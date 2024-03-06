Сегодня комитет ВР начинает рассматривать поправки в законопроект о мобилизации, - Фриз

Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке в среду начинает рассматривать поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о мобилизации.

Об этом сообщила член комитета от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня начинаем поправки рассматривать", - сказала Фриз.

Напомним, ко второму чтению законопроекта подано более 4000 поправок.

Также читайте: Относительно уклонистов обсуждается 3 варианта ограничений: запрет на выезд за границу, ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов - "слуга народа" Чернев

Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект №10449 о внесении изменений в некоторые законы по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.