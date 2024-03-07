Трамп вызвал Байдена на дебаты
Бывший президент США Дональд Трамп вызвал нынешнего главу государства Джо Байдена на предвыборные дебаты. Ранее Трамп уклонялся от ряда республиканских праймериз.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.
"Ради блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, жизненно важные для США и ее граждан, - отметил Трамп. Он также добавил: "Я призываю к проведению дебатов в любое время, в любом месте, в любом виде".
Ранее сам Трамп пропустил 5 праймериз внутри Республиканской партии. Один из его оппонентов Крис Кристи даже называл его "трусом" за то, что Трамп не явился на дебаты.
Во время своей кампании 77-летний Трамп критиковал 81-летнего Байдена за словесные ошибки и преткновения во время ходьбы. Хотя сам бывший президент также не застрахован от ошибок во время выступлений: недавно он перепутал Гейли и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Байден и Трамп дважды дебатировали друг с другом в 2020 году. Впрочем, один форум отменили из-за того, что у Трампа тогда обнаружили коронавирус.
Один на все життя Трампа.
Бо це будуть останні вибори.
Трамп зробить як Путлер к РФ- по життєво…
Він поламан систему та встановить диктатуру.
"Клоуни усіх країн, об'єдіняйтєсь !"
.
- викоріння комуністів, марксистів, фашистів та ліваків-бандитів
- посадки у тюрми опонентів трампа
- страти наркоторговців (бажано з телетрансляціями)
- проведення найбільшої в історії країни операції з депортації нелегальних мігрантів (теж бажано з прямими трансляціями)
Весь цей перформанс буде проходити під девізом "Where we go one, we go all" (щось це мені нагадує з минулого сторіччя). Сподіваюсь, рогатого джейка анджелі зразу після виборів звільнять з тюрми і дадуть хоч якусь посаду у Білому Домі.
Невже крім рижого ***** кандидатів не було зовсім?
Чи це так от все йде по плану? "
ВєруюГолосую ібо абсурдно?"
"Допустим, что во Франции имеется пять гениальных людей. Прибавим с такой же щедростью 200 высокоталантливых, 1 000 других, тоже талантливых, каждый в своей области, и 10 000 , так или иначе выдающихся. За ними идет армия посредственностей, за которой идет армия дурачья. А так как посредственности и дураки составляют огромное большинство, то немыслимо представить, чтобы они могли выбрать разумное правительство...."
Тому і у нас теж такі самі проблеми, бо розумні люди сповнені сумнівів, а дурні - впевненістю у зеленському.
Вік - не проблема, якщо мізки ще працюють. Он, королева Єлизавета взагалі до сотні дотягнула, і ніхто їй за вік не шпиняв.
Проблема в менталітеті та наявності совісті, порядності як для політика. От на цьому потрібно порівнювати суперників-претендентів.
https://igor-piterskiy.livejournal.com/508205.html
Бувають же парадокси...
Трамп: я ваш вирок!!!
Мудрий американський нарід: голосує за Трампа
..тільки Байдену варто пам"ятати: спорить с дураком - всё равно, что играть в шахматы с "голубем мира"
Хто взагалі таке пртидумав, повязати питання кордонів з Мексикою до питання російської агресіїї та допомоги Україні?
Правильно, кремблю. У кремблі це і вигадали.
https://www.tmz.com/2022/03/04/donald-trump-john-daly-threatened-bomb-moscow-putin-invaded-ukraine/
3/4/2022 1:45 PM PT
Дональд Трамп сказав, що він погрожував Володимиру Путіну за його президентства... говорячи російському лідерові, що Америка нападе на Москву, якщо колишній офіцер КДБ нападе на Україну.
#45 зробив це відкриття під час телефонної розмови з легендою гольфу Джоном Дейлі (Джей Ді розмовляв гучним зв'язком, і хтось записав)... який був опублікований в Інтернеті.
«Його начебто бояться. Знаєш, він був моїм другом. Я з ним чудово ладнав. Я кажу: «Володимире, якщо ти це зробиш, ми вдаримо по Москві». І він ніби повірив мені, щось на зразок 5%, 10%, це все, що вам потрібне».
"Він ніколи не робив цього в мій час, Джоне", - сказав Трамп Дейлі, додавши: "Чому він не робив цього протягом останніх 4 років?"
Звичайно, Трамп має на увазі сили Путіна, які вторглися в Україну - суверенну державу - лише через рік після президентства Джо Байдена.
Москва - столиця Росії та найбільше місто країни з населенням близько 13 мільйонів людей.
Трамп також торкнувся Китаю та його президента Сі Цзіньпіна та можливості майбутньої кризи на Тайвані. Багато аналітиків з безпеки стурбовані тим, що Китай може наслідувати приклад Росії і вторгнутися на Тайвань... але Трамп каже, що він також попередив Китай - як і у випадку з Путіним - про серйозні наслідки у разі вторгнення на Тайвань.
«Сі мене теж не турбував. Я сказав йому те саме».
Трамп вважає, що з Байденом біля керма вторгнення неминуче.
«Наступним буде Тайвань. У вас не буде жодних комп'ютерних чипів. Вони зітруть їх з лиця землі».
Країна відповідає за виробництво більшої частини світових напівпровідникових чіпів... які необхідні майже всім ******** технологіям, включаючи все: від стільникових телефонів до військової техніки.
Отже, заради людства сподіватимемося, що Дональд помиляється.