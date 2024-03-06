РУС
Новости Война
МАГАТЭ предостерегает Россию от перезапуска ЗАЭС, - Гросси

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи для переговоров с РФ по атомной энергетике и предостерег россиян относительно перезапуска Запорожской АЭС.

Гросси ответил на предложение оператора российской атомной станции возобновить работу станции.

"Я обращал внимание моих российских коллег на то, что любые подобные действия потребуют ряда соображений. Во-первых, это зона активных боевых действий, об этом нельзя забывать. Во-вторых, эта станция остановлена длительное время", - сказал Гросси. .

Он не исключает того, что в будущем станция снова будет работать, но также утверждает, что для этого необходимо пройти большое количество различных проверок безопасности.

Гросси сказал, что его две основные проблемы - физическая целостность станции и нарушение ее внешнего электроснабжения, которое может помешать надлежащему охлаждению.

Утром 6 марта Рафаэль Гросси прибыл в Сочи (РФ) для переговоров по оккупированной Запорожской АЭС.

Подякуємо слугам за сдану руському міру ЗАЕС
06.03.2024 17:08 Ответить
сьогодні якийсь день - що не новина, то погана, не надає оптимізму зовсім, а буде колись таке, щоб читали і цілий день тільки хороші новини...?
06.03.2024 17:23 Ответить
Гросси не исключает запуск оккупантами захваченной Атомной Электростанции. Нужно только все хорошенько проверить. ******. Остановите землю, я сойду...
06.03.2024 17:38 Ответить
А йому до лампочки політика, війна, геноцид та інші "дрібниці".
06.03.2024 18:08 Ответить
Не треба закликать , відберіть у рашки дозвіл на будівництво та експлуатацію атомних блоків. Ніхто не буде їх куплять у цих однокітових .
06.03.2024 17:55 Ответить
Який ще перезапуск??? А Каховську дамбу вже відновили, чи яким членом ви будете енергоблоки охолоджувати? Того ставочка ледь на один реактор на холостих вистачає.
