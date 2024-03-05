Рашисти вдарили по селу Курилівка на Харківщині: Загинула 67-річна жінка

Російські окупаційні війська завдали удару по селу Курилівка на Харківщині. Загинула 67-річна цивільна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"О 10:30 російські війська обстріляли село Курилівка Куп‘янського району. Внаслідок терористичних дій загинула цивільна 67-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

На місцях влучань працюють профільні служби.

Також читайте: У лікарні померла жінка, яка дістала поранення 15 лютого внаслідок обстрілу села Чорне на Харківщині