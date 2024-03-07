Білий дім підтвердив, що Зеленська відмовилася бути на виступі Байдена

У Білому домі підтвердили, що перша леді Олена Зеленська не змогла приїхати на виступ президента США Джо Байдена перед Конгресом 7 березня.

Про це на брифінгу сказала речниця адміністрації президента США Карін Жан-П'єр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За її словами, Зеленська справді отримувала запрошення, але не змогла бути присутньою.

"Я б відіслала вас до України, щоб пояснити її причини, але вона справді це зробила - вона справді отримала від нас запрошення", - сказала Жан-П'єр.

Вона зазначила, що Байден має намір звернутися до республіканців Палати представників та закликати їх поставити на голосування продовження допомоги Україні.

"Ми знаємо, що це отримає переважну підтримку. Ми не можемо дозволити політиці стати на шляху нашої національної безпеки", - заявила речниця Білого дому.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленська відмовилася бути на виступі Байдена нібито через те, що її планували посадити поруч із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією. В Офісі Президента відсутність першої леді на виступі президента США пояснили її напруженим графіком і тим, що Зеленська має відвідати у Києві дітей з дитячого будинку.