Рашисты ударили по селу Куриловка на Харьковщине: Погибла 67-летняя женщина
Российские оккупационные войска нанесли удар по селу Куриловка на Харьковщине. Погибла 67-летняя гражданская женщина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"В 10:30 российские войска обстреляли село Куриловка Купянского района. В результате террористических действий погибла гражданская 67-летняя женщина", - говорится в сообщении.
На местах попаданий работают профильные службы.
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А в ООН, ОБСЄ та ЄС, так і жирують «стурбовано», на гроші країни воєнного злочинця, впродовж 30 років!!
Так і живе, грішне з праведним….