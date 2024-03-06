МАГАТЭ предостерегает Россию от перезапуска ЗАЭС, - Гросси

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи для переговоров с РФ по атомной энергетике и предостерег россиян относительно перезапуска Запорожской АЭС.

Гросси ответил на предложение оператора российской атомной станции возобновить работу станции.

"Я обращал внимание моих российских коллег на то, что любые подобные действия потребуют ряда соображений. Во-первых, это зона активных боевых действий, об этом нельзя забывать. Во-вторых, эта станция остановлена длительное время", - сказал Гросси. .

Он не исключает того, что в будущем станция снова будет работать, но также утверждает, что для этого необходимо пройти большое количество различных проверок безопасности.

Гросси сказал, что его две основные проблемы - физическая целостность станции и нарушение ее внешнего электроснабжения, которое может помешать надлежащему охлаждению.

Утром 6 марта Рафаэль Гросси прибыл в Сочи (РФ) для переговоров по оккупированной Запорожской АЭС.

