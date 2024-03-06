Гендиректор МАГАТЕ Гроссі зустрівся з Путіним

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорив президентом РФ Володимиром Путіним безпеку на окупованій ЗАЕС.

Про це гендиректор МАГАТЕ написав у соцмережі Х (колишній твіттер), передає Цензор.НЕТ.

"Важливий обмін інформацією з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Сочі щодо ядерної безпеки ЗАЕС та інших глобальних викликів у сфері нерозповсюдження", - написав він.

Нагадаємо вранці 6 березня Рафаель Гроссі прибув до Сочі (РФ) для переговорів щодо окупованої Запорізької АЕС. Під час цієї поїздки він також застеріг росіян щодо перезапуску ЗАЕС.

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