В Украине хотят ввести базовую военную подготовку вместо срочной службы, пройти ее обяжут всех мужчин

Обновленный мобилизационный законопроект предусматривает отмену срочной военной службы. Вместо нее мужчины будут обязаны пройти базовую военную подготовку или базовую военную службу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК Украина.

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский рассказал, что такая базовая военная подготовка в мирное время будет длиться 5 месяцев, а во время войны 3 месяца. Сам депутат предлагал проводить такую подготовку в течение 150-160 дней.

Кто до 25 лет не получил базовое военное образование или подготовку, тот должен будет пройти такое сборы.

"Студент вуза может выбрать время для прохождения базовой военной подготовки в течение 4-5 лет обучения, это может происходить на военной кафедре. То же касается граждан, которые не учатся в вузах или не получают последовательное образование, для них будут предусмотрены учебные центры", - отметил Вениславский.

Также читайте: Украина показала, что качество и количество солдат все еще имеют значение, - Генштаб Польши