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Новости Война
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Рашисты ударили по селу Куриловка на Харьковщине: Погибла 67-летняя женщина

росія,артилерія

Российские оккупационные войска нанесли удар по селу Куриловка на Харьковщине. Погибла 67-летняя гражданская женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"В 10:30 российские войска обстреляли село Куриловка Купянского района. В результате террористических действий погибла гражданская 67-летняя женщина", - говорится в сообщении.

На местах попаданий работают профильные службы.

Читайте: В больнице умерла женщина, получившая ранения 15 февраля в результате обстрела села Черное на Харьковщине

Автор: 

обстрел (27379) Харьковщина (5577)


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З першого дня війни проти Чечні, куди дотягнувся сруськай мір, там Кров, Смерть, Руїна, Каліцтво, Сироти та Вдови…
А в ООН, ОБСЄ та ЄС, так і жирують «стурбовано», на гроші країни воєнного злочинця, впродовж 30 років!!
Так і живе, грішне з праведним….
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05.03.2024 12:29 Ответить
 
 