Білий дім розглядає додаткові варіанти допомоги Україні, - Кірбі

У США розглядають варіанти допомоги Україні, поки Конгрес не схвалив законопроєкет, який дозволить надати Києву $60 мільярдів.

Про це розповів радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв’ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно. Ми мусимо, враховуючи ситуацію на місці, особливо на сході (України - Ред.)", - сказав він.

Також радник зазначив, що американська сторона завжди працювала над пошуком додаткових можливостей, які можна використати для допомоги Україні.

"Але якими б вони не були, вони не будуть такими ж добрими, як запит на додаткове фінансування (законопроєкт, який містить понад $60 млрд на підтримку України - Ред.). Його нічим не можна замінити", - пояснив Кірбі.

Також він підкреслив, що від ухвалення цього документа виграє й національна безпека США, адже ситуація на європейському континенті змінилася.

"Якщо ми просто облишимо це і дозволимо Путіну завоювати Україну - чого він все ще прагне, - тоді він опиниться на порозі НАТО", - застеріг радник Білого дому.

