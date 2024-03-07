УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5013 відвідувачів онлайн
Новини
4 707 64

Трамп викликав Байдена на дебати

байден,трамп,дебати

Колишній президент США Дональд Трамп викликав теперішнього главу держави Джо Байдена на передвиборчі дебати. Раніше Трамп ухилявся від низки республіканських праймеріз.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bloomberg.

"Заради блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорювали питання, що є життєво важливими для США та її громадян, - зазначив Трамп. Він також додав: "Я закликаю до проведення дебатів будь-коли, будь-де, будь-як".

Читайте: Білий дім підтвердив, що Зеленська відмовилася бути на виступі Байдена

Раніше сам Трамп пропустив 5 праймеріз всередині Республіканської партії. Один із його опонентів Кріс Крісті навіть називав його "боягузом" за те, що Трамп не з’явився на дебати.

Під час своєї кампанії 77-річний Трамп критикував 81-річного Байдена за словесні помилки та спотикання під час ходьби. Хоча сам колишній президент також не застрахований від помилок під час виступів: нещодавно він переплутав Гейлі та колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Також читайте: Трамп зустрічався з Маском: шукав гроші на вибори, - NYT

Байден та Трамп двічі дебатували один з одним у 2020 році. Втім, один форум скасували через те, що у Трампа тоді виявили коронавірус.

Автор: 

Байден Джо (2897) вибори (6734) США (24064) Трамп Дональд (6896)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
на стадіон?
показати весь коментар
07.03.2024 10:49 Відповісти
+9
А Байдену по-дебати. 😊 Дебатувати з популістом - даремна справа. Підтверджено дебатами між Порошенком і популістом Зєлєнскім.
показати весь коментар
07.03.2024 10:56 Відповісти
+8
показати весь коментар
07.03.2024 11:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буде мочити? -- ну тут Баиден иого перебалакає
показати весь коментар
07.03.2024 10:47 Відповісти
мабуть розрахунок на те як буде перекривляти Байдена шукаючого вихід зі сцени. у Штатах були різні президенти, ось тепер і шоумен камбекує)) Цікаво - в історії США було вже таке повернення після попереднього строку? І чи на нього розповсюджується право на другий строк після першого (фактично третій, звичайно якщо оберуть на цей раз)?))
показати весь коментар
07.03.2024 10:52 Відповісти
Так. Стівен Гровер Клівленд. Єдиний президент США, котрий обіймав свою посаду два терміни з перервою і який одержав подвійну нумерацію в списку президентів (1885-1889 22-й президент , і 1893-1897 24-й президент)
показати весь коментар
07.03.2024 11:15 Відповісти
значить питання про другу подвійну каденцію відкрите? обмеження на два терміни послідовно як у рашці чи взагалі?
показати весь коментар
07.03.2024 11:28 Відповісти
В американській конституції про два терміни відсутнє слово "підряд", як це написано в українській конституції, та і в російській також.
показати весь коментар
07.03.2024 11:58 Відповісти
значить Трампу світить тільки один період? А з популістичними (для подальшого переобрання) штучками можна не бавитись?!))
показати весь коментар
07.03.2024 12:05 Відповісти
Якщо Трамп виграв то буде- один заход.
Один на все життя Трампа.

Бо це будуть останні вибори.
Трамп зробить як Путлер к РФ- по життєво…

Він поламан систему та встановить диктатуру.
показати весь коментар
07.03.2024 14:25 Відповісти
То може мочанути рижого , якби свого часу ботоксного мочанули , то не було б того лайна , яке з боліт лізе у всі сторони , тільки не в себе болото олюднювати ?
показати весь коментар
08.03.2024 12:22 Відповісти
а тоді ще не було вимоги в Конституції США про максимум два терміни. Таке було проведено за час каденції Президента Ейзенхауера (лінь гіглити точну дату). Саме тому Рузвельт аж чотири рази поспіль обирався Президентом. До речі, він не те що був старим, а був інвалідом - і нічого, керував, мало в кого виникали питання стосовно його спроможності.
показати весь коментар
07.03.2024 11:29 Відповісти
По прошествии времени Рузвельт считается в США одним из самых великих президентов. Т.е. его не просто так выбирали, а по делам его
показати весь коментар
07.03.2024 15:02 Відповісти
ото ж бо
показати весь коментар
07.03.2024 15:08 Відповісти
Байден с трудом балакає. Какие нафиг дебаты. Хотя может есть какие-то чудо средства.
показати весь коментар
07.03.2024 10:53 Відповісти
Трампушка пусть лучше с прокурорами дискутирует
показати весь коментар
07.03.2024 12:17 Відповісти
на стадіон?
показати весь коментар
07.03.2024 10:49 Відповісти
мда, щось типу того -

"Клоуни усіх країн, об'єдіняйтєсь !"

.
показати весь коментар
07.03.2024 10:59 Відповісти
кловани вони ще ті предури
показати весь коментар
08.03.2024 12:24 Відповісти
Спішить оранжевий донні. Байден в тюрягу на дебати точно не приїде
показати весь коментар
07.03.2024 11:52 Відповісти
удді теж американці. Тому тюрма трампу не загрожує.
показати весь коментар
07.03.2024 11:59 Відповісти
Цікаво буде подивитися, яке шоу до вподоби американським "любителям поржать."
показати весь коментар
07.03.2024 10:50 Відповісти
а програма вже трампом оголошена. Ви просто пропустили, бо у нас проблем зараз повно. Тому коротко розповім:
- викоріння комуністів, марксистів, фашистів та ліваків-бандитів
- посадки у тюрми опонентів трампа
- страти наркоторговців (бажано з телетрансляціями)
- проведення найбільшої в історії країни операції з депортації нелегальних мігрантів (теж бажано з прямими трансляціями)

Весь цей перформанс буде проходити під девізом "Where we go one, we go all" (щось це мені нагадує з минулого сторіччя). Сподіваюсь, рогатого джейка анджелі зразу після виборів звільнять з тюрми і дадуть хоч якусь посаду у Білому Домі.
показати весь коментар
07.03.2024 11:55 Відповісти
Цікаво, а що це респів так покусало?
Невже крім рижого ***** кандидатів не було зовсім?
Чи це так от все йде по плану? "ВєруюГолосую ібо абсурдно?"
показати весь коментар
07.03.2024 12:05 Відповісти
їх покусали виборці. У нас теж таке було.
показати весь коментар
07.03.2024 12:08 Відповісти
Мається на увазі мабуть цитата "Гі де Мопассана"?
"Допустим, что во Франции имеется пять гениальных людей. Прибавим с такой же щедростью 200 высокоталантливых, 1 000 других, тоже талантливых, каждый в своей области, и 10 000 , так или иначе выдающихся. За ними идет армия посредственностей, за которой идет армия дурачья. А так как посредственности и дураки составляют огромное большинство, то немыслимо представить, чтобы они могли выбрать разумное правительство...."
показати весь коментар
07.03.2024 12:20 Відповісти
так. Ще двісті років тому Едгар По сказав - "Думка більшості завжди помилкова, бо більшість людей - ідіоти."
Тому і у нас теж такі самі проблеми, бо розумні люди сповнені сумнівів, а дурні - впевненістю у зеленському.
показати весь коментар
07.03.2024 12:43 Відповісти
Стадіон так стадіон
показати весь коментар
07.03.2024 10:51 Відповісти
дідусь байден як добре кави нап'ється та не засне на дебатах,той може й виграти
показати весь коментар
07.03.2024 10:51 Відповісти
Дожилися, сплячий Байден кращій для Америки і світу ніж неспаний Трамп.
показати весь коментар
07.03.2024 10:59 Відповісти
Та хіба біля Меланії заснеш?
показати весь коментар
07.03.2024 11:04 Відповісти
в сша часи старців при владі як було в срср
показати весь коментар
07.03.2024 11:11 Відповісти
ще раз: Франклін Рузвельт взагалі був інвалідом, але успішно керував державою навіть під час 2WW.
Вік - не проблема, якщо мізки ще працюють. Он, королева Єлизавета взагалі до сотні дотягнула, і ніхто їй за вік не шпиняв.
Проблема в менталітеті та наявності совісті, порядності як для політика. От на цьому потрібно порівнювати суперників-претендентів.
показати весь коментар
07.03.2024 11:35 Відповісти
"Політик - не особистість! Політик - це КОМАНДА!" (Р Хайнлайн "Подвійна зірка")
показати весь коментар
07.03.2024 11:45 Відповісти
Рузвельта, після повернення з Риму писав про фашизм: «Це найчистіший і найефективніший соціальний механізм, який я коли-небудь бачив. Це змушує мене заздрити».
https://igor-piterskiy.livejournal.com/508205.html
показати весь коментар
07.03.2024 12:13 Відповісти
Так, але він - один з тих, хто переміг фашизм.
Бувають же парадокси...
показати весь коментар
07.03.2024 12:23 Відповісти
Ось не треба! Пам'ятаю перші дебати минулих виборів. Там трамп теж наскакував на Байдена, називав його "мєдляком", а той так бадьоро та влучно відбрив, що руда мавпа заскавчала з несподіванки та провалила дебати, а потім відмовилася від других (воно вже не хворіло на ковід, просто знайшло відмазку), а на третіх дебатах трампуша був тихий-тихий, невиразний, пики не корчив та з'явився недолугим і нецікавим. Бо коли він не бреше та нікого не лає, він звичайнісіньке дурко.
показати весь коментар
07.03.2024 12:19 Відповісти
Ой, ***** ліл(с)
показати весь коментар
07.03.2024 10:54 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 10:55 Відповісти
А Байдену по-дебати. 😊 Дебатувати з популістом - даремна справа. Підтверджено дебатами між Порошенком і популістом Зєлєнскім.
показати весь коментар
07.03.2024 10:56 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 11:02 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 11:33 Відповісти
А в баночку сцать нужно? Давайте Пальчевского сюда!!!!
показати весь коментар
07.03.2024 11:02 Відповісти
Та вже ясно, як все відбуватиметься...

Трамп: я ваш вирок!!!

Мудрий американський нарід: голосує за Трампа
показати весь коментар
07.03.2024 11:10 Відповісти
Трамп буде в лаптях і с балалайкой ?
показати весь коментар
07.03.2024 11:11 Відповісти
І чуб колорадкою повʼяже
показати весь коментар
07.03.2024 11:58 Відповісти
"стадіон так стадіон - 2"?
..тільки Байдену варто пам"ятати: спорить с дураком - всё равно, что играть в шахматы с "голубем мира"
показати весь коментар
07.03.2024 11:13 Відповісти
Так з ним і не треба сперечатись, його треба виводити на чисту воду привселюдно.
показати весь коментар
07.03.2024 11:57 Відповісти
...Пороху і притомним українцям це не дуже допомогло, бо галасливих приколістів, ідіотів та жлобів, приблизно, у відсотках по усьому Світі - однаково (73%)
показати весь коментар
07.03.2024 12:14 Відповісти
Игорь, немного не так - адекватных, притомних в любом обществе примерно четверть, редко чуть больше. Социологи говорят, не я
показати весь коментар
07.03.2024 12:21 Відповісти
За диктатора і шахрая можуть топити тільки рашистська діаспора, дебіли і проплачені боти. Ти хто з них?
показати весь коментар
07.03.2024 11:55 Відповісти
дебати мають бути суперечкою інтелектів і думок, а не репетом та кривлянням бо потім так і житимуть
показати весь коментар
07.03.2024 11:23 Відповісти
все вірно, наочний приклад в нас перед очима
показати весь коментар
07.03.2024 11:41 Відповісти
наконец то достойний соперник. наше сражение станет легендарним. тай лунг
показати весь коментар
07.03.2024 11:23 Відповісти
Обговорювали питання, що є життєво важливими для США та її громадян звісно важливо, але концентруватися лише на внутрішніх питаннях, це якось обмежено.
Хто взагалі таке пртидумав, повязати питання кордонів з Мексикою до питання російської агресіїї та допомоги Україні?
показати весь коментар
07.03.2024 11:34 Відповісти
Трам і його магашисти й таке придумали...
показати весь коментар
07.03.2024 11:37 Відповісти
Одразу ставте інше питання: - Кому це вигідно ?

Правильно, кремблю. У кремблі це і вигадали.
показати весь коментар
07.03.2024 11:42 Відповісти
Мабуть хоче розказати, як він за 24 години зупинить війну в Україні. А Байдену треба сказати: окей, їдь до пуйла і переконай його вивести своє гарматне мʼясо до виборів, і я проголосую за тебе! Цікаво було б глянути, як це руде потворисько буде викручуватись, що відповість
показати весь коментар
07.03.2024 11:51 Відповісти
Донні зараз окучує Ілона насчьот бабла.
показати весь коментар
07.03.2024 11:56 Відповісти
Президент Трамп Джону Дейлі: «Я погрожував Володимиру Путіну бомбардуванням Москви, якщо Росія вторгнеться в Україну»

https://www.tmz.com/2022/03/04/donald-trump-john-daly-threatened-bomb-moscow-putin-invaded-ukraine/

3/4/2022 1:45 PM PT

Дональд Трамп сказав, що він погрожував Володимиру Путіну за його президентства... говорячи російському лідерові, що Америка нападе на Москву, якщо колишній офіцер КДБ нападе на Україну.
#45 зробив це відкриття під час телефонної розмови з легендою гольфу Джоном Дейлі (Джей Ді розмовляв гучним зв'язком, і хтось записав)... який був опублікований в Інтернеті.
«Його начебто бояться. Знаєш, він був моїм другом. Я з ним чудово ладнав. Я кажу: «Володимире, якщо ти це зробиш, ми вдаримо по Москві». І він ніби повірив мені, щось на зразок 5%, 10%, це все, що вам потрібне».
"Він ніколи не робив цього в мій час, Джоне", - сказав Трамп Дейлі, додавши: "Чому він не робив цього протягом останніх 4 років?"
Звичайно, Трамп має на увазі сили Путіна, які вторглися в Україну - суверенну державу - лише через рік після президентства Джо Байдена.
Москва - столиця Росії та найбільше місто країни з населенням близько 13 мільйонів людей.
Трамп також торкнувся Китаю та його президента Сі Цзіньпіна та можливості майбутньої кризи на Тайвані. Багато аналітиків з безпеки стурбовані тим, що Китай може наслідувати приклад Росії і вторгнутися на Тайвань... але Трамп каже, що він також попередив Китай - як і у випадку з Путіним - про серйозні наслідки у разі вторгнення на Тайвань.
«Сі мене теж не турбував. Я сказав йому те саме».
Трамп вважає, що з Байденом біля керма вторгнення неминуче.
«Наступним буде Тайвань. У вас не буде жодних комп'ютерних чипів. Вони зітруть їх з лиця землі».
Країна відповідає за виробництво більшої частини світових напівпровідникових чіпів... які необхідні майже всім ******** технологіям, включаючи все: від стільникових телефонів до військової техніки.
Отже, заради людства сподіватимемося, що Дональд помиляється.
показати весь коментар
07.03.2024 12:03 Відповісти
А також планета Нубіру,Масони,Альфа-центавра іСімпсони.
показати весь коментар
07.03.2024 14:20 Відповісти
Джо мочи рыжего пройдоху.
показати весь коментар
07.03.2024 15:09 Відповісти
 
 