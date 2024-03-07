РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9071 посетитель онлайн
Новости
5 489 48

Для одобрения заграничной командировки депутата существует 8 критериев, - Стефанчук

стефанчук

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал некоторые условия для одобрения заграничной командировки депутата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Междупарламентская деятельность для меня является одной из самых важных, особенно в период военного положения", - подчеркнул Стефанчук.

По его словам, заявления от депутатов относительно зарубежных командировок, которые он получает, не всегда обоснованы. Поэтому было выделено несколько оснований, которые "безусловны для получения командировок".

Глава ВРУ рассказал о 4 из 8 необходимых критериев:

  1. Решение украинского парламента о представительстве.
  2. Участие в парламентских ассамблеях.
  3. Участие нардепов в группах дружбы.
  4. Вопрос связан с поездками народного депутата для помощи Силам обороны Украины или при содействии Главного управления разведки.

Когда все критерии совпадают, подчеркнул он, тогда народные депутаты получают командировку.

"Все знают эти критерии… Мне удивительно, когда народные депутаты одной политической фракции рассказывают об их ограничениях в перерыве между загранкомандировками" - отметил спикер ВР.

Также читайте: В ВР исторически минимальное количество народных депутатов – 401, - Стефанчук

Также он проинформировал, что количество загранкомандировок для фракций или групп основывается на их представительстве в парламенте.

"Например, фракция "Европейская солидарность", которая имеет 6% представительства в парламенте, получает почти 10% от всех зарубежных командировок. Фракция "Батькивщина", которая имеет около 6%, тоже получает около 10%. Фракция "Голос", которая имеет 4,4% представительства в парламенте, тоже получает около 10% заграничных командировок", - пояснил Стефанчук.

Он добавил, что каждый народный депутат, который приносит пользу для Верховной Рады, "который ездит не в бизнес или триптур за пределы Украины, а отстаивать интересы государства, будет поддержан со стороны парламента и получит командировку для представления интересов страны".

Также спикер напомнил, что сейчас значительное количество народных депутатов из оппозиционных фракций находятся на съезде Европейской народной партии в Румынии или же на встречах со спикерами, группами дружб парламентов.

"Я также хочу, чтобы все поняли, что моя задача, как Председателя Верховной Рады, тоже очень важна. Поскольку имея 401 народного депутата, я должен быть готов в любой момент, в любом месте, в любое время собрать необходимое количество депутатов для принятия решений. Мы никогда не знаем, когда это понадобится, но мне нужно, чтобы в пределах Украины, как правило, всегда находилось не менее 300 народных депутатов. Поэтому, когда будет мир, будете ездить с разными миротворческими миссиями, с разными проектами. Однако в период военного положения мы делаем исключительно то, что нужно для страны, исключительно то, что нужно для парламента, исключительно то, что нужно для победы", - резюмировал Стефанчук.

Также читайте: "Слуга народа" Арахамия об отмене заседаний Рады: У нардепов "есть срочная и важная задача"

Автор: 

ВР (29383) Стефанчук Руслан (676)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
Переклад на українську :

ми сцимо вам в очі, бо ви - дебіли і нічого з нами не можете зробити
показать весь комментарий
07.03.2024 00:54 Ответить
+29
пля... забув він ще 4 критерії, а насправді, критерій один - ОПа
показать весь комментарий
07.03.2024 00:54 Ответить
+27
ЗЕбілів з дебілобільшості звісно за кордон відряджати неможливо, бо це ганьбище України на весь світ!
А воно відсотки рахує!
показать весь комментарий
07.03.2024 01:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пля... забув він ще 4 критерії, а насправді, критерій один - ОПа
показать весь комментарий
07.03.2024 00:54 Ответить
ЗЕбілів з дебілобільшості звісно за кордон відряджати неможливо, бо це ганьбище України на весь світ!
А воно відсотки рахує!
показать весь комментарий
07.03.2024 01:05 Ответить
нудить від того самовдоволеного БЕГЕМОТА
показать весь комментарий
07.03.2024 06:57 Ответить
Переклад на українську :

ми сцимо вам в очі, бо ви - дебіли і нічого з нами не можете зробити
показать весь комментарий
07.03.2024 00:54 Ответить
👏🏻
показать весь комментарий
07.03.2024 08:38 Ответить
Для друзів - все що хочуть, для інших - закон (у кращому випадку).
показать весь комментарий
07.03.2024 01:00 Ответить
Для схвалення закордонного відрядження депутата існує 8 критеріїв Джерело:
хочете щоб ще сраку вам лизали вонючу.....тьфу на вас
показать весь комментарий
07.03.2024 01:01 Ответить
Боров-брехунець !!!
показать весь комментарий
07.03.2024 01:02 Ответить
Звичайно! Є Конституція, в якій не існує жодних обмежень для депутата у здійсненні цого депутатських повноважень. Також існує Карний Кодекс, у якому прописана відповідальність за обмеження депутата у здійсненні його повноважень. І про жодні критерії ніде не вказано. Вони існують виклюсно у голові Стефанчука.
показать весь комментарий
07.03.2024 07:08 Ответить
Гра в наперстки виглядає чеснішою.
показать весь комментарий
07.03.2024 01:02 Ответить
Критерії для виїзду депутатів за кордон,про які Руслан Хрюханчук замовчує: 1) відсмоктати в Єрмака,2)прогнутись в позу "Зю" перед Татаровим,3)переписати корупційний бізнес на Шурму і його брата,4) поцілувати Кім Чен Зе в анальну дірочку.
показать весь комментарий
07.03.2024 01:06 Ответить
5) Усі депутати, прізвище котрих починається на "П" за кордон не випускаються.
показать весь комментарий
07.03.2024 01:43 Ответить
І в кого підприємства на R ...
показать весь комментарий
07.03.2024 02:18 Ответить
Интересно, а какую пользу оказали "Силам обороны Украины" постоянные поездки депутатов от СН или от опзж? Или они по линии ГУР выезжают?
показать весь комментарий
07.03.2024 01:09 Ответить
гниляк брехливий
показать весь комментарий
07.03.2024 01:19 Ответить
Яка огидна брехлива потвора. Сподіваюся побачити за ґратами те моношапіто у повному складі.
Воно ще й якісь відсотки наводить...
показать весь комментарий
07.03.2024 01:20 Ответить
головне - Порошека з Геращенко не випускай.
показать весь комментарий
07.03.2024 01:20 Ответить
Виродок ! У 1989-му він був помічником 1-го секретаря ЛКСМ(У).
показать весь комментарий
07.03.2024 01:39 Ответить
Тобто, мав бесіду з кдб або агент кдб.
Ай шайтан.
показать весь комментарий
07.03.2024 02:20 Ответить
...ніт, не шайтан - просто так нада ...було
показать весь комментарий
07.03.2024 05:30 Ответить
А хто тоді Сирський?
Як він гарно по красной площаді маршировал.
показать весь комментарий
07.03.2024 07:00 Ответить
Яка ж брехня. Як їздили депутати відпочивати за кордон, так і продовжують їздити.
показать весь комментарий
07.03.2024 01:47 Ответить
О, для цього розумного вислову потрібно було зареєструватися 07.03.24 і зразу написати цей коментар. Подоляк наказав? Чому не уточнюєте, які депутати? Хочете сподобатись, бо люди їх ненавидять. А їх треба розрізняти.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:40 Ответить
Само нагадило Україні та Українцям, само і відповідатиме, а поки, своє лайно, намагається вилизати язиком!!
Разумкову, мабуть, не звикати сидіти поруч у ВРУ з такими істотами «вчьоними»…. ОМАНЩиною від нихтхне, як з вигрібної *********…
показать весь комментарий
07.03.2024 02:01 Ответить
Чьомусь коли спікером був Парубій у відрядження відпускали таких,як бойко,рабіновіч,іофе(відверті колаборанти).Війна шла з 2014року.Не кажіть тіки що Парубій незнав хто вони такі.Тому що Парубій не був маріонеткой адміністраціі президента,алігархату,чи якимось чином пов'язаний з гебньой.
показать весь комментарий
07.03.2024 04:13 Ответить
так воні було б про утиски демократії. А зараз йому невідолмо коли знадобиться триста депутатів. Бо він не знає - коли сесія відбудеться. Коли зверху скажуть - тоді й відбудуться.
показать весь комментарий
07.03.2024 05:40 Ответить
А схотів ( хтось) і взагалі засідання відмінили. Арахамія сказав, що їм дали важливе завдання. А хто може дати завдання НАРОДНОМУ депутату?
показать весь комментарий
07.03.2024 08:44 Ответить
Головний критерій, аби був зеленим сраколизом. Інші для замилювання очей.
показать весь комментарий
07.03.2024 05:34 Ответить
Вже нудить від одного вигляду, а ще як щось скаже...
показать весь комментарий
07.03.2024 06:06 Ответить
Та від вас ,зелених чмирів , ніхто іншого і не очікував.
показать весь комментарий
07.03.2024 06:20 Ответить
Для схвалення закордонного відрядження депутата існує 8 критеріїв:
дозвіл єрмака
показать весь комментарий
07.03.2024 06:28 Ответить
Зрадник зараз розкаже народу про крітерії !
показать весь комментарий
07.03.2024 06:53 Ответить
потвора та мерзота
показать весь комментарий
07.03.2024 07:13 Ответить
всем чиновникам, депутатам (и родне) надо вообще было запретить выезд из страны на время войны + лет пять после. глядишь - на фронт чего бы пошло, немного, вместо обслуживания тачек, сосок и халуп закордоном.
показать весь комментарий
07.03.2024 07:35 Ответить
А ще краще ,всіх постригти під "нуль" і заставити співати весільні пісні...
показать весь комментарий
07.03.2024 08:48 Ответить
Який сенс посилати у закордонне відрядження «слуг урода» на кшталт юзіка чи Стефанчука? Тільки показати які вони вгодовані, а в голові то пусто
показать весь комментарий
07.03.2024 07:38 Ответить
Причому весільні аніматори з СН підходять під всі параметри, а дипломати попередньої влади ні під один.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:06 Ответить
Вонючій не кастрований хряк.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:13 Ответить
Шрек-шкрек.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:46 Ответить
Цей кабан сам видумує критерії а на КОНСТИТУЦІЮ йому насрати !
показать весь комментарий
07.03.2024 08:46 Ответить
А ну Коливан розкажи ти виконав всі сім пунктів коли Обдристовича випускав з країни?Лицимірні,мстиві Зефелітики.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:07 Ответить
Запам'ятай, стефанчук, ти--перший у списку на люстрацію. Це у кращому випадку. Бо якшо добре покопати, то на кожного з твоїх поплічників знайдеться відповідна 111-та стаття.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:44 Ответить
Це банальне "зекріпосне право для зедепутатів"
показать весь комментарий
07.03.2024 09:49 Ответить
всі в курсі
показать весь комментарий
07.03.2024 10:14 Ответить
А я вважаю, що критерій один: "добро" від єрмака
показать весь комментарий
07.03.2024 10:39 Ответить
взагалі-то третій критерій "Участь нардепів в групах дружби" - для відряджень нардепів для участі в засіданнях організацій які підтримують Україну підходить у всіх випадках. Такі відрядження ніколи зайвими не бувають. Але бувають "відрядження" в басейни Монако і саме з дозволу особисто Хрюханчука - хоча, це не стосується представників опозиції.

Тут ще одна і куди більш серйозніша проблема є: представників опозиції не випускають за кордон навіть по пункту першому з-за наявності Рішення українського парламенту про представництво а також по другому пункту для участі у парламентських асамблеях! І Хрюханчук про це прекрасно усвідомлює, і бреше в очі!
показать весь комментарий
07.03.2024 13:45 Ответить
 
 