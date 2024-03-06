РУС
31 421 236

В законопроекте о мобилизации допускают лишь одно ограничение для "уклонистов" - право управления транспортными средствами, - "слуга народа" Вениславский

В настоящее время депутаты сходятся на одном ограничении прав лиц, уклоняющихся от мобилизации. Это ограничение права на управление транспортным средством.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил нардеп "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

Говоря о вопросах, связанных с возможностью обращения территориального центра комплектации и социальной поддержки в судебном порядке ограничивать права граждан, Вениславский отметил, что депутаты допускают не все предложенные в редакции документы, проголосованные в первом чтении.

"Право на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, право выезда за границу и право управления транспортного средства. Депутаты пришли к консенсусу на данный момент, и мы допускаем лишь одно ограничение - право управления транспортными средствами лица, не выполнившего требование ТЦК явиться для оформления документов для уточнения данных и не явившегося за полученной повесткой", - сказал парламентарий.

Читайте также: Завтра на Комитете ВР будут обсуждать вопросы отсрочки от мобилизации для военнообязанных, ухаживающих за лицами с инвалидностью, - "слуга народа" Вениславский

мобилизация (2880) Вениславский Федор (279) уклонисты (1042)
+39
Тобто криза водіїв нам гарантована?
Я допускаю лише обмеження так званих "ухилянтів" - заборону на державні посади і можливість почати політичну карьеру.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:48 Ответить
+29
Навіть не знаю, що сказати. Ще б в носі заборонили колупатись на законодавчому рівні
показать весь комментарий
06.03.2024 16:46 Ответить
+27
Ні не так.Вони хочуть в новому законі прописати щоб всі явилися в 60 денний термін для уточненя.Скоріше за все потім штрафи і інше.Вони роблять все щоб всіх чоловіків заставити себе індифікувати які тут.Бо ті що за кордоном плювати на це хотіло.А їм потрібно знати скільки тут можна ще використати.Прогнати через ВЛК і тоді картина маслом .Вони не думають як закінчити війну на нашу користь вони думають як продовжити цю війну і далі гребти гроші лопатами.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:01 Ответить
Комментировать
+100

Про захист своїх ближніх ні чик-чирик ... Хоч би не висувались.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:53 Ответить
наступним обмеженням буде заборона на одностатеві шлюби..
показать весь комментарий
06.03.2024 19:37 Ответить
Для тебе то буде головна проблема я так зрозумів.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:39 Ответить
Може ви мені поясните чому ви будучи представником латентних гомосексуалістів з числа православних радикалів такий агресивний?
показать весь комментарий
07.03.2024 09:36 Ответить
Але головне залишили - право обирати зеленських/януковичей, і обиратися до партій регіонів та слуг.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:42 Ответить
Щось нагадує ситуацію з т.зв. "законом 16 січня".
Ню-ню.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:59 Ответить
Тоже викликає дежавю)? Ну там ж більшість в зеленому шапіто є вихованцями шапкокрада
показать весь комментарий
07.03.2024 08:38 Ответить
Це якийсь іспанський сором ! Гора народила мишу!

Як вони збираються мобілізацію забезпечувати ? Тобто зелені зливають мобілізацію.

Добре що є діючі закони і порядки.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:56 Ответить
Все що діяло хоть якось не працює, зелена пліснява розповзлась по всюди....
показать весь комментарий
07.03.2024 08:39 Ответить
Воюємо за свободу а живемо як в тюрмі
показать весь комментарий
06.03.2024 20:59 Ответить
Виходить,що ухилянти і неухилянти,матимуть право вільно перитинати кордон?
показать весь комментарий
06.03.2024 21:45 Ответить
Если поймают ухилянта за рулем, то автомобиль на ЗСУ пойдёт . Вангую
показать весь комментарий
06.03.2024 22:27 Ответить
Причуди демократії.Кожна політсила боїться вносити радикальні положення щоб не втратити рейтинг. Всі поперед одного боряться за конституційні права громадян забуваючи що з водою можна вихлюпнути і дитя, тобто державу.

Якщо не буде держави то ті права можна буде використати при поході в туалет. Позбавити прав на водіння транспорту це пропозиції мирного часу.Скільки буде тривати ця процедура? Як доказати ухиляння.Ск.направити повісток?.А якщо він не хоче розписуватися про їх одержання? А якщо він не пішов до ТЦК чому він буде йти до суду? Це все сшішно якби не було так гірко.Поповнення війська треба вже вчора. Коротче це буде не закон а профанація і через відсутність чітких , результативних правил все буде як і зараз, працівники ТЦК на свій страх і риск будуть щось робити як робили, аби виконати план поповнення.
показать весь комментарий
06.03.2024 22:33 Ответить
то есть тцк, депутатню и прочих барыг будут лишать права керувать транспортом. я правильно понял?
показать весь комментарий
06.03.2024 22:34 Ответить
Якщо вони хотіли дискредитувати мобілізацію, то в них це непогано виходить.
показать весь комментарий
06.03.2024 22:52 Ответить
Тебе. Потім на тебе одягнуть електронний браслет. Заберуть дружину і дітей. Врешті ти підеш в окоп захищати їхнє награбоване
показать весь комментарий
07.03.2024 00:31 Ответить
ухилянти "в законі" роблять закони для інших
показать весь комментарий
07.03.2024 01:04 Ответить
Терміново ввести це обмеження для корупціонерів. Хай корупціонери пересідають на велосипеди.
показать весь комментарий
07.03.2024 06:06 Ответить
Им бы про бритву Хенлона почитать.

Предлагаю очень сложный законопроект.

1. Зарплата от 20к до 200к в зависимости от риска на боевом задании + премия за каждого подтвержденного орке\технику;

2. Каждые две недели - ротация;

3. После 6 месяцев или 50 подтвержденных орке - гарантированная демобилизация с возможностью добровольно продлить контракт на доп. месяц, или в тыл на минималку. Смог завалить 50 рюзке - свободен, воин;

4. Курс молодого бойца - 1 мес. С приближением к фронту каждую неделю. Последнюю - вообще где-нибудь в Херсоне;

5. За разовые потери больше 30% состава - 3 года командиру, с последующей добавкой в год за каждые 10%. Чтобы у идиотов не было желания бросать десант вооруженный флагами Украины на захват всяких тендровских кос. И да, ускоренным судопроизводством;

6. В мобилизации участвуют все граждане от 20 до 50. Аспирантура потерпит. Если на попечении инвалид - назначить сиделку за государственный счет.

Всё.

С такими условиями разве что совсем уж маргинальные ссыкуны не пойдут.

Если бы подобный закон приняли, у меня было бы только одно условие к армии: оружие с пластиковым цевьем, чтоб было удобнее 50 звездочек выцарапывать

Но если моя держава допускае лиш одне обмеження - пусть лучше сдхнт. Надо было на 150 метров левее взять.
показать весь комментарий
07.03.2024 07:44 Ответить
"Вони всі серйозні люди,
В них програми і гранти. Вчорашні члени банди,
Нині - вибрані гаранти. Шовкові банти
Й золоті імплантанти -
Біда, коли країною керують мутанти."
С.Жадан.
показать весь комментарий
07.03.2024 07:56 Ответить
Досі нести патріотичний бред ,нісенітницю , впершу чергу должни піти , ті кому больш всего належить в Україні , а потім звичайні люди . Та кірівництво Держави Долно надовати самостійний приклад . Доречі відкрийте кордони та подивимось , кому потрібна Україна .
показать весь комментарий
07.03.2024 08:43 Ответить
З таким підходом навіщо взагалі цей Закон?? хахаха
показать весь комментарий
07.03.2024 08:58 Ответить
Нічого , не переживайте, можна в крайньому випадку і на таксі , або на електровеліку((:
показать весь комментарий
07.03.2024 11:30 Ответить
Ви там що, смієтесь?! Ухилянт повинен бути позбавлений всього, що має згідно конституції Українець, бо він відмовляється боронити рідну землю від ворога, а значить сприяє просуванню ворожої армії
показать весь комментарий
07.03.2024 12:50 Ответить
А де ти її так борониш, що хавальник відкриваєш?
показать весь комментарий
07.03.2024 15:15 Ответить
Да шо там стесняться, на кол их! И тебя заодно. ))))
показать весь комментарий
07.03.2024 16:51 Ответить
І знову закордонні наташі тут як тут. Де 'там смієтесь'? С'******* нах... шнель? Тут стрьомно?
показать весь комментарий
07.03.2024 17:03 Ответить
Зміна у ВРУ мусолять, виключно для відмивання схеми ухилянтів від Зеленського!! Бачили очі, що руки писали, ось тепер, і читайте, щоб вам повилазило… Ну, десь такі й «зміни», ні про що, і ніякі …
Найсуворіше, покарали ухилянтів….
А де відповідальність, перших посадових осіб Держави за зрив або саботування проведення заходів з мобілізаційної підготовки в галузях національної економіки та фінансовій системі України, і так далі, аж до сільради ??. Мовчання ягнят! А фактів бездіяльності, з 2019 року, керівників в системі управління держави, більше, ніж достатньо !!!
Безкарність привладних, за особисту бездіяльність в системі мобПідготовки, обійшлася пересічним Українцям смертями та кров'ю!!!
показать весь комментарий
07.03.2024 12:57 Ответить
Займаються хєрньою якоюсь. Думайте, як рекрутинг популяризувати, де гроші брати і як армію реформовувати з совкової клоаки. Довбойоби, тільки гайки закручувати навчені
показать весь комментарий
07.03.2024 15:14 Ответить
Можна ще обмежити надання медичних послуг, проїзд у транспорті, право проживання у нерухомості будь якій.
показать весь комментарий
07.03.2024 20:48 Ответить
ну вот шо ж вы заднюю включили то? да надо было оставить "Право на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку". налоги, коммуналка, и остатки "работы" очень быстро перестали доходить до бюджета)) а выезда за кордон и так нет, кроме как в плавь, или бензобаке фуры))
показать весь комментарий
07.03.2024 21:39 Ответить
06.03 рейс Рейк'явік-Амстердам , на реєстраціі був якийсь ІНДУС з Укр. паспортом. Я в шоці.
показать весь комментарий
07.03.2024 23:20 Ответить
У людей отбирают права за вождение в пьяном виде, а они продолжают ездить. В пьяном виде продолжают. И что?
показать весь комментарий
07.03.2024 23:22 Ответить
Страница 3 из 3
 
 