Генконсул Куць відвідав водіїв біля заблокованого пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин"

Під час візиту на пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" генеральний консул України в Любліні Олег Куць узгодив з місцевою поліцією та українськими водіями подальші механізми взаємодії.

Про це Куць розповів у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що під час зустрічі з представниками місцевої поліції та українськими водіями було узгоджено подальші механізми взаємодії, а також обговорено першочергові потреби українців, які змушені чекати в багатокілометрових чергах.

"Особливо хочу відзначити високий рівень самоорганізованості українських водіїв. У такій напруженій ситуації, коли вони чекають на перетин кордону в надважких умовах, українські водії демонструють надзвичайну витримку і виваженість", - підкреслив генконсул.

Він висловив вдячність чоловіку на ім'я Олег, який володіє стоянкою неподалік ПП "Дорогуськ", за те, що той запропонував українським водіям безкоштовне користування душем, необмежену кількість питної води, а також доступ до сервісів стоянки.

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Під час зустрічі з водіями Куць оприлюднив відповідь керівництва Люблінського воєводства на їхній заклик забезпечити необхідні умови. Зокрема, відповідні вказівки вже передано до органів місцевого самоврядування. Тож біля ПП "Дорогуськ" встановлено додатково 27 мобільних туалетів, ПП "Гребенне" -,14, ПП "Зосін" - 2.

Він також додав, що українські водії показали хороший рівень співпраці з представниками поліції.

Станом на зараз у Дорогуську польські протестувальники пропускають дві вантажівки на годину. Гуманітарна допомога йде поза чергою, яка сягає приблизно 20 км. Вздовж черги очікується встановлення мобільних душів.

Також генконсул передав прохання від водіїв, аби зберігався паритет у кількості між вантажівками з польськими й українськими номерами, які перевозять продукти, що швидко псуються, та вогненебезпечні речовини.

Як зазначив Куць, коли чергуються зміни польських протестувальників, українські водії відряджають на перемовини двох осіб, які у присутності старшого зміни поліції намагаються домовитися, аби щогодини пропускали більше автомобілів.

При цьому поліція намагається максимально допомагати українським водіям.

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