Гендиректор МАГАТЭ Гросси встретился с Путиным

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил президентом РФ Владимиром Путиным безопасность на оккупированной ЗАЭС.

Об этом гендиректор МАГАТЭ написал в соцсети Х (бывший твиттер), передает Цензор.НЕТ.

"Важный обмен информацией с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи по поводу ядерной безопасности ЗАЭС и других глобальных вызовов в сфере нераспространения", - написал он.

Напомним, утром 6 марта Рафаэль Гросси прибыл в Сочи (РФ) для переговоров по оккупированной Запорожской АЭС. Во время этой поездки он также предостерегал россиян относительно перезапуску ЗАЭС.

