчеркнул генконсул.

Он выразил благодарность мужчине по имени Олег, владеющий стоянкой неподалеку от ЧП "Дорогуск", за то, что тот предложил украинским водителям бесплатное пользование душем, неограниченное количество питьевой воды, а также доступ к сервисам стоянки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал к разрешению ситуации на польской границе: она "давно вышла за пределы экономики и морали"

Во время встречи с водителями Куць обнародовал ответ руководства Люблинского воеводства на их призыв обеспечить необходимые условия. В частности, соответствующие указания уже переданы в органы местного самоуправления. Поэтому возле ЧП "Дорогуск" установлено дополнительно 27 мобильных туалетов, ЧП "Гребенное" -,14, ЧП "Зосин" - 2.

Он также добавил, что украинские водители показали хороший уровень сотрудничества с представителями полиции.

По состоянию на данный момент в Дорогуске польские протестующие пропускают два грузовика в час. Гуманитарная помощь идет вне очереди, которая достигает примерно 20 км. Вдоль очереди ожидается установка мобильных душей.

Также генконсул передал просьбу от водителей, чтобы сохранялся паритет в количестве между грузовиками с польскими и украинскими номерами, которые перевозят скоропортящиеся продукты и огнеопасные вещества.

Как отметил Куц, когда чередуются смены польских протестующих, украинские водители отправляют на переговоры двух человек, которые в присутствии старшего смены полиции пытаются договориться, чтобы каждый час пропускали больше автомобилей.

При этом полиция пытается максимально помогать украинским водителям.

Читайте: Из-за блокирования польской границы Украина уже потеряла около 500 миллионов долларов, - посол Зварич

Автор: 

граница (5274) Польша (8435) водители (502) блокирование (464)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гидко... генконсул приїхав дупи мити
показать весь комментарий
05.03.2024 02:13 Ответить
ПЦ. Підлизнув кремлівським прихвостням. 🤮
показать весь комментарий
05.03.2024 04:55 Ответить
Так пшекські фермери вжеж якби осозналі, що знаходятьця під впливом кацапських спецслужб. Чого ж тоді продовжують блокувати, команди від Туска чи Дуди не отримали?
показать весь комментарий
05.03.2024 05:46 Ответить
Великий подвиг чиновника, якого утримують податками тих же водіїв!

Якщо б тих умовах побувало те МЗС з урядом і АП з ВР хоча б вахтовим методом...
показать весь комментарий
05.03.2024 06:36 Ответить
Схоже й черги немає, якщо до тіла підпустили тільки 4 водіїв?
показать весь комментарий
05.03.2024 14:37 Ответить
 
 