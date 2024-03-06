В законопроекте о мобилизации допускают лишь одно ограничение для "уклонистов" - право управления транспортными средствами, - "слуга народа" Вениславский
В настоящее время депутаты сходятся на одном ограничении прав лиц, уклоняющихся от мобилизации. Это ограничение права на управление транспортным средством.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил нардеп "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.
Говоря о вопросах, связанных с возможностью обращения территориального центра комплектации и социальной поддержки в судебном порядке ограничивать права граждан, Вениславский отметил, что депутаты допускают не все предложенные в редакции документы, проголосованные в первом чтении.
"Право на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, право выезда за границу и право управления транспортного средства. Депутаты пришли к консенсусу на данный момент, и мы допускаем лишь одно ограничение - право управления транспортными средствами лица, не выполнившего требование ТЦК явиться для оформления документов для уточнения данных и не явившегося за полученной повесткой", - сказал парламентарий.
Про захист своїх ближніх ні чик-чирик ... Хоч би не висувались.
Ню-ню.
Як вони збираються мобілізацію забезпечувати ? Тобто зелені зливають мобілізацію.
Добре що є діючі закони і порядки.
Якщо не буде держави то ті права можна буде використати при поході в туалет. Позбавити прав на водіння транспорту це пропозиції мирного часу.Скільки буде тривати ця процедура? Як доказати ухиляння.Ск.направити повісток?.А якщо він не хоче розписуватися про їх одержання? А якщо він не пішов до ТЦК чому він буде йти до суду? Це все сшішно якби не було так гірко.Поповнення війська треба вже вчора. Коротче це буде не закон а профанація і через відсутність чітких , результативних правил все буде як і зараз, працівники ТЦК на свій страх і риск будуть щось робити як робили, аби виконати план поповнення.
Предлагаю очень сложный законопроект.
1. Зарплата от 20к до 200к в зависимости от риска на боевом задании + премия за каждого подтвержденного орке\технику;
2. Каждые две недели - ротация;
3. После 6 месяцев или 50 подтвержденных орке - гарантированная демобилизация с возможностью добровольно продлить контракт на доп. месяц, или в тыл на минималку. Смог завалить 50 рюзке - свободен, воин;
4. Курс молодого бойца - 1 мес. С приближением к фронту каждую неделю. Последнюю - вообще где-нибудь в Херсоне;
5. За разовые потери больше 30% состава - 3 года командиру, с последующей добавкой в год за каждые 10%. Чтобы у идиотов не было желания бросать десант вооруженный флагами Украины на захват всяких тендровских кос. И да, ускоренным судопроизводством;
6. В мобилизации участвуют все граждане от 20 до 50. Аспирантура потерпит. Если на попечении инвалид - назначить сиделку за государственный счет.
Всё.
С такими условиями разве что совсем уж маргинальные ссыкуны не пойдут.
Если бы подобный закон приняли, у меня было бы только одно условие к армии: оружие с пластиковым цевьем, чтоб было удобнее 50 звездочек выцарапывать
Но если моя держава допускае лиш одне обмеження - пусть лучше сдхнт. Надо было на 150 метров левее взять.
В них програми і гранти. Вчорашні члени банди,
Нині - вибрані гаранти. Шовкові банти
Й золоті імплантанти -
Біда, коли країною керують мутанти."
С.Жадан.
Найсуворіше, покарали ухилянтів….
А де відповідальність, перших посадових осіб Держави за зрив або саботування проведення заходів з мобілізаційної підготовки в галузях національної економіки та фінансовій системі України, і так далі, аж до сільради ??. Мовчання ягнят! А фактів бездіяльності, з 2019 року, керівників в системі управління держави, більше, ніж достатньо !!!
Безкарність привладних, за особисту бездіяльність в системі мобПідготовки, обійшлася пересічним Українцям смертями та кров'ю!!!