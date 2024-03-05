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Рашисти вдарили з артилерії по Красногорівці, загинув чоловік

красногорівка

Вдень 5 березня війська РФ вдарили із артилерії по Красногорівці Донецької області, загинув чоловік.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"1 людина загинула внаслідок обстрілу Красногорівки. Сьогодні зранку росіяни щільно обстрілювали місто з артилерії - смертельне поранення отримав 72-річний чоловік. Красногорівка вже десять років на лінії фронту, і з кожним днем перебувати там стає все небезпечніше. Прошу всіх: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!", - зазначає очільник регіону.

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05.03.2024 16:06 Відповісти
 
 