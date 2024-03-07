Трамп вызвал Байдена на дебаты

Бывший президент США Дональд Трамп вызвал нынешнего главу государства Джо Байдена на предвыборные дебаты. Ранее Трамп уклонялся от ряда республиканских праймериз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

"Ради блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, жизненно важные для США и ее граждан, - отметил Трамп. Он также добавил: "Я призываю к проведению дебатов в любое время, в любом месте, в любом виде".

Ранее сам Трамп пропустил 5 праймериз внутри Республиканской партии. Один из его оппонентов Крис Кристи даже называл его "трусом" за то, что Трамп не явился на дебаты.

Во время своей кампании 77-летний Трамп критиковал 81-летнего Байдена за словесные ошибки и преткновения во время ходьбы. Хотя сам бывший президент также не застрахован от ошибок во время выступлений: недавно он перепутал Гейли и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Байден и Трамп дважды дебатировали друг с другом в 2020 году. Впрочем, один форум отменили из-за того, что у Трампа тогда обнаружили коронавирус.