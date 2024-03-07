Враг продолжает активно наступать в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки, - ВСУ

На Бахмутском направлении враг собрал подразделения 3-го армейского комплекса, десантные войска и добровольный штурмовой комплекс.

Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

"Враг продолжает применять артиллерию: она работает день и ночь. И, конечно, авиационная составляющая - ФАБы", - отметил офицер.

На Бахмутском направлении враг задействовал подразделения 3-го армейского комплекса, десантные войска и добровольный штурмовой комплекс. На Ивановское противник добавил подразделения 11 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Россия продолжает осуществлять наступление на Клещиевку и Андреевку, там зафиксировано подразделение 3-го армейского корпуса, 11 и 94 мотострелковых полка.

