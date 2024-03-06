Сьогодні комітет ВР починає розглядати поправки до законопроєкту про мобілізацію, - Фріз

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки в середу починає розглядати поправки до другого читання урядового законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомила член комітету від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні починаємо поправки розглядати", - сказала Фріз.

Нагадаємо, до другого читання законопроєкту подано понад 4000 поправок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодо ухилянтів обговорюється 3 варіанти обмежень: заборона на виїзд за кордон, обмеження в праві керування транспортними засобами та блокування рахунків, - "слуга народу" Чернєв

Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку