Сегодня комитет ВР начинает рассматривать поправки в законопроект о мобилизации, - Фриз

Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке в среду начинает рассматривать поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о мобилизации.

Об этом сообщила член комитета от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня начинаем поправки рассматривать", - сказала Фриз.

Напомним, ко второму чтению законопроекта подано более 4000 поправок.

Также читайте: Относительно уклонистов обсуждается 3 варианта ограничений: запрет на выезд за границу, ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов - "слуга народа" Чернев

Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект №10449 о внесении изменений в некоторые законы по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Зміни до законодавства щодо мобілізаційної підготовки, навмисно затягуються нардепами у ВРУ, щоб завдати шкоди обороні України!!
Оманьські лижники, усі на місцях в Україні… Прутін задоволений, таким відвертим зривом схвалення, невідкладного законопроекту в Україні, її ж особами з корочками «нардеп»!
Нардепи від слуг та ригоАНАЛІВ, особисто не хочуть захищати Україну, вони ж до параду готувалися, а воно, он, як неловко, усе обернулося….
показать весь комментарий
06.03.2024 12:03 Ответить
в нас уже є законодавство про мобілізацію, тільки його саботувало тцк і влада популістів, думаєте новий допоможе? наївні
показать весь комментарий
06.03.2024 12:05 Ответить
А що,мобілізації по факту немає? Чи блокування рахунків та заборона керувати транспортом щось змінить?
показать весь комментарий
06.03.2024 12:34 Ответить
До закінчення о/с всіх бойових підрозділів, думаю приймуть цей закон. Правда, буде пізно - москалі вже дійдуть до Тиси
показать весь комментарий
06.03.2024 12:06 Ответить
Почалось. Переливання води у решеті. ТРЯСЦЯ !!!! На фронті ПРОБЛЕМА ! Велика проблема. А у Києві соцопитування. Коментарів на результати цього фейкового рейтингу тисячі, бо людям нічого вже робити ? Немає війни в офісі ? На вулицях Києва ? Всіх цих соціологів на фронт. НЕГАЙНО !!! Санітарами, асенізаторами, копачами, кухарями. Там війна, а вони у ВИБОРИ граються ! Народ до ручки довели своїми законами Про мобілізацію, конкурсами у Верховний суд. Їм курвам наче війни немає !!! Жруть, сруть і проводять опитування ! Ще й бабло держава платить за цю маячню ! З наших податків. Краще б прислали нам у Сумську область пару дронів !!! Бо насипають кожної ночі. Трясця, розвів зеДебіл зграю українських гнид, які сосуть з держави та армії останню кров. На фронт, суки ! А що з командирами? Знімають-призначають - повний бардак! Фортифікації немає, але зеГНИДИ поїхали перевіряти ? Що ? Скажіть ЩО ? Там військова адміністрація сидить. Якщо зеДебіл своїм призначенцям не довіряє, то для чого лізе ця "всезнайка" в армію своєю тупою пикою ? Сидів би у бункері з мівіною!
показать весь комментарий
06.03.2024 12:08 Ответить
Пан, судячи з ніку, пенсіонер, якому 65 років, тому перерахував геть усіх, скромно промовчавши, що в 65 років теж можна чистити картоплю та робити не складну господарську роботу (а чимало в цьому віці ще водять машини, працюють на городах і т.п.) бо в країні ж війна. Але, ж ні - краще писати гнівні коментарі, як всі мають воювати, знаючи, що самому це не загрожує. Класика жанру.
показать весь комментарий
06.03.2024 12:33 Ответить
Та ні пане по вашому не вийде. Я свою частку роблю. Не публікуючи. Тому маю право писати і гніватись на ледарів. Краще б ви, пан, за собою слідкували. Той, хто НІЧОГО не робить, не має права засуджувати іншого !!!
показать весь комментарий
06.03.2024 12:40 Ответить
Звісно, якщо Ви допомагаєте, то маєте повне право засуджувати тих, хто цього не робить. Але і той, хто не підлягає мобілізації не має права розповідати кого і як мобілізовувати.
показать весь комментарий
06.03.2024 13:39 Ответить
Как там у классиков.. "Не надо громких слов, они потрясают воздух, но не собеседника".
показать весь комментарий
06.03.2024 13:05 Ответить
 
 