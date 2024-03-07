Для схвалення закордонного відрядження депутата існує 8 критеріїв, - Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав деякі умови для схвалення закордонного відрядження депутата.

"Міжпарламентська діяльність для мене є однією з найважливіших, особливо в період воєнного стану", - підкреслив Стефанчук.

За його словами, заяви від депутатів щодо закордонних відряджень, які він отримує, не завжди є обґрунтованими. Тому було виділено декілька підстав, які є "безумовними для отримання відряджень".

Голова ВРУ розповів про 4 з 8 необхідних критеріїв:

Рішення українського парламенту про представництво. Участь у парламентських асамблеях. Участь нардепів в групах дружби Питання пов'язане з поїздками народного депутата задля допомоги Силам оборони України чи за сприянням Головного управління розвідки.

Коли усі критерії збігаються, наголосив він, тоді народні депутати отримують відрядження.

"Усі знають ці критерії… Мені дивно, коли народні депутати однієї політичної фракції розповідають про їх обмеження в перерві між закордонними відрядженнями" - зазначив спікер ВР.

Також він поінформував, що кількість закордонних відряджень для фракцій чи груп ґрунтується на їх представництві у парламенті

"Наприклад, фракція "Європейська солідарність", яка має 6% представництва в парламенті, отримує майже 10% від усіх зарубіжних відряджень. Фракція "Батьківщина", яка має близько 6% теж отримує близько 10%. Фракція "Голос", яка має 4,4% представництва в парламенті теж отримує близько 10% закордонних відряджень", - пояснив Стефанчук.

Він додав, що кожен народний депутат, який приносить користь для Верховної Ради, "який їздить не в бізнес- чи тріптур за межі України, а відстоювати інтереси держави, буде підтриманий з боку парламенту і отримає відрядження для представлення інтересів країни".

Також спікер нагадав, що наразі значна кількість народних депутатів з опозиційних фракцій перебувають на з’їзді Європейської народної партії в Румунії або ж на зустрічах зі спікерами, групами дружб парламентів.

."Я також хочу, щоб усі зрозуміли, що моє завдання як Голови Верховної Ради є теж дуже важливим. Адже маючи 401 народного депутата я повинен бути готовий в будь-який момент, в будь-якому місці, в будь-який час зібрати необхідну кількість депутатів для ухвалення рішень. Ми ніколи не знаємо, коли це знадобиться. Але мені потрібно, щоб у межах України, як правило, завжди перебувало не менше 300 народних депутатів. Тому, коли буде мир, будете їздити з різними миротворчими місіями, з різними проєктами. Проте в період воєнного стану робимо виключно те, що треба для країни, виключно те, що треба для парламенту, виключно те, що треба для перемоги", - резюмував Стефанчук.

