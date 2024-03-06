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Новини Війна
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МАГАТЕ застерігає Росію від перезапуску ЗАЕС, - Гроссі

заес, війна, магате

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув в Сочі для переговорів із РФ щодо атомної енергетики та застеріг росіян щодо перезапуску Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Гроссі відповів на пропозицію оператора російської атомної станції відновити роботу станції.

"Я звертав увагу моїх російських колег на те, що будь-які подібні дії вимагатимуть низки міркувань. По-перше, це зона активних бойових дій, про це не можна забувати. По-друге, ця станція зупинена тривалий час", - сказав Гроссі.

Він не виключає того, що в майбутньому станція знову буде працювати, але також він стверджує, що для цього необхідно пройти велику кількість різних перевірок безпеки.

Гроссі сказав, що його двома основними проблемами є фізична цілісність станції та порушення її зовнішнього електропостачання, яке може перешкодити належному охолодженню.

Вранці 6 березня Рафаель Гроссі прибув до Сочі (РФ) для переговорів щодо окупованої Запорізької АЕС.

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МАГАТЕ (716) Запорізька АЕС (1412) Гроссі Рафаель (293)


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Подякуємо слугам за сдану руському міру ЗАЕС
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06.03.2024 17:08 Відповісти
сьогодні якийсь день - що не новина, то погана, не надає оптимізму зовсім, а буде колись таке, щоб читали і цілий день тільки хороші новини...?
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06.03.2024 17:23 Відповісти
Гросси не исключает запуск оккупантами захваченной Атомной Электростанции. Нужно только все хорошенько проверить. ******. Остановите землю, я сойду...
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06.03.2024 17:38 Відповісти
А йому до лампочки політика, війна, геноцид та інші "дрібниці".
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06.03.2024 18:08 Відповісти
Не треба закликать , відберіть у рашки дозвіл на будівництво та експлуатацію атомних блоків. Ніхто не буде їх куплять у цих однокітових .
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06.03.2024 17:55 Відповісти
Який ще перезапуск??? А Каховську дамбу вже відновили, чи яким членом ви будете енергоблоки охолоджувати? Того ставочка ледь на один реактор на холостих вистачає.
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06.03.2024 18:08 Відповісти
 
 