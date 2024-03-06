РУС
19 403 196

В Украине хотят ввести базовую военную подготовку вместо срочной службы, пройти ее обяжут всех мужчин

облік,мобілізація, війна

Обновленный мобилизационный законопроект предусматривает отмену срочной военной службы. Вместо нее мужчины будут обязаны пройти базовую военную подготовку или базовую военную службу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК Украина.

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский рассказал, что такая базовая военная подготовка в мирное время будет длиться 5 месяцев, а во время войны 3 месяца. Сам депутат предлагал проводить такую подготовку в течение 150-160 дней.

Кто до 25 лет не получил базовое военное образование или подготовку, тот должен будет пройти такое сборы.

"Студент вуза может выбрать время для прохождения базовой военной подготовки в течение 4-5 лет обучения, это может происходить на военной кафедре. То же касается граждан, которые не учатся в вузах или не получают последовательное образование, для них будут предусмотрены учебные центры", - отметил Вениславский.

+23
Військові кафедри в ВНЗ готують офіцерів? Ні! Це взагалі неможливо. Їх потрібно розігнати. Військова освіта і підготовка має здійснюватися виключно в умовах стаціонару в окремих закладах. "Дешева армія" це армія "200".
показать весь комментарий
06.03.2024 15:37 Ответить
+20
нові "сміливі" експерименти з людьми під час війни - це так по-зєлєнські
показать весь комментарий
06.03.2024 15:29 Ответить
+17
Недостатньо, бо ДПЮ ніколи не давала належної вогневої підготовки. На школотронів просто ніхто не витрачав набої
показать весь комментарий
06.03.2024 15:34 Ответить
Мілітарними афоризмами так і сиплете.
Як на прибічника мирної релігії, Ви налаштовані доволі рішуче.
показать весь комментарий
07.03.2024 21:29 Ответить
Ну як вам сказати - була одна історія 5 тисяч років назад .

Мала бути велика битва . І один з головних воєначальників - раптом вирішив стати пацифістом ( Там напроти - були друзі ,родичі, вчителі ) . На що йому Самий Головний - образно сказав Ти що з дуба впав ? Ти воїн і маєш битися .

Коротше кажучи , історія закінчилася тим , що на Курукшетрі вирізали практично всіх тогочасних воїнів в світів (,кшатріїв ) . З піівмільйона воїнів залишилося в живих всьоого 11 чоловік .

Так що такий специфічний пацифізм )))
показать весь комментарий
07.03.2024 21:48 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2024 13:32 Ответить
В Німеччині пропонують повернути обов'язковий призов, а в воюючій Україні скасувати.
Що ще можна додати?
показать весь комментарий
06.03.2024 16:30 Ответить
Не скасувати, а змінити систему призову і підготовки.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:32 Ответить
Телепні зЕлені, все роблять для поразки у війні,а всі ці популіскі заяви,підігравання лохторату!
показать весь комментарий
06.03.2024 16:35 Ответить
Яку військову техніку можна опанувати за цей термін? Крім калаша. Може 18-ти річні одразу Хаймарс, або панцер 2000?
показать весь комментарий
06.03.2024 16:45 Ответить
Мова про загальну базову підготовку.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:21 Ответить
а когда наступит война, то всех отправим на пол года на обучение как стрелять из Хаймарса, или панцера, как строить связь, и сбивать самолеты с комплекса ПВО, как это было в 2022г ведь у нас опять будет уйма времени подождать пока военные научатся.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:49 Ответить
Зрозуміло що базова підготовка не замінює спеціальну професійну.
показать весь комментарий
06.03.2024 18:25 Ответить
Абсолютна дурня. Завжди були одні- гречкосіями і ковалями а інші воїнами. Не можуть всі бути вояками, так збудований світ. Треба мати професійну, обучену і мотивовану армію а не тягнути туди кого попало.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:47 Ответить
Ага.. давайте тоді вже 3-класну освіту впровадимо. Навчимо читати та рахувати з калькулятором і на роботу з 10 років.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:24 Ответить
Хведя хоч строкову службу відслужив?
показать весь комментарий
06.03.2024 16:53 Ответить
Та ні, дорогенькі. Я податки в бюджет плачу щоб там були кошти на створення професійної та оснащеної армії, яка буде безпосередньо захищати мене за мої гроші, це є не моїм а вашим обов'язком. А так щоб я і платив, і потім ще й сам готувався і йшов воювати, а ті хто розпоряджається моїми грошима оформлювали собі "відстрочки" і "бронь" - так не буде.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:58 Ответить
а в бюджет якої країни ти плотиш ці податки? прапорець біля ніку аж ніяк не український...
показать весь комментарий
06.03.2024 17:21 Ответить
Цієї дурні Ви з амерських фільмів надивились. За формою така претензія вірна, а за змістом ніяка, бо зазвичай такі вумнікі сплачують податків на копійки, а щоки надувають на мільйон.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:43 Ответить
Знову ніхто не послухав військових. Вони собі вирішують...Хто такий Веніславський щоб запроваджувати таке. Реформа що стосується строкової служби повинна увязуватися з системою підготовки сектору безпеки і оборони . Знову треба слухати вєлікіх реформаторів Веніславських, Безуглих,Арестовічей з Арахаміями....?
показать весь комментарий
06.03.2024 17:02 Ответить
У 25 раз - це про початкову військову підготовку. Ази, аби школярів не ганяти.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:44 Ответить
А чого б і не поганяти школярів? Всі пацани в дитинстві грають у войнушку. А як доходить діло до служби- під подол від армійщини.
Якщо правильно все організувати, то...
Хоча коли в Україні щось правильно організували)
показать весь комментарий
07.03.2024 08:12 Ответить
На третий год большой войны пора как-то обучать молодежь, раз отменили призыв на срочную службу... Еще бы хорошо перестать воровать во время, но то такє.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:06 Ответить
корочк говоря, срочная служба, но под пвтронатом ЗЕвеликого.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:09 Ответить
ну тобто взяти пару тисяч дітей 18 років та в учебку під Суми. По казармам розпихати, ну щоб кацапам зручніше цілитись було.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:12 Ответить
Здається мені, в цій темі багато "експертів" з-за поребрика, які тут заробляють
показать весь комментарий
06.03.2024 17:19 Ответить
Ти за строкову службу, чи проти?
показать весь комментарий
06.03.2024 17:33 Ответить
Я - за. Вміння стряляти не завадить.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:31 Ответить
та фигли. а еще 5 месяцев будешь срать на очке рядом с плюбратымами, жрать "шрапнель" стоя без света.
показать весь комментарий
06.03.2024 18:20 Ответить
Впевнений, що просто банально почати бігати зранку, разом із походами двічі на тиждень в тир, буде значно корисніше, ніж оця чергова зелена профанація з попилу бабла. А якщо ще й на півроку в казарми - то це взагалі за межами розуміння.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:42 Ответить
для пушечного мяса в окопе - бігати зранку, разом із походами двічі на тиждень в тир, будет достаточно, чтоб применять тяжелые средства поражения и не рисковать своей жопой не будет достаточно даже этих курсов от зеленых.
показать весь комментарий
06.03.2024 18:00 Ответить
Ага, за півроку вас навчать прімєнять тяжолиє срєдства поражєнія, ну канєшна. Ну, хіба шо пораженія власної психіки величезними дозами алкоголя і легких наркотиків, бо чим там ще півроку займатися в казармі?
Розкажу вам як це буде, бо вже таке бачив і в такому брав участь. Дорослі дядьки скидаються дєнюжкою військовому, який це все курує, військовий зацю дєнюжку вписує цим дядькам необхідні прохідні результати і ніяк їх не займає, а дядьки півроку бухають і морально розлагаються. І все було б нічого, якби на цю ***** не виділялися з бюджету мільйони наших з вами податкових грошиків. Може, краще ці податкові грошики виділяти на якусь кількість нормальних контрактних воїнів, серйозних, умілих і споряджених, ніж гратися в алкозарницю державним коштом?
показать весь комментарий
07.03.2024 09:45 Ответить
Для этого есть срочка с 2 годами службы,
а пол года это "плацебо" для "пушечного мяса", по этому не партесь с бегом и тиром, все равно сгодитесь только для окопа, на что-то большее Вас не пустят т.к. нет срочки с 2 годами работы в расчете тяжелой техники.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:32 Ответить
Мне утром на работу, некогда бегать. Отето я каждое утро вижу бугаев на пробежке. Им то на работу походу не нада. Тунеядцы короче
показать весь комментарий
07.03.2024 08:16 Ответить
Відмазки. Лягли спати на півгодини раніше - встали на півгодини раніше, і побігали.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:40 Ответить
Це лише посприяє тому, що з України виїде ще маса народу...
показать весь комментарий
06.03.2024 17:43 Ответить
У Швейцарію, де загальна військ. повинність ?? Добре там, де нас немає. Але це емоції.

В нашому дитинстві були Зарніці, піонерські лагери, збори, НВП у школі. Сказати щоб це була якась трагедія не можна - нормальні дитячі пригоди з орієнтуванням, риттям окопів, мінімум вогневої тощо. Романтика.

Наш Славік П. свинцевою гранатою мало у воєнрука не вцілив.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:50 Ответить
Швейцарія не перебуває під постійною загрозою війни. І про рівень життя, соціальних гарантій там не мені вам говорити... про це всі й так знають. А у нас, думаю, буде у перспективі (навіть якщо цю фазу війни таки "заморозять") свого роду "Афганістан" - що за рівнем життя, що за рівнем постійної військової загрози
показать весь комментарий
07.03.2024 10:32 Ответить
Південна ж Корея якось же живе. Умови не однакові, але тим не менш.
показать весь комментарий
07.03.2024 21:26 Ответить
Це як вивчати хокей лише теоретично і стати чемпіоном світу.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:45 Ответить
Германия собирается возвращать срочку, а Украина 5 месячные курсы базовой військовой підготовки, я так понял что только в Германии проблемы с армией, а в Украине все очень отлично с армией раз она собирается просто показать на курсах автомат калашникова, как рыть окоп, и с какой стороны одевать военную форму.
ЗСУ тогда не стоит ныть, что нет и не будет специалистов/расчетов ПВО,артилерии,ВВС,связи,РЭБ/РЭР, и т.д. всех надо будет с колес учить как это происходит сейчас т.к. кроме калаша новобранец ничего не будет знать.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:56 Ответить
я так думаю, что ты уже гоов в зсу служить?
показать весь комментарий
06.03.2024 18:18 Ответить
а с чего ты взял что я сейчас не в ЗСУ?
показать весь комментарий
07.03.2024 10:37 Ответить
Це буде контрактна армія. Але так, питання є. Мабуть вихід у запас ніхто не відмінить.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:53 Ответить
Германия тоже так думала до 2022г, а сейчас собирается возобновлять срочную службу, с чего это?
показать весь комментарий
07.03.2024 10:39 Ответить
Мабуть з преляку. Після Меркель і нападу на Україну прокинулись.
показать весь комментарий
07.03.2024 20:29 Ответить
просто теперь президент сможет по своей указке набирать служивых. ведь это ж уже не срочка? не? ну ок. всех в окопы.
показать весь комментарий
06.03.2024 18:17 Ответить
Нова війна відрізняється від попередньої, а тому робити якісь аналогії принаймі не коректно.
У зв"язку із тим, що назараз на 1-й план виходять дрони і БПЛА у таких військах дійсно можуть служити особи і жіночої статі.
У зв"язку із новими вимогами військова підготовка 1-го рівня повинна тривати не більше 2- х місяців. А у подальшому іде навчання за військовою спеціальністю.
показать весь комментарий
06.03.2024 18:18 Ответить
Після закінчення середньої школи всі як один у військові табори для проходження курсу молодого бійця. І лише після проходження дозволити вступати у виші та інші навчальні заклади. Доречі, і паспорт громадянина України було б доцільно там же видавати по закінченні курсу. Якраз всі вже й присягу прийняли.
показать весь комментарий
06.03.2024 18:32 Ответить
Так. І підприємства залишимо лише оборонні. І весь бюджет на оборону. Кордони теж бажано не відкривати. Побудуємо таку собі копію КНДР...
показать весь комментарий
06.03.2024 19:37 Ответить
Не пересмикуйте будь ласка. Про Ізраіль Ви ж такого чомусь не згадали.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:37 Ответить
Порівнювати нас з Ізраїлем зовсім не коректно. Зелена наволоч будує в нас саме КНДР, а не Ізраїль.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:49 Ответить
Знову маячня.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:54 Ответить
В чому саме?
показать весь комментарий
06.03.2024 21:57 Ответить
Зелена наволоч будує в нас саме КНДР, а не Ізраїль.
показать весь комментарий
06.03.2024 23:07 Ответить
І в чому тут маячня? Це, на жаль, реальність.
показать весь комментарий
06.03.2024 23:15 Ответить
Порівнювати системи мобілізації можна і треба. Коректно.

почитайте який устрій у Півн. Кореї і яке там життя. І близько такого немає.
показать весь комментарий
07.03.2024 20:31 Ответить
Будуйте собі, тільки десь скраєчку за порєбріком.
показать весь комментарий
07.03.2024 22:14 Ответить
Скасування термінової служби це велика помилка.ЗСУ позбудеться великого вже підготовленного резерву,а це загрожує боєздатності армії
показать весь комментарий
06.03.2024 18:48 Ответить
Це розповідає якийсь Федір Веніславський, який сам ніколи в житі не служив у війську і ні де не проходив ніякого вишколу до нього, а зараз чомусь ходить в хакі, він навіть не розуміє, що 3 місяці військової підготовки це смішно, як це в дусі слуг народу, де біли
показать весь комментарий
06.03.2024 18:51 Ответить
Зауваження слушне, але це про початкову військову підготовку. Мабуть мається на увазі паралельно існування професійної армії.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:35 Ответить
Короче говоря людей бежавших за границу выцарапать не получилось, будут пол миллиона здесь отлавливать, придумывая для этого хитрые заманухи.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:03 Ответить
так, схоже мобілізація вже провалена, тому затягнути в армію вирішили усіх через так звані "курси підготовки"
показать весь комментарий
06.03.2024 19:19 Ответить
Це також. Але у мене виникло питання щодо массовості початкової підготовки під час поточної війни.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:36 Ответить
Це треба було робити заздалегідь. Коли нирки відмовили, Боржомі пити вже пізно.
показать весь комментарий
06.03.2024 22:02 Ответить
єс, кеп
показать весь комментарий
06.03.2024 23:06 Ответить
чтоб стать депутатишкой слуги хватает в Трускавце две недели. военным стать достаточно суток
показать весь комментарий
06.03.2024 20:08 Ответить
Із обговорення на темі нічого не згадалося про ТРО - яка її доля.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:33 Ответить
Один зепутат может на фронте заменить 50 бойцов, судя по аппетиту. Это как Шварценегер и макака.
показать весь комментарий
06.03.2024 22:38 Ответить
Дурачки
показать весь комментарий
06.03.2024 22:52 Ответить
Свєжайша мисль! На десятому році війни. Браво! Оце темп, прямо торба-режим! Не спішіть так, ви шо! Військовим подобається на фронті, а ви їх замінити штолі вздумали? Відпустити до сімей? Зовсім з глузду з'їхали?
показать весь комментарий
06.03.2024 23:09 Ответить
Почитав коментаторів і поняв що ніхто не хоче вчитися воєній справі. Але я так і не поняв що народ хоче. Варіанта два
1. Мобілізовувати непідготовлених і кидати на фронт "мяском".
2. Розпустити армію і здатися.
Ви уточнюйте чого саме ви хочете врезультаті. А то як читаєш "опитування" - всі бажають вийти на кордони 91-го. А читаєш відгуки - ваєвать ми нє раждєни, шови-шови. В підсумку грошей нема, зброї нема, людей нема. Яким хєром хто зібрався на кордони 91-го виходити - хрєн його знає. Хоча може ви про кордони на 1 січня 91-го, тобто за пункт 2... тоді все сходиться....
показать весь комментарий
06.03.2024 23:25 Ответить
Взагалі із людей, що готові воювати до кордонів 91 року і ні в якому разі не йти на поступки, тільки 30% готові самі взяти до рук зброю, тобто переважна більшість "ЗА", але чужими руками. Ну і такі питання бажано задавати лише людям у пікселі, які ризикують власне своїм життям. Бо всі інші, які часто є "економічним фронтом", викривлено сприймають реальність. Тут би за щастя вийти на кордони 23 лютого спочатку, та до Токмака дійти надскладна задача як бачили. Але пропаганда робить свою справу, принаймі робила. Зараз F-16 приїдуть і в голові для когось "гейм ченджер"..
показать весь комментарий
06.03.2024 23:52 Ответить
Зібралися два вумніка ... Проблема не в кордонах, правда і в них теж, а в тому, що ********* зупинятися не збирається. Як у 1994 р. почала, так поступово і тисне.

Чи вам, спудеям, Пу не казав свої цілі: "денацифікація", "демілітаризація", "нейтральність", "руССкий второй язик"...
показать весь комментарий
07.03.2024 21:21 Ответить
Саме тому нам потрібно не кордони повертати, а гарантії безпеки вибивати для того що лишилося. Але коли Расмуссен заікнувся про такий варіант, то у диванних поцрєотів жопи загорілися. А коли їм відповідаєш "ну так іди тоді допомагай повертати" - "а я нєраждьон для вайни"
показать весь комментарий
08.03.2024 18:59 Ответить
"Вибивати гарантії безпеки " - почати і кінчити ! А хто їх дасть ? Зе* підписує "гарантії безпеки".
Але це не вони. Це договори про допомогу під час війни. При цьому, з кожною країною окремо, а не НАТО в цілому !!!

Вам же написали - Пу чекати не буде. Всьо ! Йому потрібна вся Україна ! І без армії. Що буде далі - ясно.
показать весь комментарий
08.03.2024 19:34 Ответить
По 30% це ви якось погорячилися. Скоріше 3%. Максимум. Бо в армії я їх щось ніх*я не зустрічаю. Вони може десь і є такі, але дуже сильно ховаються. Це якраз про ваше "в пікселі".
показать весь комментарий
08.03.2024 19:17 Ответить
Соцопитування проводилося влітку 2023, інститутом соціології НАН України, ну і на ділі цифра звичайною меншою була би. Серед моїх знайомих в армії перемогобісся не має, люди бачать реальну картину і наскільки далекі кордони 91року
показать весь комментарий
09.03.2024 19:44 Ответить
У нас в суспільстві на будь-які тези про закінчення війни не в кордонах 91р зводяться, що ти кремлівський бот. Люди перемогли і випили каву разом з Подоляком весною 2023р, на менше вони тепер не готові.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:47 Ответить
Прикол в тому що для рашки кордонів 91-го більше не існує. У них і в конституції записані вже інші кордони. А в мізках так тим більше. І вихід на кордони 91-го не означатиме закінчення війни. Навіть якщо ми вийдемо на кордон 91-го, це пофакту буде прсото пересунення лінії фронту на кордони 91-го. І всьо, більше нічого не зміниться. Бойові дії , ракетні обстріли і т.д. будуть так само тривати. Це не значит що наші землі не треба звільняти, прсото мені здається що багато хто думає що "от вийдемо на кордон і всьо - побєда". А не треба тішити себе ілюзіями.
показать весь комментарий
12.03.2024 20:54 Ответить
Війна закінчиться, коли рф змінить свій політичний курс. Очевидно, що нинішнє правління його міняти не буде. Судячи з того, наскільки міцно затягнуті гайки, перспективи туманні. Але історія знає приклади і яким би режим міцним не здавався, є процеси, які ми можемо не помічати або не зовсім розуміти. Є і інші варіанти, якісь гарантії безпеки і вступ до НАТО із тієї територією, яку ми контролюємо, правда і вони поки ілюзорні..
показать весь комментарий
23.03.2024 16:56 Ответить
Слухай, русскій, ну от нахріна воно тобі?! Чи ти думаєш, що ніхто не розуміє, що ти мокшанський агітатор?
показать весь комментарий
07.03.2024 07:42 Ответить
Угу, француз все менше вважає себе французом. Ти десь таке чув?
показать весь комментарий
07.03.2024 11:39 Ответить
Ну если француза почаще убеждать, что он немец, то в итоге может и поверить.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:50 Ответить
Русскій, ти збрехав. Публічно...
показать весь комментарий
07.03.2024 13:58 Ответить
Где!?
показать весь комментарий
07.03.2024 14:00 Ответить
Мовчи вже, стидоба вологодская...
показать весь комментарий
07.03.2024 14:01 Ответить
В том то и дело, что я патологически честный.
показать весь комментарий
07.03.2024 14:08 Ответить
Рюзкє, перечитай парочку статей про генетику.
показать весь комментарий
07.03.2024 14:42 Ответить
Жінки теж повинні проходити цей вишкіл,буде як в Ізраїлі
показать весь комментарий
07.03.2024 01:36 Ответить
и военная подготовка должна быть по срокам как в Израеле для мужчин - 30 месяцев, для женщин - 24 месяца, если Украина собирается сдерживать и победить в этой войне, но если нужна чисто имитация борьбы то можно проводить подготовку и пол года.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:47 Ответить
Ну призовете вы 40 летнего мужика на сборы, который на того сержанта будет болт класть, потому, что 40 летний мужик это не сопляк 18 летний, может и на хер послать. По итогу с такими же доходягами будет жрать водяру 5 месяцев и никто ему ничего не сделает. Вот)))
показать весь комментарий
07.03.2024 08:14 Ответить
Це з галузі пагаваріть. Припустимо, що сержант буде 25 років з досвідом війни, нагородами тощо.
Як думаєш, що буде з тим 40-річним придурком ??

Крім того, в армії гаупвахту ніхто не відміняв. Чи ти думаєш, що ці збори будуть типу піонерського лагеря ??
показать весь комментарий
09.03.2024 10:51 Ответить
А если бронь например или родственник инвалид, которого на 5 месяцев самого не оставишь или еще какие семейные обстоятельства, то можно эти курсы не проходить? Кстати сейчас рабочее место за работником сохраняется, но денег за это не платят. Какое денежное довольствие будет на этих курсах?
показать весь комментарий
07.03.2024 08:21 Ответить
Там буде повний пансіон і 3 - разове харчування.

Відстрочки мають регламентуватися Законом. Вони і зараз є. Може не усі проблєми врегульовані. Ну так Зе* і Ко, могли швидко внести правки в існуючий Закон. Але зараз чомусь "принтер" не спрацьовує.
показать весь комментарий
09.03.2024 10:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 