УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12078 відвідувачів онлайн
Новини
3 591 9

Сьогодні комітет ВР починає розглядати поправки до законопроєкту про мобілізацію, - Фріз

мобілізація

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки в середу починає розглядати поправки до другого читання урядового законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомила член комітету від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні починаємо поправки розглядати", - сказала Фріз.

Нагадаємо, до другого читання законопроєкту подано понад 4000 поправок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодо ухилянтів обговорюється 3 варіанти обмежень: заборона на виїзд за кордон, обмеження в праві керування транспортними засобами та блокування рахунків, - "слуга народу" Чернєв

Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку

Автор: 

законопроєкт (3602) мобілізація (3082) Фріз Ірина (200)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зміни до законодавства щодо мобілізаційної підготовки, навмисно затягуються нардепами у ВРУ, щоб завдати шкоди обороні України!!
Оманьські лижники, усі на місцях в Україні… Прутін задоволений, таким відвертим зривом схвалення, невідкладного законопроекту в Україні, її ж особами з корочками «нардеп»!
Нардепи від слуг та ригоАНАЛІВ, особисто не хочуть захищати Україну, вони ж до параду готувалися, а воно, он, як неловко, усе обернулося….
показати весь коментар
06.03.2024 12:03 Відповісти
в нас уже є законодавство про мобілізацію, тільки його саботувало тцк і влада популістів, думаєте новий допоможе? наївні
показати весь коментар
06.03.2024 12:05 Відповісти
А що,мобілізації по факту немає? Чи блокування рахунків та заборона керувати транспортом щось змінить?
показати весь коментар
06.03.2024 12:34 Відповісти
До закінчення о/с всіх бойових підрозділів, думаю приймуть цей закон. Правда, буде пізно - москалі вже дійдуть до Тиси
показати весь коментар
06.03.2024 12:06 Відповісти
Почалось. Переливання води у решеті. ТРЯСЦЯ !!!! На фронті ПРОБЛЕМА ! Велика проблема. А у Києві соцопитування. Коментарів на результати цього фейкового рейтингу тисячі, бо людям нічого вже робити ? Немає війни в офісі ? На вулицях Києва ? Всіх цих соціологів на фронт. НЕГАЙНО !!! Санітарами, асенізаторами, копачами, кухарями. Там війна, а вони у ВИБОРИ граються ! Народ до ручки довели своїми законами Про мобілізацію, конкурсами у Верховний суд. Їм курвам наче війни немає !!! Жруть, сруть і проводять опитування ! Ще й бабло держава платить за цю маячню ! З наших податків. Краще б прислали нам у Сумську область пару дронів !!! Бо насипають кожної ночі. Трясця, розвів зеДебіл зграю українських гнид, які сосуть з держави та армії останню кров. На фронт, суки ! А що з командирами? Знімають-призначають - повний бардак! Фортифікації немає, але зеГНИДИ поїхали перевіряти ? Що ? Скажіть ЩО ? Там військова адміністрація сидить. Якщо зеДебіл своїм призначенцям не довіряє, то для чого лізе ця "всезнайка" в армію своєю тупою пикою ? Сидів би у бункері з мівіною!
показати весь коментар
06.03.2024 12:08 Відповісти
Пан, судячи з ніку, пенсіонер, якому 65 років, тому перерахував геть усіх, скромно промовчавши, що в 65 років теж можна чистити картоплю та робити не складну господарську роботу (а чимало в цьому віці ще водять машини, працюють на городах і т.п.) бо в країні ж війна. Але, ж ні - краще писати гнівні коментарі, як всі мають воювати, знаючи, що самому це не загрожує. Класика жанру.
показати весь коментар
06.03.2024 12:33 Відповісти
Та ні пане по вашому не вийде. Я свою частку роблю. Не публікуючи. Тому маю право писати і гніватись на ледарів. Краще б ви, пан, за собою слідкували. Той, хто НІЧОГО не робить, не має права засуджувати іншого !!!
показати весь коментар
06.03.2024 12:40 Відповісти
Звісно, якщо Ви допомагаєте, то маєте повне право засуджувати тих, хто цього не робить. Але і той, хто не підлягає мобілізації не має права розповідати кого і як мобілізовувати.
показати весь коментар
06.03.2024 13:39 Відповісти
Как там у классиков.. "Не надо громких слов, они потрясают воздух, но не собеседника".
показати весь коментар
06.03.2024 13:05 Відповісти
 
 