Цензор.НЕТ
Трамп вызвал Байдена на дебаты

Бывший президент США Дональд Трамп вызвал нынешнего главу государства Джо Байдена на предвыборные дебаты. Ранее Трамп уклонялся от ряда республиканских праймериз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

"Ради блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, жизненно важные для США и ее граждан, - отметил Трамп. Он также добавил: "Я призываю к проведению дебатов в любое время, в любом месте, в любом виде".

Ранее сам Трамп пропустил 5 праймериз внутри Республиканской партии. Один из его оппонентов Крис Кристи даже называл его "трусом" за то, что Трамп не явился на дебаты.

Во время своей кампании 77-летний Трамп критиковал 81-летнего Байдена за словесные ошибки и преткновения во время ходьбы. Хотя сам бывший президент также не застрахован от ошибок во время выступлений: недавно он перепутал Гейли и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Байден и Трамп дважды дебатировали друг с другом в 2020 году. Впрочем, один форум отменили из-за того, что у Трампа тогда обнаружили коронавирус.

на стадіон?
07.03.2024 10:49 Ответить
А Байдену по-дебати. 😊 Дебатувати з популістом - даремна справа. Підтверджено дебатами між Порошенком і популістом Зєлєнскім.
07.03.2024 10:56 Ответить
07.03.2024 11:02 Ответить
Буде мочити? -- ну тут Баиден иого перебалакає
07.03.2024 10:47 Ответить
мабуть розрахунок на те як буде перекривляти Байдена шукаючого вихід зі сцени. у Штатах були різні президенти, ось тепер і шоумен камбекує)) Цікаво - в історії США було вже таке повернення після попереднього строку? І чи на нього розповсюджується право на другий строк після першого (фактично третій, звичайно якщо оберуть на цей раз)?))
07.03.2024 10:52 Ответить
Так. Стівен Гровер Клівленд. Єдиний президент США, котрий обіймав свою посаду два терміни з перервою і який одержав подвійну нумерацію в списку президентів (1885-1889 22-й президент , і 1893-1897 24-й президент)
07.03.2024 11:15 Ответить
значить питання про другу подвійну каденцію відкрите? обмеження на два терміни послідовно як у рашці чи взагалі?
показать весь комментарий
07.03.2024 11:28 Ответить
В американській конституції про два терміни відсутнє слово "підряд", як це написано в українській конституції, та і в російській також.
07.03.2024 11:58 Ответить
значить Трампу світить тільки один період? А з популістичними (для подальшого переобрання) штучками можна не бавитись?!))
07.03.2024 12:05 Ответить
Якщо Трамп виграв то буде- один заход.
Один на все життя Трампа.

Бо це будуть останні вибори.
Трамп зробить як Путлер к РФ- по життєво…

Він поламан систему та встановить диктатуру.
07.03.2024 14:25 Ответить
То може мочанути рижого , якби свого часу ботоксного мочанули , то не було б того лайна , яке з боліт лізе у всі сторони , тільки не в себе болото олюднювати ?
08.03.2024 12:22 Ответить
а тоді ще не було вимоги в Конституції США про максимум два терміни. Таке було проведено за час каденції Президента Ейзенхауера (лінь гіглити точну дату). Саме тому Рузвельт аж чотири рази поспіль обирався Президентом. До речі, він не те що був старим, а був інвалідом - і нічого, керував, мало в кого виникали питання стосовно його спроможності.
07.03.2024 11:29 Ответить
По прошествии времени Рузвельт считается в США одним из самых великих президентов. Т.е. его не просто так выбирали, а по делам его
07.03.2024 15:02 Ответить
ото ж бо
07.03.2024 15:08 Ответить
Байден с трудом балакає. Какие нафиг дебаты. Хотя может есть какие-то чудо средства.
07.03.2024 10:53 Ответить
Трампушка пусть лучше с прокурорами дискутирует
07.03.2024 12:17 Ответить
на стадіон?
07.03.2024 10:49 Ответить
мда, щось типу того -

"Клоуни усіх країн, об'єдіняйтєсь !"

.
07.03.2024 10:59 Ответить
кловани вони ще ті предури
08.03.2024 12:24 Ответить
Спішить оранжевий донні. Байден в тюрягу на дебати точно не приїде
показать весь комментарий
07.03.2024 11:52 Ответить
удді теж американці. Тому тюрма трампу не загрожує.
07.03.2024 11:59 Ответить
Цікаво буде подивитися, яке шоу до вподоби американським "любителям поржать."
07.03.2024 10:50 Ответить
а програма вже трампом оголошена. Ви просто пропустили, бо у нас проблем зараз повно. Тому коротко розповім:
- викоріння комуністів, марксистів, фашистів та ліваків-бандитів
- посадки у тюрми опонентів трампа
- страти наркоторговців (бажано з телетрансляціями)
- проведення найбільшої в історії країни операції з депортації нелегальних мігрантів (теж бажано з прямими трансляціями)

Весь цей перформанс буде проходити під девізом "Where we go one, we go all" (щось це мені нагадує з минулого сторіччя). Сподіваюсь, рогатого джейка анджелі зразу після виборів звільнять з тюрми і дадуть хоч якусь посаду у Білому Домі.
07.03.2024 11:55 Ответить
Цікаво, а що це респів так покусало?
Невже крім рижого ***** кандидатів не було зовсім?
Чи це так от все йде по плану? "ВєруюГолосую ібо абсурдно?"
07.03.2024 12:05 Ответить
їх покусали виборці. У нас теж таке було.
07.03.2024 12:08 Ответить
Мається на увазі мабуть цитата "Гі де Мопассана"?
"Допустим, что во Франции имеется пять гениальных людей. Прибавим с такой же щедростью 200 высокоталантливых, 1 000 других, тоже талантливых, каждый в своей области, и 10 000 , так или иначе выдающихся. За ними идет армия посредственностей, за которой идет армия дурачья. А так как посредственности и дураки составляют огромное большинство, то немыслимо представить, чтобы они могли выбрать разумное правительство...."
07.03.2024 12:20 Ответить
так. Ще двісті років тому Едгар По сказав - "Думка більшості завжди помилкова, бо більшість людей - ідіоти."
Тому і у нас теж такі самі проблеми, бо розумні люди сповнені сумнівів, а дурні - впевненістю у зеленському.
07.03.2024 12:43 Ответить
Стадіон так стадіон
07.03.2024 10:51 Ответить
дідусь байден як добре кави нап'ється та не засне на дебатах,той може й виграти
07.03.2024 10:51 Ответить
Дожилися, сплячий Байден кращій для Америки і світу ніж неспаний Трамп.
07.03.2024 10:59 Ответить
Та хіба біля Меланії заснеш?
07.03.2024 11:04 Ответить
в сша часи старців при владі як було в срср
07.03.2024 11:11 Ответить
ще раз: Франклін Рузвельт взагалі був інвалідом, але успішно керував державою навіть під час 2WW.
Вік - не проблема, якщо мізки ще працюють. Он, королева Єлизавета взагалі до сотні дотягнула, і ніхто їй за вік не шпиняв.
Проблема в менталітеті та наявності совісті, порядності як для політика. От на цьому потрібно порівнювати суперників-претендентів.
07.03.2024 11:35 Ответить
"Політик - не особистість! Політик - це КОМАНДА!" (Р Хайнлайн "Подвійна зірка")
07.03.2024 11:45 Ответить
Рузвельта, після повернення з Риму писав про фашизм: «Це найчистіший і найефективніший соціальний механізм, який я коли-небудь бачив. Це змушує мене заздрити».
https://igor-piterskiy.livejournal.com/508205.html
07.03.2024 12:13 Ответить
Так, але він - один з тих, хто переміг фашизм.
Бувають же парадокси...
07.03.2024 12:23 Ответить
Ось не треба! Пам'ятаю перші дебати минулих виборів. Там трамп теж наскакував на Байдена, називав його "мєдляком", а той так бадьоро та влучно відбрив, що руда мавпа заскавчала з несподіванки та провалила дебати, а потім відмовилася від других (воно вже не хворіло на ковід, просто знайшло відмазку), а на третіх дебатах трампуша був тихий-тихий, невиразний, пики не корчив та з'явився недолугим і нецікавим. Бо коли він не бреше та нікого не лає, він звичайнісіньке дурко.
07.03.2024 12:19 Ответить
Ой, ***** ліл(с)
07.03.2024 10:54 Ответить
07.03.2024 10:55 Ответить
А Байдену по-дебати. 😊 Дебатувати з популістом - даремна справа. Підтверджено дебатами між Порошенком і популістом Зєлєнскім.
07.03.2024 10:56 Ответить
07.03.2024 11:02 Ответить
07.03.2024 11:33 Ответить
А в баночку сцать нужно? Давайте Пальчевского сюда!!!!
07.03.2024 11:02 Ответить
Та вже ясно, як все відбуватиметься...

Трамп: я ваш вирок!!!

Мудрий американський нарід: голосує за Трампа
07.03.2024 11:10 Ответить
Трамп буде в лаптях і с балалайкой ?
07.03.2024 11:11 Ответить
І чуб колорадкою повʼяже
07.03.2024 11:58 Ответить
"стадіон так стадіон - 2"?
..тільки Байдену варто пам"ятати: спорить с дураком - всё равно, что играть в шахматы с "голубем мира"
07.03.2024 11:13 Ответить
Так з ним і не треба сперечатись, його треба виводити на чисту воду привселюдно.
07.03.2024 11:57 Ответить
...Пороху і притомним українцям це не дуже допомогло, бо галасливих приколістів, ідіотів та жлобів, приблизно, у відсотках по усьому Світі - однаково (73%)
07.03.2024 12:14 Ответить
Игорь, немного не так - адекватных, притомних в любом обществе примерно четверть, редко чуть больше. Социологи говорят, не я
07.03.2024 12:21 Ответить
За диктатора і шахрая можуть топити тільки рашистська діаспора, дебіли і проплачені боти. Ти хто з них?
07.03.2024 11:55 Ответить
дебати мають бути суперечкою інтелектів і думок, а не репетом та кривлянням бо потім так і житимуть
07.03.2024 11:23 Ответить
все вірно, наочний приклад в нас перед очима
07.03.2024 11:41 Ответить
наконец то достойний соперник. наше сражение станет легендарним. тай лунг
07.03.2024 11:23 Ответить
Обговорювали питання, що є життєво важливими для США та її громадян звісно важливо, але концентруватися лише на внутрішніх питаннях, це якось обмежено.
Хто взагалі таке пртидумав, повязати питання кордонів з Мексикою до питання російської агресіїї та допомоги Україні?
07.03.2024 11:34 Ответить
Трам і його магашисти й таке придумали...
07.03.2024 11:37 Ответить
Одразу ставте інше питання: - Кому це вигідно ?

Правильно, кремблю. У кремблі це і вигадали.
07.03.2024 11:42 Ответить
Мабуть хоче розказати, як він за 24 години зупинить війну в Україні. А Байдену треба сказати: окей, їдь до пуйла і переконай його вивести своє гарматне мʼясо до виборів, і я проголосую за тебе! Цікаво було б глянути, як це руде потворисько буде викручуватись, що відповість
07.03.2024 11:51 Ответить
Донні зараз окучує Ілона насчьот бабла.
07.03.2024 11:56 Ответить
Президент Трамп Джону Дейлі: «Я погрожував Володимиру Путіну бомбардуванням Москви, якщо Росія вторгнеться в Україну»

https://www.tmz.com/2022/03/04/donald-trump-john-daly-threatened-bomb-moscow-putin-invaded-ukraine/

3/4/2022 1:45 PM PT

Дональд Трамп сказав, що він погрожував Володимиру Путіну за його президентства... говорячи російському лідерові, що Америка нападе на Москву, якщо колишній офіцер КДБ нападе на Україну.
#45 зробив це відкриття під час телефонної розмови з легендою гольфу Джоном Дейлі (Джей Ді розмовляв гучним зв'язком, і хтось записав)... який був опублікований в Інтернеті.
«Його начебто бояться. Знаєш, він був моїм другом. Я з ним чудово ладнав. Я кажу: «Володимире, якщо ти це зробиш, ми вдаримо по Москві». І він ніби повірив мені, щось на зразок 5%, 10%, це все, що вам потрібне».
"Він ніколи не робив цього в мій час, Джоне", - сказав Трамп Дейлі, додавши: "Чому він не робив цього протягом останніх 4 років?"
Звичайно, Трамп має на увазі сили Путіна, які вторглися в Україну - суверенну державу - лише через рік після президентства Джо Байдена.
Москва - столиця Росії та найбільше місто країни з населенням близько 13 мільйонів людей.
Трамп також торкнувся Китаю та його президента Сі Цзіньпіна та можливості майбутньої кризи на Тайвані. Багато аналітиків з безпеки стурбовані тим, що Китай може наслідувати приклад Росії і вторгнутися на Тайвань... але Трамп каже, що він також попередив Китай - як і у випадку з Путіним - про серйозні наслідки у разі вторгнення на Тайвань.
«Сі мене теж не турбував. Я сказав йому те саме».
Трамп вважає, що з Байденом біля керма вторгнення неминуче.
«Наступним буде Тайвань. У вас не буде жодних комп'ютерних чипів. Вони зітруть їх з лиця землі».
Країна відповідає за виробництво більшої частини світових напівпровідникових чіпів... які необхідні майже всім ******** технологіям, включаючи все: від стільникових телефонів до військової техніки.
Отже, заради людства сподіватимемося, що Дональд помиляється.
07.03.2024 12:03 Ответить
А також планета Нубіру,Масони,Альфа-центавра іСімпсони.
07.03.2024 14:20 Ответить
Джо мочи рыжего пройдоху.
07.03.2024 15:09 Ответить
 
 