Рашисты ударили из артиллерии по Красногоровке, погиб мужчина
Днем 5 марта войска РФ ударили из артиллерии по Красногоровке Донецкой области, погиб мужчина.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"1 человек погиб в результате обстрела Красногоровки. Сегодня утром россияне плотно обстреливали город из артиллерии - смертельное ранение получил 72-летний мужчина. Красногоровка уже десять лет на линии фронта, и с каждым днем находиться там становится все опаснее. Прошу всех: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!" - отмечает глава региона.
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Чайка Київ
показать весь комментарий05.03.2024 16:06 Ответить Мне нравится 0
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