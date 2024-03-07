Трамп викликав Байдена на дебати
Колишній президент США Дональд Трамп викликав теперішнього главу держави Джо Байдена на передвиборчі дебати. Раніше Трамп ухилявся від низки республіканських праймеріз.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bloomberg.
"Заради блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорювали питання, що є життєво важливими для США та її громадян, - зазначив Трамп. Він також додав: "Я закликаю до проведення дебатів будь-коли, будь-де, будь-як".
Раніше сам Трамп пропустив 5 праймеріз всередині Республіканської партії. Один із його опонентів Кріс Крісті навіть називав його "боягузом" за те, що Трамп не з’явився на дебати.
Під час своєї кампанії 77-річний Трамп критикував 81-річного Байдена за словесні помилки та спотикання під час ходьби. Хоча сам колишній президент також не застрахований від помилок під час виступів: нещодавно він переплутав Гейлі та колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі.
Байден та Трамп двічі дебатували один з одним у 2020 році. Втім, один форум скасували через те, що у Трампа тоді виявили коронавірус.
Один на все життя Трампа.
Бо це будуть останні вибори.
Трамп зробить як Путлер к РФ- по життєво…
Він поламан систему та встановить диктатуру.
"Клоуни усіх країн, об'єдіняйтєсь !"
- викоріння комуністів, марксистів, фашистів та ліваків-бандитів
- посадки у тюрми опонентів трампа
- страти наркоторговців (бажано з телетрансляціями)
- проведення найбільшої в історії країни операції з депортації нелегальних мігрантів (теж бажано з прямими трансляціями)
Весь цей перформанс буде проходити під девізом "Where we go one, we go all" (щось це мені нагадує з минулого сторіччя). Сподіваюсь, рогатого джейка анджелі зразу після виборів звільнять з тюрми і дадуть хоч якусь посаду у Білому Домі.
Невже крім рижого ***** кандидатів не було зовсім?
Чи це так от все йде по плану? "
ВєруюГолосую ібо абсурдно?"
"Допустим, что во Франции имеется пять гениальных людей. Прибавим с такой же щедростью 200 высокоталантливых, 1 000 других, тоже талантливых, каждый в своей области, и 10 000 , так или иначе выдающихся. За ними идет армия посредственностей, за которой идет армия дурачья. А так как посредственности и дураки составляют огромное большинство, то немыслимо представить, чтобы они могли выбрать разумное правительство...."
Тому і у нас теж такі самі проблеми, бо розумні люди сповнені сумнівів, а дурні - впевненістю у зеленському.
Вік - не проблема, якщо мізки ще працюють. Он, королева Єлизавета взагалі до сотні дотягнула, і ніхто їй за вік не шпиняв.
Проблема в менталітеті та наявності совісті, порядності як для політика. От на цьому потрібно порівнювати суперників-претендентів.
https://igor-piterskiy.livejournal.com/508205.html
Бувають же парадокси...
Трамп: я ваш вирок!!!
Мудрий американський нарід: голосує за Трампа
..тільки Байдену варто пам"ятати: спорить с дураком - всё равно, что играть в шахматы с "голубем мира"
Хто взагалі таке пртидумав, повязати питання кордонів з Мексикою до питання російської агресіїї та допомоги Україні?
Правильно, кремблю. У кремблі це і вигадали.
https://www.tmz.com/2022/03/04/donald-trump-john-daly-threatened-bomb-moscow-putin-invaded-ukraine/
3/4/2022 1:45 PM PT
Дональд Трамп сказав, що він погрожував Володимиру Путіну за його президентства... говорячи російському лідерові, що Америка нападе на Москву, якщо колишній офіцер КДБ нападе на Україну.
#45 зробив це відкриття під час телефонної розмови з легендою гольфу Джоном Дейлі (Джей Ді розмовляв гучним зв'язком, і хтось записав)... який був опублікований в Інтернеті.
«Його начебто бояться. Знаєш, він був моїм другом. Я з ним чудово ладнав. Я кажу: «Володимире, якщо ти це зробиш, ми вдаримо по Москві». І він ніби повірив мені, щось на зразок 5%, 10%, це все, що вам потрібне».
"Він ніколи не робив цього в мій час, Джоне", - сказав Трамп Дейлі, додавши: "Чому він не робив цього протягом останніх 4 років?"
Звичайно, Трамп має на увазі сили Путіна, які вторглися в Україну - суверенну державу - лише через рік після президентства Джо Байдена.
Москва - столиця Росії та найбільше місто країни з населенням близько 13 мільйонів людей.
Трамп також торкнувся Китаю та його президента Сі Цзіньпіна та можливості майбутньої кризи на Тайвані. Багато аналітиків з безпеки стурбовані тим, що Китай може наслідувати приклад Росії і вторгнутися на Тайвань... але Трамп каже, що він також попередив Китай - як і у випадку з Путіним - про серйозні наслідки у разі вторгнення на Тайвань.
«Сі мене теж не турбував. Я сказав йому те саме».
Трамп вважає, що з Байденом біля керма вторгнення неминуче.
«Наступним буде Тайвань. У вас не буде жодних комп'ютерних чипів. Вони зітруть їх з лиця землі».
Країна відповідає за виробництво більшої частини світових напівпровідникових чіпів... які необхідні майже всім ******** технологіям, включаючи все: від стільникових телефонів до військової техніки.
Отже, заради людства сподіватимемося, що Дональд помиляється.