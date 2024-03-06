МАГАТЕ застерігає Росію від перезапуску ЗАЕС, - Гроссі

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув в Сочі для переговорів із РФ щодо атомної енергетики та застеріг росіян щодо перезапуску Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Гроссі відповів на пропозицію оператора російської атомної станції відновити роботу станції.

"Я звертав увагу моїх російських колег на те, що будь-які подібні дії вимагатимуть низки міркувань. По-перше, це зона активних бойових дій, про це не можна забувати. По-друге, ця станція зупинена тривалий час", - сказав Гроссі.

Він не виключає того, що в майбутньому станція знову буде працювати, але також він стверджує, що для цього необхідно пройти велику кількість різних перевірок безпеки.

Гроссі сказав, що його двома основними проблемами є фізична цілісність станції та порушення її зовнішнього електропостачання, яке може перешкодити належному охолодженню.

Вранці 6 березня Рафаель Гроссі прибув до Сочі (РФ) для переговорів щодо окупованої Запорізької АЕС.

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