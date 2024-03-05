Рашисты ударили из артиллерии по Красногоровке, погиб мужчина

Днем 5 марта войска РФ ударили из артиллерии по Красногоровке Донецкой области, погиб мужчина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"1 человек погиб в результате обстрела Красногоровки. Сегодня утром россияне плотно обстреливали город из артиллерии - смертельное ранение получил 72-летний мужчина. Красногоровка уже десять лет на линии фронта, и с каждым днем находиться там становится все опаснее. Прошу всех: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!" - отмечает глава региона.

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