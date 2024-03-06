Гендиректор МАГАТЕ Гроссі зустрівся з Путіним
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорив президентом РФ Володимиром Путіним безпеку на окупованій ЗАЕС.
Про це гендиректор МАГАТЕ написав у соцмережі Х (колишній твіттер), передає Цензор.НЕТ.
"Важливий обмін інформацією з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Сочі щодо ядерної безпеки ЗАЕС та інших глобальних викликів у сфері нерозповсюдження", - написав він.
Нагадаємо вранці 6 березня Рафаель Гроссі прибув до Сочі (РФ) для переговорів щодо окупованої Запорізької АЕС. Під час цієї поїздки він також застеріг росіян щодо перезапуску ЗАЕС.
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+19 Myroslav Hrabovsky #517948
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Мабуть про відкриття новобудови Атомної станції домовлялися- вони ж вже у війні відкривали разом у Турції- правда ***** он-лайн ,але ж какаяразніца
Керує МАГАТЕ зараз аргентинець Рафаель Гросі. Та перший його заступник - керівник департаменту ядерної безпеки - росіянин Михаїл Чудаков. 2019 року він змінив на цій посаді ще одного вихідця з «Росатому». Відповідно, в команди набирали людей, переважно із паспортами РФ. Це така давня неформальна традиція, каже Олександр Харченко, певний набір посад віддавати саме росіянам. В результаті, це призвело до того, що вони просто блокують потрібні Україні рішення. Адже роками годуються з російського бюджету.
«Внески Росії достатньо відчутні і «Росатом» завжди був організацією , яка готова заплатити ще. І вони дуже розумно, і вдало так робили свої внески, і таким чином проштовхували своїх людей на ці посади. От наша людина очолить, а ми будем у відповідь фінансувати такі дослідження. І вони таким чином багато чого досягнули», - каже Харченко.Чи реально усунути росіян з МАГАТЕ? Зважаючи, наскільки сильно ця структура залежна від російських грошей - це буде нелегко. Та й всю бюрократію, яка б дозволила принаймні зібратись на позачергову сесію усім країнам - гальмують саме росіяни всередині організації.
із суворим МАГАТЕ.
законтачений
всегда будут фюреры, желающие попиариться или шантажировать
https://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/no-yu-3.php