Россияне обстреляли центр Херсона: один человек ранен
Армия РФ днем нанесла удары с оккупированного левобережья Херсонщины. Ранен мужчина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко.
Мрочко сообщил, что около часа назад российские войска из временно оккупированного левобережья обстреляли центр Херсона.
"В результате этой атаки получил ранение мужчина 1971 года рождения. Он доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму, огнестрельное ранение спины, вывих плеча и т.д.", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром около 7.00 армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла Херсон.
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