В Україні хочуть запровадити базовий військовий вишкіл замість строкової служби, пройти його зобов’яжуть всіх чоловіків
Оновлений мобілізаційний законопроєкт передбачає скасування строкової військової служби. Замість неї чоловіки будуть зобов’язані пройти базову військову підготовку або базову військову службу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК Україна.
Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський розповів, що така базова військова підготовка у мирний час триватиме 5 місяців, а під час війни 3 місяці. Сам депутат пропонував проводити таку підготовку протягом 150-160 днів.
Хто до 25 років не отримав базову військову освіту, чи підготовку, той повинен буде пройти такі збори.
"Студент вишу може вибрати час для проходження базової військової підготовки протягом 4-5 років навчання, це може відбуватися на військовій кафедрі. Теж саме стосуватиметься громадян, які не навчаються у вишах чи не здобувають послідовну освіту, для них будуть передбачені навчальні центри", - зазначив Веніславський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як на прибічника мирної релігії, Ви налаштовані доволі рішуче.
Мала бути велика битва . І один з головних воєначальників - раптом вирішив стати пацифістом ( Там напроти - були друзі ,родичі, вчителі ) . На що йому Самий Головний - образно сказав Ти що з дуба впав ? Ти воїн і маєш битися .
Коротше кажучи , історія закінчилася тим , що на Курукшетрі вирізали практично всіх тогочасних воїнів в світів (,кшатріїв ) . З піівмільйона воїнів залишилося в живих всьоого 11 чоловік .
Так що такий специфічний пацифізм )))
Що ще можна додати?
Якщо правильно все організувати, то...
Хоча коли в Україні щось правильно організували)
Розкажу вам як це буде, бо вже таке бачив і в такому брав участь. Дорослі дядьки скидаються дєнюжкою військовому, який це все курує, військовий зацю дєнюжку вписує цим дядькам необхідні прохідні результати і ніяк їх не займає, а дядьки півроку бухають і морально розлагаються. І все було б нічого, якби на цю ***** не виділялися з бюджету мільйони наших з вами податкових грошиків. Може, краще ці податкові грошики виділяти на якусь кількість нормальних контрактних воїнів, серйозних, умілих і споряджених, ніж гратися в алкозарницю державним коштом?
а пол года это "плацебо" для "пушечного мяса", по этому не партесь с бегом и тиром, все равно сгодитесь только для окопа, на что-то большее Вас не пустят т.к. нет срочки с 2 годами работы в расчете тяжелой техники.
В нашому дитинстві були Зарніці, піонерські лагери, збори, НВП у школі. Сказати щоб це була якась трагедія не можна - нормальні дитячі пригоди з орієнтуванням, риттям окопів, мінімум вогневої тощо. Романтика.
Наш Славік П. свинцевою гранатою мало у воєнрука не вцілив.
ЗСУ тогда не стоит ныть, что нет и не будет специалистов/расчетов ПВО,артилерии,ВВС,связи,РЭБ/РЭР, и т.д. всех надо будет с колес учить как это происходит сейчас т.к. кроме калаша новобранец ничего не будет знать.
У зв"язку із тим, що назараз на 1-й план виходять дрони і БПЛА у таких військах дійсно можуть служити особи і жіночої статі.
У зв"язку із новими вимогами військова підготовка 1-го рівня повинна тривати не більше 2- х місяців. А у подальшому іде навчання за військовою спеціальністю.
почитайте який устрій у Півн. Кореї і яке там життя. І близько такого немає.
1. Мобілізовувати непідготовлених і кидати на фронт "мяском".
2. Розпустити армію і здатися.
Ви уточнюйте чого саме ви хочете врезультаті. А то як читаєш "опитування" - всі бажають вийти на кордони 91-го. А читаєш відгуки - ваєвать ми нє раждєни, шови-шови. В підсумку грошей нема, зброї нема, людей нема. Яким хєром хто зібрався на кордони 91-го виходити - хрєн його знає. Хоча може ви про кордони на 1 січня 91-го, тобто за пункт 2... тоді все сходиться....
Чи вам, спудеям, Пу не казав свої цілі: "денацифікація", "демілітаризація", "нейтральність", "руССкий второй язик"...
Але це не вони. Це договори про допомогу під час війни. При цьому, з кожною країною окремо, а не НАТО в цілому !!!
Вам же написали - Пу чекати не буде. Всьо ! Йому потрібна вся Україна ! І без армії. Що буде далі - ясно.
Як думаєш, що буде з тим 40-річним придурком ??
Крім того, в армії гаупвахту ніхто не відміняв. Чи ти думаєш, що ці збори будуть типу піонерського лагеря ??
Відстрочки мають регламентуватися Законом. Вони і зараз є. Може не усі проблєми врегульовані. Ну так Зе* і Ко, могли швидко внести правки в існуючий Закон. Але зараз чомусь "принтер" не спрацьовує.