Рашисти вдарили по селу Курилівка на Харківщині: Загинула 67-річна жінка
Російські окупаційні війська завдали удару по селу Курилівка на Харківщині. Загинула 67-річна цивільна жінка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.
"О 10:30 російські війська обстріляли село Курилівка Куп‘янського району. Внаслідок терористичних дій загинула цивільна 67-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
На місцях влучань працюють профільні служби.
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А в ООН, ОБСЄ та ЄС, так і жирують «стурбовано», на гроші країни воєнного злочинця, впродовж 30 років!!
Так і живе, грішне з праведним….