Трамп викликав Байдена на дебати

Колишній президент США Дональд Трамп викликав теперішнього главу держави Джо Байдена на передвиборчі дебати. Раніше Трамп ухилявся від низки республіканських праймеріз.

"Заради блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорювали питання, що є життєво важливими для США та її громадян, - зазначив Трамп. Він також додав: "Я закликаю до проведення дебатів будь-коли, будь-де, будь-як".

Раніше сам Трамп пропустив 5 праймеріз всередині Республіканської партії. Один із його опонентів Кріс Крісті навіть називав його "боягузом" за те, що Трамп не з’явився на дебати.

Під час своєї кампанії 77-річний Трамп критикував 81-річного Байдена за словесні помилки та спотикання під час ходьби. Хоча сам колишній президент також не застрахований від помилок під час виступів: нещодавно він переплутав Гейлі та колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Байден та Трамп двічі дебатували один з одним у 2020 році. Втім, один форум скасували через те, що у Трампа тоді виявили коронавірус.