Враг продолжает активно наступать в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки, - ВСУ

На Бахмутском направлении враг собрал подразделения 3-го армейского комплекса, десантные войска и добровольный штурмовой комплекс.

Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

"Враг продолжает применять артиллерию: она работает день и ночь. И, конечно, авиационная составляющая - ФАБы", - отметил офицер.

На Бахмутском направлении враг задействовал подразделения 3-го армейского комплекса, десантные войска и добровольный штурмовой комплекс. На Ивановское противник добавил подразделения 11 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Россия продолжает осуществлять наступление на Клещиевку и Андреевку, там зафиксировано подразделение 3-го армейского корпуса, 11 и 94 мотострелковых полка.

За сутки произошло 92 боевых столкновения, армия РФ нанесла 6 ракетных и 90 авиаударов, - Генштаб

боевые действия (4725) Бахмут (1608)
які ж вони намахані - до сих пір сересер хочуть. І це всі ті, що чули про нього лише з розповідей. **** б постояла в черзі за моллоком о шостій ранку, та прочекала ніби безплатну квартиру років тридцять... Воно то колись і краще було - і жінка молода, і я - молодець
07.03.2024 08:49 Ответить
07.03.2024 08:51 Ответить
Додам, що черги були постійно й усюди, а більшісь взагалі до кінця життя так і не отримували свою власну квартиру вмираючи у гуртожитках. Я вже не кажу про брехню о "якості" того що вироблялось у СРСР, про холодильники та іншу побутову техніку котрою "не було зносу", а насправді черги на її ремонт і його терміни були нескінченними, як і "якість" одежи та взуття! Ну а дефіцит був тотальним, окрім, звісно, Москви на котру працювали усією країною!!!
07.03.2024 09:09 Ответить
Добре так побудували укріплення егеж президент?
07.03.2024 08:36 Ответить
"комплекс" із "корпусом" переплутали.
07.03.2024 08:39 Ответить
07.03.2024 08:40 Ответить
Що це за свино-собаче звалище?
07.03.2024 09:19 Ответить
Не треба ганьбити свинок та песиків порівняннями з тими покидьками Людства.
07.03.2024 09:35 Ответить
це доказ того що жгут це лайно
07.03.2024 10:01 Ответить
А вчора хтось голосно заявляв про те, що російський наступ провалився. Як й завжди, зелена лапша.
07.03.2024 08:47 Ответить
07.03.2024 08:51 Ответить
Цензор, уважно читайте , що ви публікуєте:На Бахмутському напрямку ворог зібрав підрозділи 3-го армійського комплексу, десантні війська і добровільний штурмовий комплекс Джерело:
Який комплекс? Корпус!!!
07.03.2024 09:02 Ответить
цей 3 ак вже 2 го складу чи то 3го
07.03.2024 10:02 Ответить
https://youtu.be/dFqydB51Kag?t=523 Фронт. Фортифікації.
07.03.2024 09:10 Ответить
 
 