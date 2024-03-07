УКР
Для схвалення закордонного відрядження депутата існує 8 критеріїв, - Стефанчук

стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав деякі умови для схвалення закордонного відрядження депутата.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міжпарламентська діяльність для мене є однією з найважливіших, особливо в період воєнного стану", - підкреслив Стефанчук.

За його словами, заяви від депутатів щодо закордонних відряджень, які він отримує, не завжди є обґрунтованими. Тому було виділено декілька підстав, які є "безумовними для отримання відряджень".

Голова ВРУ розповів про 4 з 8 необхідних критеріїв:

  1. Рішення українського парламенту про представництво.
  2. Участь у парламентських асамблеях.
  3. Участь нардепів в групах дружби
  4. Питання пов'язане з поїздками народного депутата задля допомоги Силам оборони України чи за сприянням Головного управління розвідки.

Коли усі критерії збігаються, наголосив він, тоді народні депутати отримують відрядження.

"Усі знають ці критерії… Мені дивно, коли народні депутати однієї політичної фракції розповідають про їх обмеження в перерві між закордонними відрядженнями" - зазначив спікер ВР.

Читайте також: У ВР історично мінімальна кількість народних депутатів - 401, - Стефанчук

Також він поінформував, що кількість закордонних відряджень для фракцій чи груп ґрунтується на їх представництві у парламенті

"Наприклад, фракція "Європейська солідарність", яка має 6% представництва в парламенті, отримує майже 10% від усіх зарубіжних відряджень. Фракція "Батьківщина", яка має близько 6% теж отримує близько 10%. Фракція "Голос", яка має 4,4% представництва в парламенті теж отримує близько 10% закордонних відряджень", - пояснив Стефанчук.

Він додав, що кожен народний депутат, який приносить користь для Верховної Ради, "який їздить не в бізнес- чи тріптур за межі України, а відстоювати інтереси держави, буде підтриманий з боку парламенту і отримає відрядження для представлення інтересів країни".

Також спікер нагадав, що наразі значна кількість народних депутатів з опозиційних фракцій перебувають на з’їзді Європейської народної партії в Румунії або ж на зустрічах зі спікерами, групами дружб парламентів.

."Я також хочу, щоб усі зрозуміли, що моє завдання як Голови Верховної Ради є теж дуже важливим. Адже маючи 401 народного депутата я повинен бути готовий в будь-який момент, в будь-якому місці, в будь-який час зібрати необхідну кількість депутатів для ухвалення рішень. Ми ніколи не знаємо, коли це знадобиться. Але мені потрібно, щоб у межах України, як правило, завжди перебувало не менше 300 народних депутатів. Тому, коли буде мир, будете їздити з різними миротворчими місіями, з різними проєктами. Проте в період воєнного стану робимо виключно те, що треба для країни, виключно те, що треба для парламенту, виключно те, що треба для перемоги", - резюмував Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про скасування засідань Ради: У нардепів "є термінове і важливе завдання"

Автор: 

ВР (15171) Стефанчук Руслан (779)
+45
Переклад на українську :

ми сцимо вам в очі, бо ви - дебіли і нічого з нами не можете зробити
показати весь коментар
07.03.2024 00:54 Відповісти
+29
пля... забув він ще 4 критерії, а насправді, критерій один - ОПа
показати весь коментар
07.03.2024 00:54 Відповісти
+27
ЗЕбілів з дебілобільшості звісно за кордон відряджати неможливо, бо це ганьбище України на весь світ!
А воно відсотки рахує!
показати весь коментар
07.03.2024 01:05 Відповісти
нудить від того самовдоволеного БЕГЕМОТА
показати весь коментар
07.03.2024 06:57 Відповісти
👏🏻
показати весь коментар
07.03.2024 08:38 Відповісти
Для друзів - все що хочуть, для інших - закон (у кращому випадку).
показати весь коментар
07.03.2024 01:00 Відповісти
Для схвалення закордонного відрядження депутата існує 8 критеріїв Джерело:
хочете щоб ще сраку вам лизали вонючу.....тьфу на вас
показати весь коментар
07.03.2024 01:01 Відповісти
Боров-брехунець !!!
показати весь коментар
07.03.2024 01:02 Відповісти
Звичайно! Є Конституція, в якій не існує жодних обмежень для депутата у здійсненні цого депутатських повноважень. Також існує Карний Кодекс, у якому прописана відповідальність за обмеження депутата у здійсненні його повноважень. І про жодні критерії ніде не вказано. Вони існують виклюсно у голові Стефанчука.
показати весь коментар
07.03.2024 07:08 Відповісти
Гра в наперстки виглядає чеснішою.
показати весь коментар
07.03.2024 01:02 Відповісти
Критерії для виїзду депутатів за кордон,про які Руслан Хрюханчук замовчує: 1) відсмоктати в Єрмака,2)прогнутись в позу "Зю" перед Татаровим,3)переписати корупційний бізнес на Шурму і його брата,4) поцілувати Кім Чен Зе в анальну дірочку.
показати весь коментар
07.03.2024 01:06 Відповісти
5) Усі депутати, прізвище котрих починається на "П" за кордон не випускаються.
показати весь коментар
07.03.2024 01:43 Відповісти
І в кого підприємства на R ...
показати весь коментар
07.03.2024 02:18 Відповісти
Интересно, а какую пользу оказали "Силам обороны Украины" постоянные поездки депутатов от СН или от опзж? Или они по линии ГУР выезжают?
показати весь коментар
07.03.2024 01:09 Відповісти
гниляк брехливий
показати весь коментар
07.03.2024 01:19 Відповісти
Яка огидна брехлива потвора. Сподіваюся побачити за ґратами те моношапіто у повному складі.
Воно ще й якісь відсотки наводить...
показати весь коментар
07.03.2024 01:20 Відповісти
головне - Порошека з Геращенко не випускай.
показати весь коментар
07.03.2024 01:20 Відповісти
Виродок ! У 1989-му він був помічником 1-го секретаря ЛКСМ(У).
показати весь коментар
07.03.2024 01:39 Відповісти
Тобто, мав бесіду з кдб або агент кдб.
Ай шайтан.
показати весь коментар
07.03.2024 02:20 Відповісти
...ніт, не шайтан - просто так нада ...було
показати весь коментар
07.03.2024 05:30 Відповісти
А хто тоді Сирський?
Як він гарно по красной площаді маршировал.
показати весь коментар
07.03.2024 07:00 Відповісти
Яка ж брехня. Як їздили депутати відпочивати за кордон, так і продовжують їздити.
показати весь коментар
07.03.2024 01:47 Відповісти
О, для цього розумного вислову потрібно було зареєструватися 07.03.24 і зразу написати цей коментар. Подоляк наказав? Чому не уточнюєте, які депутати? Хочете сподобатись, бо люди їх ненавидять. А їх треба розрізняти.
показати весь коментар
07.03.2024 08:40 Відповісти
Само нагадило Україні та Українцям, само і відповідатиме, а поки, своє лайно, намагається вилизати язиком!!
Разумкову, мабуть, не звикати сидіти поруч у ВРУ з такими істотами «вчьоними»…. ОМАНЩиною від нихтхне, як з вигрібної *********…
показати весь коментар
07.03.2024 02:01 Відповісти
Чьомусь коли спікером був Парубій у відрядження відпускали таких,як бойко,рабіновіч,іофе(відверті колаборанти).Війна шла з 2014року.Не кажіть тіки що Парубій незнав хто вони такі.Тому що Парубій не був маріонеткой адміністраціі президента,алігархату,чи якимось чином пов'язаний з гебньой.
показати весь коментар
07.03.2024 04:13 Відповісти
так воні було б про утиски демократії. А зараз йому невідолмо коли знадобиться триста депутатів. Бо він не знає - коли сесія відбудеться. Коли зверху скажуть - тоді й відбудуться.
показати весь коментар
07.03.2024 05:40 Відповісти
А схотів ( хтось) і взагалі засідання відмінили. Арахамія сказав, що їм дали важливе завдання. А хто може дати завдання НАРОДНОМУ депутату?
показати весь коментар
07.03.2024 08:44 Відповісти
Головний критерій, аби був зеленим сраколизом. Інші для замилювання очей.
показати весь коментар
07.03.2024 05:34 Відповісти
Вже нудить від одного вигляду, а ще як щось скаже...
показати весь коментар
07.03.2024 06:06 Відповісти
Та від вас ,зелених чмирів , ніхто іншого і не очікував.
показати весь коментар
07.03.2024 06:20 Відповісти
Для схвалення закордонного відрядження депутата існує 8 критеріїв:
дозвіл єрмака
показати весь коментар
07.03.2024 06:28 Відповісти
Зрадник зараз розкаже народу про крітерії !
показати весь коментар
07.03.2024 06:53 Відповісти
потвора та мерзота
показати весь коментар
07.03.2024 07:13 Відповісти
всем чиновникам, депутатам (и родне) надо вообще было запретить выезд из страны на время войны + лет пять после. глядишь - на фронт чего бы пошло, немного, вместо обслуживания тачек, сосок и халуп закордоном.
показати весь коментар
07.03.2024 07:35 Відповісти
А ще краще ,всіх постригти під "нуль" і заставити співати весільні пісні...
показати весь коментар
07.03.2024 08:48 Відповісти
Який сенс посилати у закордонне відрядження «слуг урода» на кшталт юзіка чи Стефанчука? Тільки показати які вони вгодовані, а в голові то пусто
показати весь коментар
07.03.2024 07:38 Відповісти
Причому весільні аніматори з СН підходять під всі параметри, а дипломати попередньої влади ні під один.
показати весь коментар
07.03.2024 08:06 Відповісти
Вонючій не кастрований хряк.
показати весь коментар
07.03.2024 08:13 Відповісти
Шрек-шкрек.
показати весь коментар
07.03.2024 08:46 Відповісти
Цей кабан сам видумує критерії а на КОНСТИТУЦІЮ йому насрати !
показати весь коментар
07.03.2024 08:46 Відповісти
А ну Коливан розкажи ти виконав всі сім пунктів коли Обдристовича випускав з країни?Лицимірні,мстиві Зефелітики.
показати весь коментар
07.03.2024 09:07 Відповісти
Запам'ятай, стефанчук, ти--перший у списку на люстрацію. Це у кращому випадку. Бо якшо добре покопати, то на кожного з твоїх поплічників знайдеться відповідна 111-та стаття.
показати весь коментар
07.03.2024 09:44 Відповісти
Це банальне "зекріпосне право для зедепутатів"
показати весь коментар
07.03.2024 09:49 Відповісти
всі в курсі
показати весь коментар
07.03.2024 10:14 Відповісти
А я вважаю, що критерій один: "добро" від єрмака
показати весь коментар
07.03.2024 10:39 Відповісти
взагалі-то третій критерій "Участь нардепів в групах дружби" - для відряджень нардепів для участі в засіданнях організацій які підтримують Україну підходить у всіх випадках. Такі відрядження ніколи зайвими не бувають. Але бувають "відрядження" в басейни Монако і саме з дозволу особисто Хрюханчука - хоча, це не стосується представників опозиції.

Тут ще одна і куди більш серйозніша проблема є: представників опозиції не випускають за кордон навіть по пункту першому з-за наявності Рішення українського парламенту про представництво а також по другому пункту для участі у парламентських асамблеях! І Хрюханчук про це прекрасно усвідомлює, і бреше в очі!
показати весь коментар
07.03.2024 13:45 Відповісти
 
 