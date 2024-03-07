УКР
Білий дім підтвердив, що Зеленська відмовилася бути на виступі Байдена

У Білому домі підтвердили, що перша леді Олена Зеленська не змогла приїхати на виступ президента США Джо Байдена перед Конгресом 7 березня.

Про це на брифінгу сказала речниця адміністрації президента США Карін Жан-П'єр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За її словами, Зеленська справді отримувала запрошення, але не змогла бути присутньою.

"Я б відіслала вас до України, щоб пояснити її причини, але вона справді це зробила - вона справді отримала від нас запрошення", - сказала Жан-П'єр.

Читайте: WP: Зеленської не буде на виступі Байдена, бо туди запросили вдову Навального. ОП: це не так, річ у графіку

Вона зазначила, що Байден має намір звернутися до республіканців Палати представників та закликати їх поставити на голосування продовження допомоги Україні.

"Ми знаємо, що це отримає переважну підтримку. Ми не можемо дозволити політиці стати на шляху нашої національної безпеки", - заявила речниця Білого дому.

Також читайте: У зверненні до Конгресу Байден закличе схвалити законопроєкт про допомогу Україні, - Білий дім

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленська відмовилася бути на виступі Байдена нібито через те, що її планували посадити поруч із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією. В Офісі Президента відсутність першої леді на виступі президента США пояснили її напруженим графіком і тим, що Зеленська має відвідати у Києві дітей з дитячого будинку.

Байден Джо (2897) США (24064) Зеленська Олена (255)
Топ коментарі
+33
Карл Волох:
А ви реально не розумієте, що оця відмова Зеленської (точніше, Зеленського) - ляпас людині, без якої український суверенітет був би вже історією, і подарунок його ворогам? Причому, удар завдається в момент, коли Байден відчайдушно намагається врятувати допомогу Україні, без якої ми вже потихеньку сипемося.
Найстрашніше, що це не просто примха шашличника, а черговий сеанс популізму й загравання з народом - таким самим інфантильним, як і сам. Місцями здається, що на ліпшого президента ми не заслуговуємо.
показати весь коментар
07.03.2024 10:31 Відповісти
+28
це зневага до США.
показати весь коментар
07.03.2024 10:30 Відповісти
+21
Оксана Лиманюк:
Не розумію, чому дипломатична служба не могла організувати місце для Зеленської окремо від Навальної.
Думаю, в Білому Домі не відмовили би.
показати весь коментар
07.03.2024 10:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Вона не закликала світ допомагати Україні. Про це говорять усі експерти.
показати весь коментар
07.03.2024 12:03 Відповісти
вона закликала світ валити режим пукіна. а це і є допомога нам. я ж кажу - ворог мого ворога - мій союзник.
показати весь коментар
07.03.2024 12:19 Відповісти
Яка вона допомога ? У чому допомога? Зображати з себе імператрицю - ви ж образ її подивиться уважно. ЦЕ ТУПА КАЦАПСЬКА КУРКА З ІМПЕРСЬКИМИ ПОГЛЯДАМИ І З ПРИЗИРЛЕВИМ ВІДНОШЕННЯМ ДО УКРАЇНЦІВ , які між іншим гинуть кожен день в своїх домах , над якими знущаються кацапські твари
ВОНА ОСУДИЛА ГЕНОЦИД ? Да вона пикнуть боиться проти россійських вбивц , тому що їй потрібна популярність у раши. Вона десь офіційно сказала - русские гвалтують жінок і дітей? Нееть . Вона офіційно десь сказала - русские розстрілюють військовополонених ? Нееть. Вона офіційно десь сказала , що русские мають повернути окуповані території України, Абхазії, приднестровье і т п ? Нееть.

вона сказала - дайте грошей розвалити режим хутина Такая собі - імперська грантоідка
показати весь коментар
08.03.2024 06:05 Відповісти
ви абсоютно праві у своїй оцінці тієї дамочки. я теж до неї ставлюсь не краще за вас. однак у нас зараз спільна мета - повалення режиму чекістів. і зовсім не потрібно нам дружити з тими "харошими рюске". проте й обсирати їх зараз теж не слід. а потім? а потім буде видно з їх поведінки.
показати весь коментар
08.03.2024 11:57 Відповісти
Може мої коменти і різки для когось , но ще Донцов написав, що українці занадто добрі - у тому і проблема існування країни . Не треба вникати в ньюанси імперських ліберальних кіл - ці особи ничого і николи для України не зробили . Візьміть це і проаналізуйте. А щоб українців поважали- треба жестко поставити кордони у відношеннях і повернутись до раши спиною . Нехай вони працюють над собою сами
показати весь коментар
08.03.2024 14:47 Відповісти
такі і мають бути коменти в нинішній час стосовно кацапні. жодних сантиментів. тільки презирство, зневага і ненависть. до всіх кацапів. в тому числі і до їхніх ліберастів, так званих "хароших рюске". якщо ці ліберасти хочуть скинути хутіна через корупцію, то для нас такі ліберасти мають бути такі самі як і ті упороті зетніки. якщо ті ліберасти хочуть скинути хутіна з його режимом через те, що він напав на Україну, то з такими ліберастами в далекому майбутньому ще можна надіятись побудувати сусідські відносини. не дружні, а просто сусідські. дружніх відносин з тою ордою у нас вже ніколи не буде. та їх і не було ніколи. за 300 років у нас з тою ордою були десятки воєн, що свідчить про неможливість дружби з тою імперскою ордою. а в цьому контексті не можна було відмовлятись від запрошення Байденів, навіть якщо стало відомо про те, що Зеленську планували посадити поруч з Навальною. можна було би це питання обговорити приватно з організаторами цього заходу і попростити пересадити Зеленську подалі від тої Навальної. можна ж було щось придумати. проте не варто було відмовляти Білому дому. бо насправді це вийшло як плювок Байденам, а не прояв патріотизму через небажання сидіти поруч з кацапкою. ось про що я вам тут торочу вже кілька днів. )
показати весь коментар
08.03.2024 15:12 Відповісти
Идиоты или предатели - вот в чем вопрос?
показати весь коментар
07.03.2024 10:48 Відповісти
І два в одному теж підходить
показати весь коментар
07.03.2024 10:49 Відповісти
А когда там саммит первых бледей и жЫнтЫльмЭнов? Это ж событие галактического масштаба
показати весь коментар
07.03.2024 10:50 Відповісти
Папу Римскького вже підставили с хрестом і двумя жінками - це спрацювало россійське лоббі
тепер це лоббі хотіло підставити Байдена - Зеленська ПРАВІЛЬНО зробила що не поїхала .
показати весь коментар
07.03.2024 10:54 Відповісти
Похоже, что для Зе сейчас, как никогда, требуется неголосование конгресса за помощь возглавляемой им стране. Иначе исчезнет повод для уже договоренной капитуляции.
показати весь коментар
07.03.2024 10:54 Відповісти
зеленська - це говоряща голова чи тут справді хтось думає вона якісь рішення приймає?
показати весь коментар
07.03.2024 10:57 Відповісти
Та Байдену глубоко ***** на ту зеленскую, шо аж не удобно, поверьте. Ничего страшного не произошло и єто на помощь Украине не повлияет никак
показати весь коментар
07.03.2024 11:00 Відповісти
Цікаво хто із світи запропонував йому вариант Зеленський і Навальной ( тупий курки) поруч. ?

мабудь СаллиВАН
показати весь коментар
07.03.2024 11:03 Відповісти
А може сприйняти це як образу від України,і трохи віддалитись нас??
показати весь коментар
07.03.2024 11:10 Відповісти
маловероятно
показати весь коментар
07.03.2024 11:30 Відповісти
Кончена дурепа.
показати весь коментар
07.03.2024 11:00 Відповісти
В цей на базарі оселедця та скумбрію дають !
показати весь коментар
07.03.2024 11:06 Відповісти
Ми програємо кацапам інформаційну та пропагандистську війну.

Скумбрія повинна не відмовлятись від візитів в Америку , а не вилазити звідти та розповідати всьому світу , що таке рузкій мір та його адепти. Безутішна вдова нам добряче підпаскудила своїми гастролями.
показати весь коментар
07.03.2024 11:17 Відповісти
ну и платье ****, пуговицы на соски сисек пришить позорище тупое
показати весь коментар
07.03.2024 11:18 Відповісти
Тіки цім нарядом та россказами про скумбрію зеленська і запам'ятається😱😱
показати весь коментар
07.03.2024 14:34 Відповісти
У залі не знайшлось місця чи що, чому не звернулась, щоб поміняли, якось зневажливо з боку Зеленської
показати весь коментар
07.03.2024 11:22 Відповісти
Ай бросьте! Просто Зельц зае...л всех своими кальсонами. А Скумбрия-8 хоть в платье будет. Ее и пригласили. Бубочка обиделся и сказал: "Так не доставайся ты никому!". И бросил за борт
показати весь коментар
07.03.2024 11:28 Відповісти
Мож, одєть нєчєго!
показати весь коментар
07.03.2024 11:30 Відповісти
це конкретний про.....б кулєби , ти що не міг пояснити когресменам хто такий імперець навальний, що вони садять його вдову біля зеленської?
показати весь коментар
07.03.2024 11:33 Відповісти
Який "про.....б кулєби"? Кулєба - ніхто!! Усім заправляє дерьмак, вам досі це невідомо?
показати весь коментар
07.03.2024 17:04 Відповісти
світ символів ) забоялась сама "овдоветь" і залишитись без "кармільца". де ще такого прохвоста знайде, зараз таких більше не роблять. он уже вчора чуть не овдовєла, навіть рядом не сидівши ))
показати весь коментар
07.03.2024 11:34 Відповісти
тупорила скумбрія по 8. втім, відповідна пара гундосому покидьку.
показати весь коментар
07.03.2024 11:38 Відповісти
А чим Навальна відрізняється від *****?? Уявляю як би тут всі волали, якби Зеля сів поруч з ******!! А хтось же ж тис ***** закривавлену руку у 2014-му..
показати весь коментар
07.03.2024 11:44 Відповісти
Было бы в 1000 раз ХУЖЕ для имиджа Украины, если бы Зеленская сидела рядом с Бутербродной.
показати весь коментар
07.03.2024 12:17 Відповісти
Після арешту в ЛасВегасі правдівого свідєтєля дерьмака вся конструкція дерьмака та патрушева обвалилась. І дует метаєт ікру нє пущать нікого на Запад.
показати весь коментар
07.03.2024 12:21 Відповісти
Кому ця (б)лєді потрібна взагалі? Дурілка картонна...
показати весь коментар
07.03.2024 12:21 Відповісти
У зелёных тварей уже мания величия,это диагноз....вдова Навального ,,оттеняет ,,славу зе-твари
показати весь коментар
07.03.2024 12:52 Відповісти
Ті, хто розвели тут зраду-ви що, дійсно вважаєте, що присутність Зеленської на виступі Байдена якимось чином могла б пришвидшити допомогу США нам ? Чи дійсно думаєте, що це якось відтермінує цю допомогу ще далі ? Ми бачимо, що навіть заклики Європи до США на якнайшвидшу допомогу на них ніяким чином не впливають. У них свої справи-канікули, мексиканці, якісь там праймеріз, шатдауни та інше. Поки вони самі не договоряться між собою усередині-масштабної допомоги нам від них не бачити. Тож-що сиділа б вона там, що ні-від цього нічого не змінилось би.
показати весь коментар
07.03.2024 12:55 Відповісти
Alex O, У кожного є своя робота і перша леді повинна на кожному углу просити про допомогу, россказувати про смерті українців, повинна привертати увагу до України тіки чьомусь шо зеленський шо його скумбрія завжди находять причіну невиконання своїх обовьязків.
показати весь коментар
07.03.2024 14:30 Відповісти
Річ не в місці де треба плескати, а в тім що не проплачені дії.
Чого лицем за дарма торгувати...
показати весь коментар
07.03.2024 15:28 Відповісти
как я ненавижу этих zеленых тварей
показати весь коментар
07.03.2024 17:01 Відповісти
правильно зробила
показати весь коментар
08.03.2024 01:36 Відповісти
ее просто не пустили.
Криворожская Леди могла просто ляпнуть хрень невпопад.

Клоуны никогда не станут президентами, они останутся клоунами
показати весь коментар
12.06.2024 07:59 Відповісти
