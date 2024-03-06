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Новини Війна
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В Україні хочуть запровадити базовий військовий вишкіл замість строкової служби, пройти його зобов’яжуть всіх чоловіків

облік,мобілізація, війна

Оновлений мобілізаційний законопроєкт передбачає скасування строкової військової служби. Замість неї чоловіки будуть зобов’язані пройти базову військову підготовку або базову військову службу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК Україна.

Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський розповів, що така базова військова підготовка у мирний час триватиме 5 місяців, а під час війни 3 місяці. Сам депутат пропонував проводити таку підготовку протягом 150-160 днів.

Хто до 25 років не отримав базову військову освіту, чи підготовку, той повинен буде пройти такі збори.

"Студент вишу може вибрати час для проходження базової військової підготовки протягом 4-5 років навчання, це може відбуватися на військовій кафедрі. Теж саме стосуватиметься громадян, які не навчаються у вишах чи не здобувають послідовну освіту, для них будуть передбачені навчальні центри", - зазначив Веніславський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна показала, що якість та кількість солдатів все ще мають значення, - Генштаб Польщі

закон (2833) мобілізація (3082) ЗСУ (7598)


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Топ коментарі
+23
Військові кафедри в ВНЗ готують офіцерів? Ні! Це взагалі неможливо. Їх потрібно розігнати. Військова освіта і підготовка має здійснюватися виключно в умовах стаціонару в окремих закладах. "Дешева армія" це армія "200".
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06.03.2024 15:37
+20
нові "сміливі" експерименти з людьми під час війни - це так по-зєлєнські
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06.03.2024 15:29
+17
Недостатньо, бо ДПЮ ніколи не давала належної вогневої підготовки. На школотронів просто ніхто не витрачав набої
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06.03.2024 15:34
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Мілітарними афоризмами так і сиплете.
Як на прибічника мирної релігії, Ви налаштовані доволі рішуче.
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07.03.2024 21:29 Відповісти
Ну як вам сказати - була одна історія 5 тисяч років назад .

Мала бути велика битва . І один з головних воєначальників - раптом вирішив стати пацифістом ( Там напроти - були друзі ,родичі, вчителі ) . На що йому Самий Головний - образно сказав Ти що з дуба впав ? Ти воїн і маєш битися .

Коротше кажучи , історія закінчилася тим , що на Курукшетрі вирізали практично всіх тогочасних воїнів в світів (,кшатріїв ) . З піівмільйона воїнів залишилося в живих всьоого 11 чоловік .

Так що такий специфічний пацифізм )))
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07.03.2024 21:48 Відповісти
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11.03.2024 13:32 Відповісти
В Німеччині пропонують повернути обов'язковий призов, а в воюючій Україні скасувати.
Що ще можна додати?
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06.03.2024 16:30 Відповісти
Не скасувати, а змінити систему призову і підготовки.
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06.03.2024 21:32 Відповісти
Телепні зЕлені, все роблять для поразки у війні,а всі ці популіскі заяви,підігравання лохторату!
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06.03.2024 16:35 Відповісти
Яку військову техніку можна опанувати за цей термін? Крім калаша. Може 18-ти річні одразу Хаймарс, або панцер 2000?
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06.03.2024 16:45 Відповісти
Мова про загальну базову підготовку.
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06.03.2024 17:21 Відповісти
а когда наступит война, то всех отправим на пол года на обучение как стрелять из Хаймарса, или панцера, как строить связь, и сбивать самолеты с комплекса ПВО, как это было в 2022г ведь у нас опять будет уйма времени подождать пока военные научатся.
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06.03.2024 17:49 Відповісти
Зрозуміло що базова підготовка не замінює спеціальну професійну.
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06.03.2024 18:25 Відповісти
Абсолютна дурня. Завжди були одні- гречкосіями і ковалями а інші воїнами. Не можуть всі бути вояками, так збудований світ. Треба мати професійну, обучену і мотивовану армію а не тягнути туди кого попало.
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06.03.2024 16:47 Відповісти
Ага.. давайте тоді вже 3-класну освіту впровадимо. Навчимо читати та рахувати з калькулятором і на роботу з 10 років.
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06.03.2024 17:24 Відповісти
Хведя хоч строкову службу відслужив?
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06.03.2024 16:53 Відповісти
Та ні, дорогенькі. Я податки в бюджет плачу щоб там були кошти на створення професійної та оснащеної армії, яка буде безпосередньо захищати мене за мої гроші, це є не моїм а вашим обов'язком. А так щоб я і платив, і потім ще й сам готувався і йшов воювати, а ті хто розпоряджається моїми грошима оформлювали собі "відстрочки" і "бронь" - так не буде.
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06.03.2024 16:58 Відповісти
а в бюджет якої країни ти плотиш ці податки? прапорець біля ніку аж ніяк не український...
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06.03.2024 17:21 Відповісти
Цієї дурні Ви з амерських фільмів надивились. За формою така претензія вірна, а за змістом ніяка, бо зазвичай такі вумнікі сплачують податків на копійки, а щоки надувають на мільйон.
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06.03.2024 21:43 Відповісти
Знову ніхто не послухав військових. Вони собі вирішують...Хто такий Веніславський щоб запроваджувати таке. Реформа що стосується строкової служби повинна увязуватися з системою підготовки сектору безпеки і оборони . Знову треба слухати вєлікіх реформаторів Веніславських, Безуглих,Арестовічей з Арахаміями....?
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06.03.2024 17:02 Відповісти
У 25 раз - це про початкову військову підготовку. Ази, аби школярів не ганяти.
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06.03.2024 21:44 Відповісти
А чого б і не поганяти школярів? Всі пацани в дитинстві грають у войнушку. А як доходить діло до служби- під подол від армійщини.
Якщо правильно все організувати, то...
Хоча коли в Україні щось правильно організували)
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07.03.2024 08:12 Відповісти
На третий год большой войны пора как-то обучать молодежь, раз отменили призыв на срочную службу... Еще бы хорошо перестать воровать во время, но то такє.
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06.03.2024 17:06 Відповісти
корочк говоря, срочная служба, но под пвтронатом ЗЕвеликого.
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06.03.2024 17:09 Відповісти
ну тобто взяти пару тисяч дітей 18 років та в учебку під Суми. По казармам розпихати, ну щоб кацапам зручніше цілитись було.
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06.03.2024 17:12 Відповісти
Здається мені, в цій темі багато "експертів" з-за поребрика, які тут заробляють
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06.03.2024 17:19 Відповісти
Ти за строкову службу, чи проти?
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06.03.2024 17:33 Відповісти
Я - за. Вміння стряляти не завадить.
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06.03.2024 17:31 Відповісти
та фигли. а еще 5 месяцев будешь срать на очке рядом с плюбратымами, жрать "шрапнель" стоя без света.
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06.03.2024 18:20 Відповісти
Впевнений, що просто банально почати бігати зранку, разом із походами двічі на тиждень в тир, буде значно корисніше, ніж оця чергова зелена профанація з попилу бабла. А якщо ще й на півроку в казарми - то це взагалі за межами розуміння.
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06.03.2024 17:42 Відповісти
для пушечного мяса в окопе - бігати зранку, разом із походами двічі на тиждень в тир, будет достаточно, чтоб применять тяжелые средства поражения и не рисковать своей жопой не будет достаточно даже этих курсов от зеленых.
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06.03.2024 18:00 Відповісти
Ага, за півроку вас навчать прімєнять тяжолиє срєдства поражєнія, ну канєшна. Ну, хіба шо пораженія власної психіки величезними дозами алкоголя і легких наркотиків, бо чим там ще півроку займатися в казармі?
Розкажу вам як це буде, бо вже таке бачив і в такому брав участь. Дорослі дядьки скидаються дєнюжкою військовому, який це все курує, військовий зацю дєнюжку вписує цим дядькам необхідні прохідні результати і ніяк їх не займає, а дядьки півроку бухають і морально розлагаються. І все було б нічого, якби на цю ***** не виділялися з бюджету мільйони наших з вами податкових грошиків. Може, краще ці податкові грошики виділяти на якусь кількість нормальних контрактних воїнів, серйозних, умілих і споряджених, ніж гратися в алкозарницю державним коштом?
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07.03.2024 09:45 Відповісти
Для этого есть срочка с 2 годами службы,
а пол года это "плацебо" для "пушечного мяса", по этому не партесь с бегом и тиром, все равно сгодитесь только для окопа, на что-то большее Вас не пустят т.к. нет срочки с 2 годами работы в расчете тяжелой техники.
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07.03.2024 10:32 Відповісти
Мне утром на работу, некогда бегать. Отето я каждое утро вижу бугаев на пробежке. Им то на работу походу не нада. Тунеядцы короче
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07.03.2024 08:16 Відповісти
Відмазки. Лягли спати на півгодини раніше - встали на півгодини раніше, і побігали.
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07.03.2024 09:40 Відповісти
Це лише посприяє тому, що з України виїде ще маса народу...
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06.03.2024 17:43 Відповісти
У Швейцарію, де загальна військ. повинність ?? Добре там, де нас немає. Але це емоції.

В нашому дитинстві були Зарніці, піонерські лагери, збори, НВП у школі. Сказати щоб це була якась трагедія не можна - нормальні дитячі пригоди з орієнтуванням, риттям окопів, мінімум вогневої тощо. Романтика.

Наш Славік П. свинцевою гранатою мало у воєнрука не вцілив.
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06.03.2024 21:50 Відповісти
Швейцарія не перебуває під постійною загрозою війни. І про рівень життя, соціальних гарантій там не мені вам говорити... про це всі й так знають. А у нас, думаю, буде у перспективі (навіть якщо цю фазу війни таки "заморозять") свого роду "Афганістан" - що за рівнем життя, що за рівнем постійної військової загрози
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07.03.2024 10:32 Відповісти
Південна ж Корея якось же живе. Умови не однакові, але тим не менш.
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07.03.2024 21:26 Відповісти
Це як вивчати хокей лише теоретично і стати чемпіоном світу.
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06.03.2024 17:45 Відповісти
Германия собирается возвращать срочку, а Украина 5 месячные курсы базовой військовой підготовки, я так понял что только в Германии проблемы с армией, а в Украине все очень отлично с армией раз она собирается просто показать на курсах автомат калашникова, как рыть окоп, и с какой стороны одевать военную форму.
ЗСУ тогда не стоит ныть, что нет и не будет специалистов/расчетов ПВО,артилерии,ВВС,связи,РЭБ/РЭР, и т.д. всех надо будет с колес учить как это происходит сейчас т.к. кроме калаша новобранец ничего не будет знать.
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06.03.2024 17:56 Відповісти
я так думаю, что ты уже гоов в зсу служить?
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06.03.2024 18:18 Відповісти
а с чего ты взял что я сейчас не в ЗСУ?
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07.03.2024 10:37 Відповісти
Це буде контрактна армія. Але так, питання є. Мабуть вихід у запас ніхто не відмінить.
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06.03.2024 21:53 Відповісти
Германия тоже так думала до 2022г, а сейчас собирается возобновлять срочную службу, с чего это?
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07.03.2024 10:39 Відповісти
Мабуть з преляку. Після Меркель і нападу на Україну прокинулись.
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07.03.2024 20:29 Відповісти
просто теперь президент сможет по своей указке набирать служивых. ведь это ж уже не срочка? не? ну ок. всех в окопы.
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06.03.2024 18:17 Відповісти
Нова війна відрізняється від попередньої, а тому робити якісь аналогії принаймі не коректно.
У зв"язку із тим, що назараз на 1-й план виходять дрони і БПЛА у таких військах дійсно можуть служити особи і жіночої статі.
У зв"язку із новими вимогами військова підготовка 1-го рівня повинна тривати не більше 2- х місяців. А у подальшому іде навчання за військовою спеціальністю.
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06.03.2024 18:18 Відповісти
Після закінчення середньої школи всі як один у військові табори для проходження курсу молодого бійця. І лише після проходження дозволити вступати у виші та інші навчальні заклади. Доречі, і паспорт громадянина України було б доцільно там же видавати по закінченні курсу. Якраз всі вже й присягу прийняли.
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06.03.2024 18:32 Відповісти
Так. І підприємства залишимо лише оборонні. І весь бюджет на оборону. Кордони теж бажано не відкривати. Побудуємо таку собі копію КНДР...
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06.03.2024 19:37 Відповісти
Не пересмикуйте будь ласка. Про Ізраіль Ви ж такого чомусь не згадали.
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06.03.2024 21:37 Відповісти
Порівнювати нас з Ізраїлем зовсім не коректно. Зелена наволоч будує в нас саме КНДР, а не Ізраїль.
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06.03.2024 21:49 Відповісти
Знову маячня.
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06.03.2024 21:54 Відповісти
В чому саме?
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06.03.2024 21:57 Відповісти
Зелена наволоч будує в нас саме КНДР, а не Ізраїль.
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06.03.2024 23:07 Відповісти
І в чому тут маячня? Це, на жаль, реальність.
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06.03.2024 23:15 Відповісти
Порівнювати системи мобілізації можна і треба. Коректно.

почитайте який устрій у Півн. Кореї і яке там життя. І близько такого немає.
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07.03.2024 20:31 Відповісти
Будуйте собі, тільки десь скраєчку за порєбріком.
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07.03.2024 22:14 Відповісти
Скасування термінової служби це велика помилка.ЗСУ позбудеться великого вже підготовленного резерву,а це загрожує боєздатності армії
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06.03.2024 18:48 Відповісти
Це розповідає якийсь Федір Веніславський, який сам ніколи в житі не служив у війську і ні де не проходив ніякого вишколу до нього, а зараз чомусь ходить в хакі, він навіть не розуміє, що 3 місяці військової підготовки це смішно, як це в дусі слуг народу, де біли
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06.03.2024 18:51 Відповісти
Зауваження слушне, але це про початкову військову підготовку. Мабуть мається на увазі паралельно існування професійної армії.
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06.03.2024 21:35 Відповісти
Короче говоря людей бежавших за границу выцарапать не получилось, будут пол миллиона здесь отлавливать, придумывая для этого хитрые заманухи.
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06.03.2024 19:03 Відповісти
так, схоже мобілізація вже провалена, тому затягнути в армію вирішили усіх через так звані "курси підготовки"
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06.03.2024 19:19 Відповісти
Це також. Але у мене виникло питання щодо массовості початкової підготовки під час поточної війни.
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06.03.2024 21:36 Відповісти
Це треба було робити заздалегідь. Коли нирки відмовили, Боржомі пити вже пізно.
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06.03.2024 22:02 Відповісти
єс, кеп
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06.03.2024 23:06 Відповісти
чтоб стать депутатишкой слуги хватает в Трускавце две недели. военным стать достаточно суток
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06.03.2024 20:08 Відповісти
Із обговорення на темі нічого не згадалося про ТРО - яка її доля.
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06.03.2024 21:33 Відповісти
Один зепутат может на фронте заменить 50 бойцов, судя по аппетиту. Это как Шварценегер и макака.
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06.03.2024 22:38 Відповісти
Дурачки
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06.03.2024 22:52 Відповісти
Свєжайша мисль! На десятому році війни. Браво! Оце темп, прямо торба-режим! Не спішіть так, ви шо! Військовим подобається на фронті, а ви їх замінити штолі вздумали? Відпустити до сімей? Зовсім з глузду з'їхали?
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06.03.2024 23:09 Відповісти
Почитав коментаторів і поняв що ніхто не хоче вчитися воєній справі. Але я так і не поняв що народ хоче. Варіанта два
1. Мобілізовувати непідготовлених і кидати на фронт "мяском".
2. Розпустити армію і здатися.
Ви уточнюйте чого саме ви хочете врезультаті. А то як читаєш "опитування" - всі бажають вийти на кордони 91-го. А читаєш відгуки - ваєвать ми нє раждєни, шови-шови. В підсумку грошей нема, зброї нема, людей нема. Яким хєром хто зібрався на кордони 91-го виходити - хрєн його знає. Хоча може ви про кордони на 1 січня 91-го, тобто за пункт 2... тоді все сходиться....
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06.03.2024 23:25 Відповісти
Взагалі із людей, що готові воювати до кордонів 91 року і ні в якому разі не йти на поступки, тільки 30% готові самі взяти до рук зброю, тобто переважна більшість "ЗА", але чужими руками. Ну і такі питання бажано задавати лише людям у пікселі, які ризикують власне своїм життям. Бо всі інші, які часто є "економічним фронтом", викривлено сприймають реальність. Тут би за щастя вийти на кордони 23 лютого спочатку, та до Токмака дійти надскладна задача як бачили. Але пропаганда робить свою справу, принаймі робила. Зараз F-16 приїдуть і в голові для когось "гейм ченджер"..
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06.03.2024 23:52 Відповісти
Зібралися два вумніка ... Проблема не в кордонах, правда і в них теж, а в тому, що ********* зупинятися не збирається. Як у 1994 р. почала, так поступово і тисне.

Чи вам, спудеям, Пу не казав свої цілі: "денацифікація", "демілітаризація", "нейтральність", "руССкий второй язик"...
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07.03.2024 21:21 Відповісти
Саме тому нам потрібно не кордони повертати, а гарантії безпеки вибивати для того що лишилося. Але коли Расмуссен заікнувся про такий варіант, то у диванних поцрєотів жопи загорілися. А коли їм відповідаєш "ну так іди тоді допомагай повертати" - "а я нєраждьон для вайни"
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08.03.2024 18:59 Відповісти
"Вибивати гарантії безпеки " - почати і кінчити ! А хто їх дасть ? Зе* підписує "гарантії безпеки".
Але це не вони. Це договори про допомогу під час війни. При цьому, з кожною країною окремо, а не НАТО в цілому !!!

Вам же написали - Пу чекати не буде. Всьо ! Йому потрібна вся Україна ! І без армії. Що буде далі - ясно.
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08.03.2024 19:34 Відповісти
По 30% це ви якось погорячилися. Скоріше 3%. Максимум. Бо в армії я їх щось ніх*я не зустрічаю. Вони може десь і є такі, але дуже сильно ховаються. Це якраз про ваше "в пікселі".
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08.03.2024 19:17 Відповісти
Соцопитування проводилося влітку 2023, інститутом соціології НАН України, ну і на ділі цифра звичайною меншою була би. Серед моїх знайомих в армії перемогобісся не має, люди бачать реальну картину і наскільки далекі кордони 91року
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09.03.2024 19:44 Відповісти
У нас в суспільстві на будь-які тези про закінчення війни не в кордонах 91р зводяться, що ти кремлівський бот. Люди перемогли і випили каву разом з Подоляком весною 2023р, на менше вони тепер не готові.
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09.03.2024 19:47 Відповісти
Прикол в тому що для рашки кордонів 91-го більше не існує. У них і в конституції записані вже інші кордони. А в мізках так тим більше. І вихід на кордони 91-го не означатиме закінчення війни. Навіть якщо ми вийдемо на кордон 91-го, це пофакту буде прсото пересунення лінії фронту на кордони 91-го. І всьо, більше нічого не зміниться. Бойові дії , ракетні обстріли і т.д. будуть так само тривати. Це не значит що наші землі не треба звільняти, прсото мені здається що багато хто думає що "от вийдемо на кордон і всьо - побєда". А не треба тішити себе ілюзіями.
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12.03.2024 20:54 Відповісти
Війна закінчиться, коли рф змінить свій політичний курс. Очевидно, що нинішнє правління його міняти не буде. Судячи з того, наскільки міцно затягнуті гайки, перспективи туманні. Але історія знає приклади і яким би режим міцним не здавався, є процеси, які ми можемо не помічати або не зовсім розуміти. Є і інші варіанти, якісь гарантії безпеки і вступ до НАТО із тієї територією, яку ми контролюємо, правда і вони поки ілюзорні..
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23.03.2024 16:56 Відповісти
Слухай, русскій, ну от нахріна воно тобі?! Чи ти думаєш, що ніхто не розуміє, що ти мокшанський агітатор?
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07.03.2024 07:42 Відповісти
Угу, француз все менше вважає себе французом. Ти десь таке чув?
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07.03.2024 11:39 Відповісти
Ну если француза почаще убеждать, что он немец, то в итоге может и поверить.
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07.03.2024 13:50 Відповісти
Русскій, ти збрехав. Публічно...
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07.03.2024 13:58 Відповісти
Где!?
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07.03.2024 14:00 Відповісти
Мовчи вже, стидоба вологодская...
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07.03.2024 14:01 Відповісти
В том то и дело, что я патологически честный.
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07.03.2024 14:08 Відповісти
Рюзкє, перечитай парочку статей про генетику.
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07.03.2024 14:42 Відповісти
Жінки теж повинні проходити цей вишкіл,буде як в Ізраїлі
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07.03.2024 01:36 Відповісти
и военная подготовка должна быть по срокам как в Израеле для мужчин - 30 месяцев, для женщин - 24 месяца, если Украина собирается сдерживать и победить в этой войне, но если нужна чисто имитация борьбы то можно проводить подготовку и пол года.
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07.03.2024 10:47 Відповісти
Ну призовете вы 40 летнего мужика на сборы, который на того сержанта будет болт класть, потому, что 40 летний мужик это не сопляк 18 летний, может и на хер послать. По итогу с такими же доходягами будет жрать водяру 5 месяцев и никто ему ничего не сделает. Вот)))
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07.03.2024 08:14 Відповісти
Це з галузі пагаваріть. Припустимо, що сержант буде 25 років з досвідом війни, нагородами тощо.
Як думаєш, що буде з тим 40-річним придурком ??

Крім того, в армії гаупвахту ніхто не відміняв. Чи ти думаєш, що ці збори будуть типу піонерського лагеря ??
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09.03.2024 10:51 Відповісти
А если бронь например или родственник инвалид, которого на 5 месяцев самого не оставишь или еще какие семейные обстоятельства, то можно эти курсы не проходить? Кстати сейчас рабочее место за работником сохраняется, но денег за это не платят. Какое денежное довольствие будет на этих курсах?
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07.03.2024 08:21 Відповісти
Там буде повний пансіон і 3 - разове харчування.

Відстрочки мають регламентуватися Законом. Вони і зараз є. Може не усі проблєми врегульовані. Ну так Зе* і Ко, могли швидко внести правки в існуючий Закон. Але зараз чомусь "принтер" не спрацьовує.
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09.03.2024 10:55 Відповісти
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