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Новости
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Надо искать новые возможности помощи Украине, – президент Чехии Павел

павел,петр

Чехия призывает к расширению форм помощи, в частности, к возможному присутствию войск на территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"И если мы будем вести себя в рамках международного права, мы не должны закрываться от возможностей поддержки, предоставляемой Украине. Надо искать новые возможности, в частности, обсуждение возможного присутствия в Украине в разных формах. Есть целый ряд возможностей. Дискуссия запущена.  В последний раз это были министры обороны стран НАТО. Была также консультативная встреча лидеров в Париже. Мы должны продолжать", - сказал Павел на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Праге во вторник.

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По его словам, "если мы хотим, чтобы Россия не преуспела в Украине, мы не можем довольствоваться той поддержкой, которая оказывается сегодня".

"Мы должны искать новые формы, новые решения. Мы не должны ограничивать себя там, где мы не обязаны себя ограничивать", - добавил глава Чешского государства, подчеркнув, что не говорит "о конкретных формах присутствия и поддержки".

Павел отметил, что нужно взвешивать все возможности и ни в коем случае не сдаваться.

"Есть целый ряд возможностей. И пришло время... обсудить их, и действительно, есть определённая боязнь вызвать присутствие в Украине боевых армий, но здесь речь идёт о разных формах помощи… Украина является страной, которая находится под угрозой, и если бы у нас была миссия учений в Украине, это не является нарушением международного права. От нас зависит выбор формы помощи, которая будет предоставлена ​​Украине", - сказал президент Чехии.

По его словам, у него с Макроном "одинаковые взгляды на развитие ситуации в Украине, какие должны быть решения, на каком горизонте, какими средствами".

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"Мы согласны, что единственный путь – это продолжать поддерживать Украину, потому что это то, что правильно. Но мы также не хотим, чтобы Россия победила со своим мировоззрением. Мы хотим жить в мире, где правил соблюдают малые и большие страны, и мы хотим опираться на эти правила. Если бы Россия победила в Украине, мы потерпели бы поражение, а это не тот мир, которого мы хотим. Вот почему мы должны продолжать поддерживать Украину", - отметил Павел.

Автор: 

помощь (7824) Павел Петр (129)


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Топ комментарии
+10
Це добре що такі розмови почались.. Головне щоб Ми не закінчились, поки розмови реальністю не стануть..
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05.03.2024 18:19
+6
Якби всі президенти були як Павел!
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05.03.2024 18:22
+5
снаряды на фронте появились,уже несколько бойцов подтвердили,что начали норм с арты кацапам насыпать
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05.03.2024 18:41
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Правила форума Совет форумчан
Це добре що такі розмови почались.. Головне щоб Ми не закінчились, поки розмови реальністю не стануть..
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05.03.2024 18:19 Ответить
Якби всі президенти були як Павел!
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05.03.2024 18:22 Ответить
Це стосується також України.
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05.03.2024 19:41 Ответить
Так гроші на 800 тисяч снарядів назбирали?
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05.03.2024 18:25 Ответить
За даними Financial Times, Прага прагне зібрати 1,5 мільярда доларів, щоб оплатити ********** для України.
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05.03.2024 18:29 Ответить
"Прагне" і "назбирали" різні речі...
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05.03.2024 18:34 Ответить
снаряды на фронте появились,уже несколько бойцов подтвердили,что начали норм с арты кацапам насыпать
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05.03.2024 18:41 Ответить
Заробляє очки! Молодець!
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05.03.2024 18:33 Ответить
Павел - бери вже багатих Буратін за яиця і везіть снаряди
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05.03.2024 18:37 Ответить
 
 