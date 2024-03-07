Белый дом рассматривает дополнительные варианты помощи Украине, - Кирби

В США рассматривают варианты помощи Украине, пока Конгресс не одобрил законопроект, который позволит предоставить Киеву $60 миллиардов.

Об этом рассказал советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Рассматриваем ли мы варианты? Абсолютно. Мы должны, учитывая ситуацию на месте, особенно на востоке (Украина - Ред.)", - сказал он.

Также советник отметил, что американская сторона всегда работала над поиском дополнительных возможностей, которые можно использовать для помощи Украине.

"Но какими бы они ни были, они не будут такими же хорошими, как запрос на дополнительное финансирование (законопроект, содержащий более $60 млрд в поддержку Украины – Ред.). Его ничем нельзя заменить", - пояснил Кирби.

Он подчеркнул, что от принятия этого документа выиграет и национальная безопасность США, поскольку ситуация на европейском континенте изменилась.

"Если мы просто оставим это и позволим Путину завоевать Украину - к чему он все еще стремится, - тогда он окажется на пороге НАТО", - предостерег советник Белого дома.

