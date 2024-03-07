Для одобрения заграничной командировки депутата существует 8 критериев, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал некоторые условия для одобрения заграничной командировки депутата.

"Междупарламентская деятельность для меня является одной из самых важных, особенно в период военного положения", - подчеркнул Стефанчук.

По его словам, заявления от депутатов относительно зарубежных командировок, которые он получает, не всегда обоснованы. Поэтому было выделено несколько оснований, которые "безусловны для получения командировок".

Глава ВРУ рассказал о 4 из 8 необходимых критериев:

Решение украинского парламента о представительстве. Участие в парламентских ассамблеях. Участие нардепов в группах дружбы. Вопрос связан с поездками народного депутата для помощи Силам обороны Украины или при содействии Главного управления разведки.

Когда все критерии совпадают, подчеркнул он, тогда народные депутаты получают командировку.

"Все знают эти критерии… Мне удивительно, когда народные депутаты одной политической фракции рассказывают об их ограничениях в перерыве между загранкомандировками" - отметил спикер ВР.

Также он проинформировал, что количество загранкомандировок для фракций или групп основывается на их представительстве в парламенте.

"Например, фракция "Европейская солидарность", которая имеет 6% представительства в парламенте, получает почти 10% от всех зарубежных командировок. Фракция "Батькивщина", которая имеет около 6%, тоже получает около 10%. Фракция "Голос", которая имеет 4,4% представительства в парламенте, тоже получает около 10% заграничных командировок", - пояснил Стефанчук.

Он добавил, что каждый народный депутат, который приносит пользу для Верховной Рады, "который ездит не в бизнес или триптур за пределы Украины, а отстаивать интересы государства, будет поддержан со стороны парламента и получит командировку для представления интересов страны".

Также спикер напомнил, что сейчас значительное количество народных депутатов из оппозиционных фракций находятся на съезде Европейской народной партии в Румынии или же на встречах со спикерами, группами дружб парламентов.

"Я также хочу, чтобы все поняли, что моя задача, как Председателя Верховной Рады, тоже очень важна. Поскольку имея 401 народного депутата, я должен быть готов в любой момент, в любом месте, в любое время собрать необходимое количество депутатов для принятия решений. Мы никогда не знаем, когда это понадобится, но мне нужно, чтобы в пределах Украины, как правило, всегда находилось не менее 300 народных депутатов. Поэтому, когда будет мир, будете ездить с разными миротворческими миссиями, с разными проектами. Однако в период военного положения мы делаем исключительно то, что нужно для страны, исключительно то, что нужно для парламента, исключительно то, что нужно для победы", - резюмировал Стефанчук.

