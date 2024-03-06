В Украине хотят ввести базовую военную подготовку вместо срочной службы, пройти ее обяжут всех мужчин
Обновленный мобилизационный законопроект предусматривает отмену срочной военной службы. Вместо нее мужчины будут обязаны пройти базовую военную подготовку или базовую военную службу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК Украина.
Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский рассказал, что такая базовая военная подготовка в мирное время будет длиться 5 месяцев, а во время войны 3 месяца. Сам депутат предлагал проводить такую подготовку в течение 150-160 дней.
Кто до 25 лет не получил базовое военное образование или подготовку, тот должен будет пройти такое сборы.
"Студент вуза может выбрать время для прохождения базовой военной подготовки в течение 4-5 лет обучения, это может происходить на военной кафедре. То же касается граждан, которые не учатся в вузах или не получают последовательное образование, для них будут предусмотрены учебные центры", - отметил Вениславский.
Як на прибічника мирної релігії, Ви налаштовані доволі рішуче.
Мала бути велика битва . І один з головних воєначальників - раптом вирішив стати пацифістом ( Там напроти - були друзі ,родичі, вчителі ) . На що йому Самий Головний - образно сказав Ти що з дуба впав ? Ти воїн і маєш битися .
Коротше кажучи , історія закінчилася тим , що на Курукшетрі вирізали практично всіх тогочасних воїнів в світів (,кшатріїв ) . З піівмільйона воїнів залишилося в живих всьоого 11 чоловік .
Так що такий специфічний пацифізм )))
Що ще можна додати?
Якщо правильно все організувати, то...
Хоча коли в Україні щось правильно організували)
Розкажу вам як це буде, бо вже таке бачив і в такому брав участь. Дорослі дядьки скидаються дєнюжкою військовому, який це все курує, військовий зацю дєнюжку вписує цим дядькам необхідні прохідні результати і ніяк їх не займає, а дядьки півроку бухають і морально розлагаються. І все було б нічого, якби на цю ***** не виділялися з бюджету мільйони наших з вами податкових грошиків. Може, краще ці податкові грошики виділяти на якусь кількість нормальних контрактних воїнів, серйозних, умілих і споряджених, ніж гратися в алкозарницю державним коштом?
а пол года это "плацебо" для "пушечного мяса", по этому не партесь с бегом и тиром, все равно сгодитесь только для окопа, на что-то большее Вас не пустят т.к. нет срочки с 2 годами работы в расчете тяжелой техники.
В нашому дитинстві були Зарніці, піонерські лагери, збори, НВП у школі. Сказати щоб це була якась трагедія не можна - нормальні дитячі пригоди з орієнтуванням, риттям окопів, мінімум вогневої тощо. Романтика.
Наш Славік П. свинцевою гранатою мало у воєнрука не вцілив.
ЗСУ тогда не стоит ныть, что нет и не будет специалистов/расчетов ПВО,артилерии,ВВС,связи,РЭБ/РЭР, и т.д. всех надо будет с колес учить как это происходит сейчас т.к. кроме калаша новобранец ничего не будет знать.
У зв"язку із тим, що назараз на 1-й план виходять дрони і БПЛА у таких військах дійсно можуть служити особи і жіночої статі.
У зв"язку із новими вимогами військова підготовка 1-го рівня повинна тривати не більше 2- х місяців. А у подальшому іде навчання за військовою спеціальністю.
почитайте який устрій у Півн. Кореї і яке там життя. І близько такого немає.
1. Мобілізовувати непідготовлених і кидати на фронт "мяском".
2. Розпустити армію і здатися.
Ви уточнюйте чого саме ви хочете врезультаті. А то як читаєш "опитування" - всі бажають вийти на кордони 91-го. А читаєш відгуки - ваєвать ми нє раждєни, шови-шови. В підсумку грошей нема, зброї нема, людей нема. Яким хєром хто зібрався на кордони 91-го виходити - хрєн його знає. Хоча може ви про кордони на 1 січня 91-го, тобто за пункт 2... тоді все сходиться....
Чи вам, спудеям, Пу не казав свої цілі: "денацифікація", "демілітаризація", "нейтральність", "руССкий второй язик"...
Але це не вони. Це договори про допомогу під час війни. При цьому, з кожною країною окремо, а не НАТО в цілому !!!
Вам же написали - Пу чекати не буде. Всьо ! Йому потрібна вся Україна ! І без армії. Що буде далі - ясно.
Як думаєш, що буде з тим 40-річним придурком ??
Крім того, в армії гаупвахту ніхто не відміняв. Чи ти думаєш, що ці збори будуть типу піонерського лагеря ??
Відстрочки мають регламентуватися Законом. Вони і зараз є. Може не усі проблєми врегульовані. Ну так Зе* і Ко, могли швидко внести правки в існуючий Закон. Але зараз чомусь "принтер" не спрацьовує.