Сьогодні комітет ВР починає розглядати поправки до законопроєкту про мобілізацію, - Фріз
Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки в середу починає розглядати поправки до другого читання урядового законопроєкту про мобілізацію.
Про це повідомила член комітету від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні починаємо поправки розглядати", - сказала Фріз.
Нагадаємо, до другого читання законопроєкту подано понад 4000 поправок.
Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку
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Оманьські лижники, усі на місцях в Україні… Прутін задоволений, таким відвертим зривом схвалення, невідкладного законопроекту в Україні, її ж особами з корочками «нардеп»!
Нардепи від слуг та ригоАНАЛІВ, особисто не хочуть захищати Україну, вони ж до параду готувалися, а воно, он, як неловко, усе обернулося….