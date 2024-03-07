Білий дім підтвердив, що Зеленська відмовилася бути на виступі Байдена
У Білому домі підтвердили, що перша леді Олена Зеленська не змогла приїхати на виступ президента США Джо Байдена перед Конгресом 7 березня.
Про це на брифінгу сказала речниця адміністрації президента США Карін Жан-П'єр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За її словами, Зеленська справді отримувала запрошення, але не змогла бути присутньою.
"Я б відіслала вас до України, щоб пояснити її причини, але вона справді це зробила - вона справді отримала від нас запрошення", - сказала Жан-П'єр.
Вона зазначила, що Байден має намір звернутися до республіканців Палати представників та закликати їх поставити на голосування продовження допомоги Україні.
"Ми знаємо, що це отримає переважну підтримку. Ми не можемо дозволити політиці стати на шляху нашої національної безпеки", - заявила речниця Білого дому.
Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленська відмовилася бути на виступі Байдена нібито через те, що її планували посадити поруч із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією. В Офісі Президента відсутність першої леді на виступі президента США пояснили її напруженим графіком і тим, що Зеленська має відвідати у Києві дітей з дитячого будинку.
ВОНА ОСУДИЛА ГЕНОЦИД ? Да вона пикнуть боиться проти россійських вбивц , тому що їй потрібна популярність у раши. Вона десь офіційно сказала - русские гвалтують жінок і дітей? Нееть . Вона офіційно десь сказала - русские розстрілюють військовополонених ? Нееть. Вона офіційно десь сказала , що русские мають повернути окуповані території України, Абхазії, приднестровье і т п ? Нееть.
вона сказала - дайте грошей розвалити режим хутина Такая собі - імперська грантоідка
тепер це лоббі хотіло підставити Байдена - Зеленська ПРАВІЛЬНО зробила що не поїхала .
мабудь СаллиВАН
Скумбрія повинна не відмовлятись від візитів в Америку , а не вилазити звідти та розповідати всьому світу , що таке рузкій мір та його адепти. Безутішна вдова нам добряче підпаскудила своїми гастролями.
И бросил за борт
Чого лицем за дарма торгувати...
Криворожская Леди могла просто ляпнуть хрень невпопад.
Клоуны никогда не станут президентами, они останутся клоунами