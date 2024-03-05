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Рашисти вдарили по селу Курилівка на Харківщині: Загинула 67-річна жінка

росія,артилерія

Російські окупаційні війська завдали удару по селу Курилівка на Харківщині. Загинула 67-річна цивільна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"О 10:30 російські війська обстріляли село Курилівка Куп‘янського району. Внаслідок терористичних дій загинула цивільна 67-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

На місцях влучань працюють профільні служби.

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Автор: 

обстріл (28725) Харківщина (6054)


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З першого дня війни проти Чечні, куди дотягнувся сруськай мір, там Кров, Смерть, Руїна, Каліцтво, Сироти та Вдови…
А в ООН, ОБСЄ та ЄС, так і жирують «стурбовано», на гроші країни воєнного злочинця, впродовж 30 років!!
Так і живе, грішне з праведним….
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05.03.2024 12:29 Відповісти
 
 