Сегодня комитет ВР начинает рассматривать поправки в законопроект о мобилизации, - Фриз
Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке в среду начинает рассматривать поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о мобилизации.
Об этом сообщила член комитета от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня начинаем поправки рассматривать", - сказала Фриз.
Напомним, ко второму чтению законопроекта подано более 4000 поправок.
Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект №10449 о внесении изменений в некоторые законы по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.
Оманьські лижники, усі на місцях в Україні… Прутін задоволений, таким відвертим зривом схвалення, невідкладного законопроекту в Україні, її ж особами з корочками «нардеп»!
Нардепи від слуг та ригоАНАЛІВ, особисто не хочуть захищати Україну, вони ж до параду готувалися, а воно, он, як неловко, усе обернулося….