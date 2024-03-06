В Україні хочуть запровадити базовий військовий вишкіл замість строкової служби, пройти його зобов’яжуть всіх чоловіків

Оновлений мобілізаційний законопроєкт передбачає скасування строкової військової служби. Замість неї чоловіки будуть зобов’язані пройти базову військову підготовку або базову військову службу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК Україна.

Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський розповів, що така базова військова підготовка у мирний час триватиме 5 місяців, а під час війни 3 місяці. Сам депутат пропонував проводити таку підготовку протягом 150-160 днів.

Хто до 25 років не отримав базову військову освіту, чи підготовку, той повинен буде пройти такі збори.

"Студент вишу може вибрати час для проходження базової військової підготовки протягом 4-5 років навчання, це може відбуватися на військовій кафедрі. Теж саме стосуватиметься громадян, які не навчаються у вишах чи не здобувають послідовну освіту, для них будуть передбачені навчальні центри", - зазначив Веніславський.

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