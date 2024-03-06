Гендиректор МАГАТЭ Гросси встретился с Путиным
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил президентом РФ Владимиром Путиным безопасность на оккупированной ЗАЭС.
Об этом гендиректор МАГАТЭ написал в соцсети Х (бывший твиттер), передает Цензор.НЕТ.
"Важный обмен информацией с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи по поводу ядерной безопасности ЗАЭС и других глобальных вызовов в сфере нераспространения", - написал он.
Напомним, утром 6 марта Рафаэль Гросси прибыл в Сочи (РФ) для переговоров по оккупированной Запорожской АЭС. Во время этой поездки он также предостерегал россиян относительно перезапуску ЗАЭС.
Мабуть про відкриття новобудови Атомної станції домовлялися- вони ж вже у війні відкривали разом у Турції- правда ***** он-лайн ,але ж какаяразніца
Керує МАГАТЕ зараз аргентинець Рафаель Гросі. Та перший його заступник - керівник департаменту ядерної безпеки - росіянин Михаїл Чудаков. 2019 року він змінив на цій посаді ще одного вихідця з «Росатому». Відповідно, в команди набирали людей, переважно із паспортами РФ. Це така давня неформальна традиція, каже Олександр Харченко, певний набір посад віддавати саме росіянам. В результаті, це призвело до того, що вони просто блокують потрібні Україні рішення. Адже роками годуються з російського бюджету.
«Внески Росії достатньо відчутні і «Росатом» завжди був організацією , яка готова заплатити ще. І вони дуже розумно, і вдало так робили свої внески, і таким чином проштовхували своїх людей на ці посади. От наша людина очолить, а ми будем у відповідь фінансувати такі дослідження. І вони таким чином багато чого досягнули», - каже Харченко.Чи реально усунути росіян з МАГАТЕ? Зважаючи, наскільки сильно ця структура залежна від російських грошей - це буде нелегко. Та й всю бюрократію, яка б дозволила принаймні зібратись на позачергову сесію усім країнам - гальмують саме росіяни всередині організації.
із суворим МАГАТЕ.
законтачений
всегда будут фюреры, желающие попиариться или шантажировать
