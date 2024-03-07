Білий дім розглядає додаткові варіанти допомоги Україні, - Кірбі
У США розглядають варіанти допомоги Україні, поки Конгрес не схвалив законопроєкет, який дозволить надати Києву $60 мільярдів.
Про це розповів радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв’ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.
"Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно. Ми мусимо, враховуючи ситуацію на місці, особливо на сході (України - Ред.)", - сказав він.
Також радник зазначив, що американська сторона завжди працювала над пошуком додаткових можливостей, які можна використати для допомоги Україні.
"Але якими б вони не були, вони не будуть такими ж добрими, як запит на додаткове фінансування (законопроєкт, який містить понад $60 млрд на підтримку України - Ред.). Його нічим не можна замінити", - пояснив Кірбі.
Також він підкреслив, що від ухвалення цього документа виграє й національна безпека США, адже ситуація на європейському континенті змінилася.
"Якщо ми просто облишимо це і дозволимо Путіну завоювати Україну - чого він все ще прагне, - тоді він опиниться на порозі НАТО", - застеріг радник Білого дому.
Украине нужны не деньги, нужно оружие сегодня сказал , генерал Кларк.
В США на складах-законсированные тысячи таков, самолетов.... миллионы снарядов, которые США должны утилизировать, а для ВСУ это надежда на победу.
Допомога Україні в останні два роки йшла 3-ма каналами: PDA, USAI та FMF. По 4-му каналу - ленд-лізу - не надійшло жодної копійки.
По каналу PDA Байден може просто взяти будь-яку зброю зі складів армії США та передати її Україні. Цим каналом закладено максимально 7,8 млрд дол. терміном до 30 вересня 2024 року.
Ви вважаєте, це гроші для України? Ні, вони для України, Ізраїлю, Тайваню та за іншими адресами. Зауважте, що в аналогічних законопроектах на 2022 та 2023 роки було зазначено: це кошти лише для України.
Як же розподілено цю суму між одержувачами? Відповідь невідома, принаймні публічно. Розподіл - на розсуд адміністрації Байдена. Тобто, у разі загострення ситуації, наприклад, навколо Тайваню, всі ці 7,8 млрд одразу підуть туди.
По каналу USAI у законопроекті закладено максимально 13,8 млрд дол. Але ця сума - до кінця 2025 фінансового року. Тобто, якщо розділимо грубо навпіл, це буде близько 7 млрд дол. на 2024 рік.
І є ще канал FMF. Там закладено максимально 1,6 млрд дол. і також до кінця 2025 фінансового року.
Уявімо найідеальніший випадок, що допомога каналом PDA піде тільки для України. Тоди Україна отримає 14 млрд дол. на 2024 рік. Для порівняння у 2022 та 2023 роках Україна мала отримати (але не отримала) 24 млрд дол. на рік. Це те, що виділив тоді Конгрес.
Сьогодні Байден вимагає від Конгресу проголосувати фактично за 14 млрд дол. у 2024 та 2025 роках. І, як було сказано, це гроші не лише для України.