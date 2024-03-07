Кэмерон и Бербок встретятся в Германии для обсуждения войны в Украине.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обсудит усиление поддержки Украины и усилия по доставке гуманитарной помощи в Сектор Газа на переговорах со своей германской коллегой Анналеной Бербок в Берлине в четверг, 7 марта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Министры иностранных дел двух стран обсудят дальнейшую военную помощь Украине и пути усиления давления на Россию во время второго ежегодного британско-германского Стратегического Диалога.

Кемерон и Бербок также обсудят прогресс на пути к прекращению огня в Газе, помощь палестинскому анклаву и предотвращению нелегальной миграции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запад должен сделать больше для победы Украины в войне, - глава МИД Великобритании Кэмерон

"Мы должны укреплять нашу оборону, оставаться рядом с нашими сильнейшими друзьями, такими как Германия, и идти с помощью новых союзников", - заявил Кэмерон.

Как отмечает Reuters, по всей вероятности, во время встречи с Бербок он также вспомнит об утечке разговора руководителей германских ВВС относительно ракет Taurus для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии подтвердили, что за кортежем Бербок в Николаеве следил российский беспилотник