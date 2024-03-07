РУС
Белый дом подтвердил, что Зеленская отказалась быть на выступлении Байдена

В Белом доме подтвердили, что первая леди Елена Зеленская не смогла приехать на выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом 7 марта.

Об этом на брифинге сказала спикер администрации президента США Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, Зеленская действительно получала приглашение, но не смогла присутствовать.

"Я бы отослала вас в Украину, чтобы объяснить ее причины, но она действительно это сделала – она действительно получила от нас приглашение", - сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что Байден намерен обратиться к республиканцам Палаты представителей и призвать их поставить на голосование продолжение помощи Украине.

"Мы знаем, что это получит преимущественную поддержку. Мы не можем позволить политике встать на пути нашей национальной безопасности", - заявила представитель Белого дома.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленская отказалась быть на выступлении Байдена якобы из-за того, что ее планировали посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального Юлией. В Офисе Президента отсутствие первой леди на выступлении президента США объяснили ее напряженным графиком и тем, что Зеленская должна посетить в Киеве детей из детского дома.

+33
Карл Волох:
А ви реально не розумієте, що оця відмова Зеленської (точніше, Зеленського) - ляпас людині, без якої український суверенітет був би вже історією, і подарунок його ворогам? Причому, удар завдається в момент, коли Байден відчайдушно намагається врятувати допомогу Україні, без якої ми вже потихеньку сипемося.
Найстрашніше, що це не просто примха шашличника, а черговий сеанс популізму й загравання з народом - таким самим інфантильним, як і сам. Місцями здається, що на ліпшого президента ми не заслуговуємо.
07.03.2024 10:31 Ответить
+28
це зневага до США.
07.03.2024 10:30 Ответить
+21
Оксана Лиманюк:
Не розумію, чому дипломатична служба не могла організувати місце для Зеленської окремо від Навальної.
Думаю, в Білому Домі не відмовили би.
07.03.2024 10:32 Ответить
Вона не закликала світ допомагати Україні. Про це говорять усі експерти.
07.03.2024 12:03 Ответить
вона закликала світ валити режим пукіна. а це і є допомога нам. я ж кажу - ворог мого ворога - мій союзник.
07.03.2024 12:19 Ответить
Яка вона допомога ? У чому допомога? Зображати з себе імператрицю - ви ж образ її подивиться уважно. ЦЕ ТУПА КАЦАПСЬКА КУРКА З ІМПЕРСЬКИМИ ПОГЛЯДАМИ І З ПРИЗИРЛЕВИМ ВІДНОШЕННЯМ ДО УКРАЇНЦІВ , які між іншим гинуть кожен день в своїх домах , над якими знущаються кацапські твари
ВОНА ОСУДИЛА ГЕНОЦИД ? Да вона пикнуть боиться проти россійських вбивц , тому що їй потрібна популярність у раши. Вона десь офіційно сказала - русские гвалтують жінок і дітей? Нееть . Вона офіційно десь сказала - русские розстрілюють військовополонених ? Нееть. Вона офіційно десь сказала , що русские мають повернути окуповані території України, Абхазії, приднестровье і т п ? Нееть.

вона сказала - дайте грошей розвалити режим хутина Такая собі - імперська грантоідка
08.03.2024 06:05 Ответить
ви абсоютно праві у своїй оцінці тієї дамочки. я теж до неї ставлюсь не краще за вас. однак у нас зараз спільна мета - повалення режиму чекістів. і зовсім не потрібно нам дружити з тими "харошими рюске". проте й обсирати їх зараз теж не слід. а потім? а потім буде видно з їх поведінки.
08.03.2024 11:57 Ответить
Може мої коменти і різки для когось , но ще Донцов написав, що українці занадто добрі - у тому і проблема існування країни . Не треба вникати в ньюанси імперських ліберальних кіл - ці особи ничого і николи для України не зробили . Візьміть це і проаналізуйте. А щоб українців поважали- треба жестко поставити кордони у відношеннях і повернутись до раши спиною . Нехай вони працюють над собою сами
08.03.2024 14:47 Ответить
такі і мають бути коменти в нинішній час стосовно кацапні. жодних сантиментів. тільки презирство, зневага і ненависть. до всіх кацапів. в тому числі і до їхніх ліберастів, так званих "хароших рюске". якщо ці ліберасти хочуть скинути хутіна через корупцію, то для нас такі ліберасти мають бути такі самі як і ті упороті зетніки. якщо ті ліберасти хочуть скинути хутіна з його режимом через те, що він напав на Україну, то з такими ліберастами в далекому майбутньому ще можна надіятись побудувати сусідські відносини. не дружні, а просто сусідські. дружніх відносин з тою ордою у нас вже ніколи не буде. та їх і не було ніколи. за 300 років у нас з тою ордою були десятки воєн, що свідчить про неможливість дружби з тою імперскою ордою. а в цьому контексті не можна було відмовлятись від запрошення Байденів, навіть якщо стало відомо про те, що Зеленську планували посадити поруч з Навальною. можна було би це питання обговорити приватно з організаторами цього заходу і попростити пересадити Зеленську подалі від тої Навальної. можна ж було щось придумати. проте не варто було відмовляти Білому дому. бо насправді це вийшло як плювок Байденам, а не прояв патріотизму через небажання сидіти поруч з кацапкою. ось про що я вам тут торочу вже кілька днів. )
08.03.2024 15:12 Ответить
Идиоты или предатели - вот в чем вопрос?
07.03.2024 10:48 Ответить
І два в одному теж підходить
07.03.2024 10:49 Ответить
А когда там саммит первых бледей и жЫнтЫльмЭнов? Это ж событие галактического масштаба
07.03.2024 10:50 Ответить
Папу Римскького вже підставили с хрестом і двумя жінками - це спрацювало россійське лоббі
тепер це лоббі хотіло підставити Байдена - Зеленська ПРАВІЛЬНО зробила що не поїхала .
07.03.2024 10:54 Ответить
Похоже, что для Зе сейчас, как никогда, требуется неголосование конгресса за помощь возглавляемой им стране. Иначе исчезнет повод для уже договоренной капитуляции.
07.03.2024 10:54 Ответить
зеленська - це говоряща голова чи тут справді хтось думає вона якісь рішення приймає?
07.03.2024 10:57 Ответить
Та Байдену глубоко ***** на ту зеленскую, шо аж не удобно, поверьте. Ничего страшного не произошло и єто на помощь Украине не повлияет никак
07.03.2024 11:00 Ответить
Цікаво хто із світи запропонував йому вариант Зеленський і Навальной ( тупий курки) поруч. ?

мабудь СаллиВАН
07.03.2024 11:03 Ответить
А може сприйняти це як образу від України,і трохи віддалитись нас??
07.03.2024 11:10 Ответить
маловероятно
07.03.2024 11:30 Ответить
Кончена дурепа.
07.03.2024 11:00 Ответить
В цей на базарі оселедця та скумбрію дають !
07.03.2024 11:06 Ответить
Ми програємо кацапам інформаційну та пропагандистську війну.

Скумбрія повинна не відмовлятись від візитів в Америку , а не вилазити звідти та розповідати всьому світу , що таке рузкій мір та його адепти. Безутішна вдова нам добряче підпаскудила своїми гастролями.
07.03.2024 11:17 Ответить
ну и платье ****, пуговицы на соски сисек пришить позорище тупое
07.03.2024 11:18 Ответить
Тіки цім нарядом та россказами про скумбрію зеленська і запам'ятається😱😱
07.03.2024 14:34 Ответить
У залі не знайшлось місця чи що, чому не звернулась, щоб поміняли, якось зневажливо з боку Зеленської
07.03.2024 11:22 Ответить
Ай бросьте! Просто Зельц зае...л всех своими кальсонами. А Скумбрия-8 хоть в платье будет. Ее и пригласили. Бубочка обиделся и сказал: "Так не доставайся ты никому!". И бросил за борт
07.03.2024 11:28 Ответить
Мож, одєть нєчєго!
07.03.2024 11:30 Ответить
це конкретний про.....б кулєби , ти що не міг пояснити когресменам хто такий імперець навальний, що вони садять його вдову біля зеленської?
07.03.2024 11:33 Ответить
Який "про.....б кулєби"? Кулєба - ніхто!! Усім заправляє дерьмак, вам досі це невідомо?
07.03.2024 17:04 Ответить
світ символів ) забоялась сама "овдоветь" і залишитись без "кармільца". де ще такого прохвоста знайде, зараз таких більше не роблять. он уже вчора чуть не овдовєла, навіть рядом не сидівши ))
07.03.2024 11:34 Ответить
тупорила скумбрія по 8. втім, відповідна пара гундосому покидьку.
07.03.2024 11:38 Ответить
А чим Навальна відрізняється від *****?? Уявляю як би тут всі волали, якби Зеля сів поруч з ******!! А хтось же ж тис ***** закривавлену руку у 2014-му..
07.03.2024 11:44 Ответить
Было бы в 1000 раз ХУЖЕ для имиджа Украины, если бы Зеленская сидела рядом с Бутербродной.
07.03.2024 12:17 Ответить
Після арешту в ЛасВегасі правдівого свідєтєля дерьмака вся конструкція дерьмака та патрушева обвалилась. І дует метаєт ікру нє пущать нікого на Запад.
07.03.2024 12:21 Ответить
Кому ця (б)лєді потрібна взагалі? Дурілка картонна...
07.03.2024 12:21 Ответить
У зелёных тварей уже мания величия,это диагноз....вдова Навального ,,оттеняет ,,славу зе-твари
07.03.2024 12:52 Ответить
Ті, хто розвели тут зраду-ви що, дійсно вважаєте, що присутність Зеленської на виступі Байдена якимось чином могла б пришвидшити допомогу США нам ? Чи дійсно думаєте, що це якось відтермінує цю допомогу ще далі ? Ми бачимо, що навіть заклики Європи до США на якнайшвидшу допомогу на них ніяким чином не впливають. У них свої справи-канікули, мексиканці, якісь там праймеріз, шатдауни та інше. Поки вони самі не договоряться між собою усередині-масштабної допомоги нам від них не бачити. Тож-що сиділа б вона там, що ні-від цього нічого не змінилось би.
07.03.2024 12:55 Ответить
Alex O, У кожного є своя робота і перша леді повинна на кожному углу просити про допомогу, россказувати про смерті українців, повинна привертати увагу до України тіки чьомусь шо зеленський шо його скумбрія завжди находять причіну невиконання своїх обовьязків.
07.03.2024 14:30 Ответить
Річ не в місці де треба плескати, а в тім що не проплачені дії.
Чого лицем за дарма торгувати...
07.03.2024 15:28 Ответить
как я ненавижу этих zеленых тварей
07.03.2024 17:01 Ответить
правильно зробила
08.03.2024 01:36 Ответить
ее просто не пустили.
Криворожская Леди могла просто ляпнуть хрень невпопад.

Клоуны никогда не станут президентами, они останутся клоунами
12.06.2024 07:59 Ответить
