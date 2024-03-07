РУС
Кэмерон и Бербок встретятся в Германии для обсуждения войны в Украине.

кемерон,девід

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обсудит усиление поддержки Украины и усилия по доставке гуманитарной помощи в Сектор Газа на переговорах со своей германской коллегой Анналеной Бербок в Берлине в четверг, 7 марта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Министры иностранных дел двух стран обсудят дальнейшую военную помощь Украине и пути усиления давления на Россию во время второго ежегодного британско-германского Стратегического Диалога.

Кемерон и Бербок также обсудят прогресс на пути к прекращению огня в Газе, помощь палестинскому анклаву и предотвращению нелегальной миграции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запад должен сделать больше для победы Украины в войне, - глава МИД Великобритании Кэмерон

"Мы должны укреплять нашу оборону, оставаться рядом с нашими сильнейшими друзьями, такими как Германия, и идти с помощью новых союзников", - заявил Кэмерон.

Как отмечает Reuters, по всей вероятности, во время встречи с Бербок он также вспомнит об утечке разговора руководителей германских ВВС относительно ракет Taurus для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии подтвердили, что за кортежем Бербок в Николаеве следил российский беспилотник

Великобритания (5091) Германия (7219) Кэмерон Дэвид (247) Бербок Анналена (349)
Та ви задовбали....ще "криза" напишіть....не "війні в Україні", а россійсько-Української війни"....досить просувати кацапські наративи.
07.03.2024 09:20 Ответить
В 2024 році Україна намагатиметься перехопити ініціативу та провести https://apostrophe.ua/ua/news/society/2024-03-06/budet-li-kontrnastuplenie-vsu-v-2024-godu-komanduyuschiy-suhoputnyimi-voyskami-otvetil/315712 невизначені контрнаступальні дії , хоча головна увага буде зосереджена на стабілізації лінії фронту. Проте тривалі затримки безпекової допомоги Заходу наразі змушують Україну розглядати рішення щодо розподілу ресурсів на майбутні та поточні оборонні операції.
07.03.2024 09:27 Ответить
Редакція цензор.нет!

НЕМА ВІЙНИ В УКРАЇНІ !!!

Це, як ви любите, казати, наратив рф, кнр, Туреччини та Папи Римського.

Є українсько- російська війна! Яка, до речі, періодично зачипає і територію рф.

Ну я розумію, коли це йде у тексті в якості цитати.
Але нахіба це в заголовок давати?
07.03.2024 09:35 Ответить
Як світова закуліса підіграла гебнявій московській сволоті? Не війна ядерної держави Московії проти України і його народу на території сувереннної України, а якась війна в Україні. Цеж джоінтовське іудейське ******** вигодувало сталінського терористичного монстра СССР у 30 роки минулого століття, закриваючи очі на тотальне винищенння українців голодоморами, репресіями і війною. Мерзенний хабад рулить!
07.03.2024 09:37 Ответить
Потрындеть, побухать и по домам...
07.03.2024 09:55 Ответить
 
 