В законопроекте о мобилизации допускают лишь одно ограничение для "уклонистов" - право управления транспортными средствами, - "слуга народа" Вениславский

В настоящее время депутаты сходятся на одном ограничении прав лиц, уклоняющихся от мобилизации. Это ограничение права на управление транспортным средством.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил нардеп "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

Говоря о вопросах, связанных с возможностью обращения территориального центра комплектации и социальной поддержки в судебном порядке ограничивать права граждан, Вениславский отметил, что депутаты допускают не все предложенные в редакции документы, проголосованные в первом чтении.

"Право на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, право выезда за границу и право управления транспортного средства. Депутаты пришли к консенсусу на данный момент, и мы допускаем лишь одно ограничение - право управления транспортными средствами лица, не выполнившего требование ТЦК явиться для оформления документов для уточнения данных и не явившегося за полученной повесткой", - сказал парламентарий.

