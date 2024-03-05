Рашисты ударили по селу Куриловка на Харьковщине: Погибла 67-летняя женщина

Российские оккупационные войска нанесли удар по селу Куриловка на Харьковщине. Погибла 67-летняя гражданская женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"В 10:30 российские войска обстреляли село Куриловка Купянского района. В результате террористических действий погибла гражданская 67-летняя женщина", - говорится в сообщении.

На местах попаданий работают профильные службы.

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