Белый дом подтвердил, что Зеленская отказалась быть на выступлении Байдена

В Белом доме подтвердили, что первая леди Елена Зеленская не смогла приехать на выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом 7 марта.

Об этом на брифинге сказала спикер администрации президента США Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, Зеленская действительно получала приглашение, но не смогла присутствовать.

"Я бы отослала вас в Украину, чтобы объяснить ее причины, но она действительно это сделала – она действительно получила от нас приглашение", - сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что Байден намерен обратиться к республиканцам Палаты представителей и призвать их поставить на голосование продолжение помощи Украине.

"Мы знаем, что это получит преимущественную поддержку. Мы не можем позволить политике встать на пути нашей национальной безопасности", - заявила представитель Белого дома.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленская отказалась быть на выступлении Байдена якобы из-за того, что ее планировали посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального Юлией. В Офисе Президента отсутствие первой леди на выступлении президента США объяснили ее напряженным графиком и тем, что Зеленская должна посетить в Киеве детей из детского дома.