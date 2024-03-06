РУС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси встретился с Путиным

гроссі

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил президентом РФ Владимиром Путиным безопасность на оккупированной ЗАЭС.

Об этом гендиректор МАГАТЭ написал в соцсети Х (бывший твиттер), передает Цензор.НЕТ.

"Важный обмен информацией с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи по поводу ядерной безопасности ЗАЭС и других глобальных вызовов в сфере нераспространения", - написал он.

Напомним, утром 6 марта Рафаэль Гросси прибыл в Сочи (РФ) для переговоров по оккупированной Запорожской АЭС. Во время этой поездки он также предостерегал россиян относительно перезапуску ЗАЭС.

Также читайте: Ситуация на ЗАЭС чревата негативными последствиями, уровень опасности растет с каждым днем, - Котин

+19
Руку тиснув вбивцю дітей. Яка гидота.
06.03.2024 18:33 Ответить
+16
Жопу ху-йла цілував? Як Карлсон?
06.03.2024 18:21 Ответить
+11
Глава международной организации встретился с ядерным террористом. Дно
06.03.2024 19:10 Ответить
Жопу ху-йла цілував? Як Карлсон?
06.03.2024 18:21 Ответить
Цікаво не те шо він цілував - а чи в сірниковій коробці він аналізи надавав і чи с собою привіз ту коробку чи вже на місці йому її видали ( хто застав совок добре знає про яку коробку йдеться і хто стежив як ***** був в карантині знає для чого вона потрібна ).
06.03.2024 18:26 Ответить
Ще у час підриву Чорнобильської говорили , що МАГАТЕ- то філія Кремля .Тому й замовчувались наслідки ними обома . А Гроссі - зєма папи Римського, вічний дипломат та магатешник у прорашистських країнах таких як Австрія.
Мабуть про відкриття новобудови Атомної станції домовлялися- вони ж вже у війні відкривали разом у Турції- правда ***** он-лайн ,але ж какаяразніца
06.03.2024 19:07 Ответить
Ця відома організація, на жаль, фактично контролюється росіянами. І вони дуже активно працювали в тому напрямку, щоб отримати контроль над процесами всередині МАГАТЕ», - пояснює директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко

Керує МАГАТЕ зараз аргентинець Рафаель Гросі. Та перший його заступник - керівник департаменту ядерної безпеки - росіянин Михаїл Чудаков. 2019 року він змінив на цій посаді ще одного вихідця з «Росатому». Відповідно, в команди набирали людей, переважно із паспортами РФ. Це така давня неформальна традиція, каже Олександр Харченко, певний набір посад віддавати саме росіянам. В результаті, це призвело до того, що вони просто блокують потрібні Україні рішення. Адже роками годуються з російського бюджету.

«Внески Росії достатньо відчутні і «Росатом» завжди був організацією , яка готова заплатити ще. І вони дуже розумно, і вдало так робили свої внески, і таким чином проштовхували своїх людей на ці посади. От наша людина очолить, а ми будем у відповідь фінансувати такі дослідження. І вони таким чином багато чого досягнули», - каже Харченко.Чи реально усунути росіян з МАГАТЕ? Зважаючи, наскільки сильно ця структура залежна від російських грошей - це буде нелегко. Та й всю бюрократію, яка б дозволила принаймні зібратись на позачергову сесію усім країнам - гальмують саме росіяни всередині організації.
06.03.2024 19:16 Ответить
вибачте я не пишу- я дала цитати з інтерв"ю директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко
06.03.2024 19:58 Ответить
Нічого з цим не зробиш. Виженуть, москалі перестануть гроші платити, покличуть назад і більше посад віддадуть.
06.03.2024 21:04 Ответить
А,главное, ледоруб то взял?
06.03.2024 18:26 Ответить
Воєнний злочинець прутін, веде активно зустрічі для самореклами…
із суворим МАГАТЕ.
06.03.2024 18:27 Ответить
Руку тиснув вбивцю дітей. Яка гидота.
06.03.2024 18:33 Ответить
Гроссі лекцію путіна про історію атомної енергетики України вислухав повністю, чи таки перебивав?
06.03.2024 18:36 Ответить
Мразь бл така ж як і *****.
06.03.2024 18:50 Ответить
Коли вже почнуть писати правильно шо зустрівся з <********?
06.03.2024 18:51 Ответить
Мразота!
06.03.2024 18:52 Ответить
фу ***
законтачений
06.03.2024 18:59 Ответить
Ось воно, продажне МАГАТЕ! Нічим не відрізняється від нишпорок з ОБСЄ, лише платня за послуги для московії вища.
06.03.2024 18:59 Ответить
С тройником Пуйла он встретился.
06.03.2024 19:06 Ответить
Глава международной организации встретился с ядерным террористом. Дно
06.03.2024 19:10 Ответить
Это пи*дец какой-то. Гросси встречается с идиотом, который якобы укорял Зеленскаго, что его отец фронтовик (родившийся в 1946 году), а сам он типа "хвашист"... Прутин, или кто там вместо него, это - фантазм, общаться с ним все равно, что говорить с унитазом. Получается, что Гросси, и все, кто желает встретиться с прутиным и о чем-то с ним поговорить, это такие же дебилы, как и он сам. Мир сошел с ума
06.03.2024 19:17 Ответить
...это называется колаборация, с осью зла...
06.03.2024 19:44 Ответить
Були в нас дипломати а не друзі по телебаченню, зірвали б цю зустріч аж бігом, можно здійняти такий галас що той гроссі сам звільниться через день після однієї тільки заяви про можливу зустріч
06.03.2024 20:27 Ответить
атомная энергетика бомба замедленного действия
всегда будут фюреры, желающие попиариться или шантажировать
https://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/no-yu-3.php
06.03.2024 22:00 Ответить
гроссі посміхається та тисне руку пуйлові.... Цікаво, хто з ним тепер буде вітатися?
06.03.2024 22:16 Ответить
****** какойто, встретился и шо? Сказал, что заблокирует все работы федерастов по всему миру относительно строительства атомных станций? ****** импотентные....
06.03.2024 22:32 Ответить
Этот поц, если шо, может устроить кацапстану большую проблему отсительно строительства и эксплуатации АЭС по всему миру
06.03.2024 22:38 Ответить
Встретились оно , гнида
06.03.2024 22:39 Ответить
Видно по профілю,що це копія ху@ла.В оригінальної криси форма черепа інша,підборіддя гостріше і є шия,та й живої ваги в оригінала на кіло 10-15 менше,а це якесь жирне,без шиї і рука не висить,схожий на Васіліча того, що в Маріуполі підміняв ху@ла).
07.03.2024 04:51 Ответить
 
 