Білий дім розглядає додаткові варіанти допомоги Україні, - Кірбі

У США розглядають варіанти допомоги Україні, поки Конгрес не схвалив законопроєкет, який дозволить надати Києву $60 мільярдів.

Про це розповів радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв’ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно. Ми мусимо, враховуючи ситуацію на місці, особливо на сході (України - Ред.)", - сказав він.

Також радник зазначив, що американська сторона завжди працювала над пошуком додаткових можливостей, які можна використати для допомоги Україні.

"Але якими б вони не були, вони не будуть такими ж добрими, як запит на додаткове фінансування (законопроєкт, який містить понад $60 млрд на підтримку України - Ред.). Його нічим не можна замінити", - пояснив Кірбі.

Також він підкреслив, що від ухвалення цього документа виграє й національна безпека США, адже ситуація на європейському континенті змінилася.

"Якщо ми просто облишимо це і дозволимо Путіну завоювати Україну - чого він все ще прагне, - тоді він опиниться на порозі НАТО", - застеріг радник Білого дому.

Читайте: Конгрес США цього тижня може розпочати процедуру голосування за законопроєкт про допомогу Україні в обхід спікера Джонсона

США (24064) Кірбі Джон (526)
Топ коментарі
+9
Поспішають, як мертвий сере.
07.03.2024 02:06 Відповісти
+5
Зачем дополнительные варианты, отдайте украинские 4.2 млрд. долларов, застрявшие в Пентагоне.
Украине нужны не деньги, нужно оружие сегодня сказал , генерал Кларк.
В США на складах-законсированные тысячи таков, самолетов.... миллионы снарядов, которые США должны утилизировать, а для ВСУ это надежда на победу.
07.03.2024 04:56 Відповісти
+4
У них є на сотні мільярдів тільки списаного озброєння ціною в 0, наприклад десятки тисяч касетних снарядів тощо , треба проплатити логістику..
07.03.2024 04:42 Відповісти
Під'ї.бали гниди кончені
07.03.2024 02:28 Відповісти
Конгрес його не схвалить. Спитайте у спікера Джонсона.
07.03.2024 02:46 Відповісти
Зачем дополнительные варианты, отдайте украинские 4.2 млрд. долларов, застрявшие в Пентагоне.
Украине нужны не деньги, нужно оружие сегодня сказал , генерал Кларк.
В США на складах-законсированные тысячи таков, самолетов.... миллионы снарядов, которые США должны утилизировать, а для ВСУ это надежда на победу.
07.03.2024 04:56 Відповісти
Це він про що? Про ті 4 млн. снарядів на складах в які їх мордою тицьнули?
07.03.2024 06:31 Відповісти
Цирк продовжується
07.03.2024 08:20 Відповісти
Не показуй, пане Кірбі, що ти є невігласом ще більшим, ніж насправді! Бо путін вже давним-давно стоїть на "порозі" НАТО! Ще з 2004 року, коли його членами стали три країни Балтії! А сьогодні той "поріг" проходить і на кордоні з Фінляндією!
07.03.2024 08:23 Відповісти
"США розглядають варіанти допомоги Україні..." А в цей час "національно свідомі" зелені почвари закатують в асвальт 430 млн. $ (еквівалегт 17 млрд. грн.).
07.03.2024 08:45 Відповісти
Цей пакет називається Національна безпека США, а не Допомога Україні. І там в жодному разi нема 60 млрд доларів Україні.
Допомога Україні в останні два роки йшла 3-ма каналами: PDA, USAI та FMF. По 4-му каналу - ленд-лізу - не надійшло жодної копійки.
По каналу PDA Байден може просто взяти будь-яку зброю зі складів армії США та передати її Україні. Цим каналом закладено максимально 7,8 млрд дол. терміном до 30 вересня 2024 року.
Ви вважаєте, це гроші для України? Ні, вони для України, Ізраїлю, Тайваню та за іншими адресами. Зауважте, що в аналогічних законопроектах на 2022 та 2023 роки було зазначено: це кошти лише для України.
Як же розподілено цю суму між одержувачами? Відповідь невідома, принаймні публічно. Розподіл - на розсуд адміністрації Байдена. Тобто, у разі загострення ситуації, наприклад, навколо Тайваню, всі ці 7,8 млрд одразу підуть туди.
По каналу USAI у законопроекті закладено максимально 13,8 млрд дол. Але ця сума - до кінця 2025 фінансового року. Тобто, якщо розділимо грубо навпіл, це буде близько 7 млрд дол. на 2024 рік.
І є ще канал FMF. Там закладено максимально 1,6 млрд дол. і також до кінця 2025 фінансового року.
Уявімо найідеальніший випадок, що допомога каналом PDA піде тільки для України. Тоди Україна отримає 14 млрд дол. на 2024 рік. Для порівняння у 2022 та 2023 роках Україна мала отримати (але не отримала) 24 млрд дол. на рік. Це те, що виділив тоді Конгрес.
Сьогодні Байден вимагає від Конгресу проголосувати фактично за 14 млрд дол. у 2024 та 2025 роках. І, як було сказано, це гроші не лише для України.
07.03.2024 09:09 Відповісти
Але тут як папуги повторюють фразу "пакет для України у розмірі 60 мільярдів доларів". І всім пофіг. Ніхто розібратися не хоче - тупо хавають будь-яку маячню...
07.03.2024 09:30 Відповісти
Прагнення українського керівництва за будь-яку ціну захищати не мають стратегічного значення ділянки фронту викликає питання, оскільки обертається непотрібними втратами, особливо якщо певні території зрештою доведеться віддати ворогу.
07.03.2024 09:21 Відповісти
Пора уже менять дебильные законы которым 200 лет. Иначе варвары надерут задницу зажравшимся гордецам.
07.03.2024 09:42 Відповісти
Всі американські розгляди про допомогу Україні ,відбуваються так би мовити , на все нових могилах захисників України...
07.03.2024 10:27 Відповісти
Болтовня Кирби это НЕ выступление политика, а блеяние овцы
07.03.2024 11:28 Відповісти
Не верю что Президент США+Пентагон не могут обойти Конгрес и выделить Украине помощ. В Виде Займа в виде УТИЛИЗАЦИИ старых боеприпасов. Мне кажетя что пока не пройдут выборы в США-мы от них ничего не получим. Украина стала разменной монетой в предвыборной гонке США. Хорошо хоть Европа как-то помогает
07.03.2024 12:07 Відповісти
 
 