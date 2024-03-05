Росіяни обстріляли середмістя Херсону: один чоловк поранений

Армія РФ вдень завдала ударів з окупованого лівобережжя Херсонщини. Поранено чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Мрочко повідомив, що близько години тому російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли середмістя Херсону.

"Внаслідок цієї атаки зазнав поранення чоловік 1971 р.н. Він доправлений до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики діагностували постраждалому мінно-вибухову травму, вогнепальне поранення спини, вивих плеча тощо", - ідеться в дописі.

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Нагадаємо, сьогодні вранці, близько 7.00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон.