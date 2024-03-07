Кемерон та Бербок зустрінуться в Німеччині для обговорення війни в Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон обговорить посилення підтримки України та зусилля з доставки гуманітарної допомоги в Сектор Гази на переговорах зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок у Берліні в четвер, 7 березня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Міністри закордонних справ двох країн обговорять подальшу військову допомогу Україні та шляхи посилення тиску на Росію під час другого щорічного британсько-німецького Стратегічного Діалогу.

Кемерон та Бербок також обговорять прогрес на шляху до припинення вогню в Газі, допомогу палестинському анклаву та запобігання нелегальній міграції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія може позичити заморожені російські активи Україні, - глава МЗС Кемерон

"Ми повинні зміцнювати нашу оборону, залишатися поруч з нашими найсильнішими друзями, такими як Німеччина, та йти з допомогою до нових союзників", - заявив Кемерон.

Як зазначає Reuters, цілком ймовірно, що під час зустрічі з Бербок він також згадає про витік розмови керівників німецьких ВПС щодо ракет Taurus для України.

Читайте також: Бербок порівняла дії Путіна в Україні та Молдові: Використовує такий самий сценарій із сепаратистами в Придністров’ї