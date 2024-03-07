Белый дом рассматривает дополнительные варианты помощи Украине, - Кирби
В США рассматривают варианты помощи Украине, пока Конгресс не одобрил законопроект, который позволит предоставить Киеву $60 миллиардов.
Об этом рассказал советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.
"Рассматриваем ли мы варианты? Абсолютно. Мы должны, учитывая ситуацию на месте, особенно на востоке (Украина - Ред.)", - сказал он.
Также советник отметил, что американская сторона всегда работала над поиском дополнительных возможностей, которые можно использовать для помощи Украине.
"Но какими бы они ни были, они не будут такими же хорошими, как запрос на дополнительное финансирование (законопроект, содержащий более $60 млрд в поддержку Украины – Ред.). Его ничем нельзя заменить", - пояснил Кирби.
Он подчеркнул, что от принятия этого документа выиграет и национальная безопасность США, поскольку ситуация на европейском континенте изменилась.
"Если мы просто оставим это и позволим Путину завоевать Украину - к чему он все еще стремится, - тогда он окажется на пороге НАТО", - предостерег советник Белого дома.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украине нужны не деньги, нужно оружие сегодня сказал , генерал Кларк.
В США на складах-законсированные тысячи таков, самолетов.... миллионы снарядов, которые США должны утилизировать, а для ВСУ это надежда на победу.
Допомога Україні в останні два роки йшла 3-ма каналами: PDA, USAI та FMF. По 4-му каналу - ленд-лізу - не надійшло жодної копійки.
По каналу PDA Байден може просто взяти будь-яку зброю зі складів армії США та передати її Україні. Цим каналом закладено максимально 7,8 млрд дол. терміном до 30 вересня 2024 року.
Ви вважаєте, це гроші для України? Ні, вони для України, Ізраїлю, Тайваню та за іншими адресами. Зауважте, що в аналогічних законопроектах на 2022 та 2023 роки було зазначено: це кошти лише для України.
Як же розподілено цю суму між одержувачами? Відповідь невідома, принаймні публічно. Розподіл - на розсуд адміністрації Байдена. Тобто, у разі загострення ситуації, наприклад, навколо Тайваню, всі ці 7,8 млрд одразу підуть туди.
По каналу USAI у законопроекті закладено максимально 13,8 млрд дол. Але ця сума - до кінця 2025 фінансового року. Тобто, якщо розділимо грубо навпіл, це буде близько 7 млрд дол. на 2024 рік.
І є ще канал FMF. Там закладено максимально 1,6 млрд дол. і також до кінця 2025 фінансового року.
Уявімо найідеальніший випадок, що допомога каналом PDA піде тільки для України. Тоди Україна отримає 14 млрд дол. на 2024 рік. Для порівняння у 2022 та 2023 роках Україна мала отримати (але не отримала) 24 млрд дол. на рік. Це те, що виділив тоді Конгрес.
Сьогодні Байден вимагає від Конгресу проголосувати фактично за 14 млрд дол. у 2024 та 2025 роках. І, як було сказано, це гроші не лише для України.