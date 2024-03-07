Кэмерон и Бербок встретятся в Германии для обсуждения войны в Украине.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обсудит усиление поддержки Украины и усилия по доставке гуманитарной помощи в Сектор Газа на переговорах со своей германской коллегой Анналеной Бербок в Берлине в четверг, 7 марта.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Министры иностранных дел двух стран обсудят дальнейшую военную помощь Украине и пути усиления давления на Россию во время второго ежегодного британско-германского Стратегического Диалога.
Кемерон и Бербок также обсудят прогресс на пути к прекращению огня в Газе, помощь палестинскому анклаву и предотвращению нелегальной миграции.
"Мы должны укреплять нашу оборону, оставаться рядом с нашими сильнейшими друзьями, такими как Германия, и идти с помощью новых союзников", - заявил Кэмерон.
Как отмечает Reuters, по всей вероятности, во время встречи с Бербок он также вспомнит об утечке разговора руководителей германских ВВС относительно ракет Taurus для Украины.
НЕМА ВІЙНИ В УКРАЇНІ !!!
Це, як ви любите, казати, наратив рф, кнр, Туреччини та Папи Римського.
Є українсько- російська війна! Яка, до речі, періодично зачипає і територію рф.
Ну я розумію, коли це йде у тексті в якості цитати.
Але нахіба це в заголовок давати?