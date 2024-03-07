Белый дом подтвердил, что Зеленская отказалась быть на выступлении Байдена
В Белом доме подтвердили, что первая леди Елена Зеленская не смогла приехать на выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом 7 марта.
Об этом на брифинге сказала спикер администрации президента США Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, Зеленская действительно получала приглашение, но не смогла присутствовать.
"Я бы отослала вас в Украину, чтобы объяснить ее причины, но она действительно это сделала – она действительно получила от нас приглашение", - сказала Жан-Пьер.
Она отметила, что Байден намерен обратиться к республиканцам Палаты представителей и призвать их поставить на голосование продолжение помощи Украине.
"Мы знаем, что это получит преимущественную поддержку. Мы не можем позволить политике встать на пути нашей национальной безопасности", - заявила представитель Белого дома.
Ранее СМИ сообщили, что Зеленская отказалась быть на выступлении Байдена якобы из-за того, что ее планировали посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального Юлией. В Офисе Президента отсутствие первой леди на выступлении президента США объяснили ее напряженным графиком и тем, что Зеленская должна посетить в Киеве детей из детского дома.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ВОНА ОСУДИЛА ГЕНОЦИД ? Да вона пикнуть боиться проти россійських вбивц , тому що їй потрібна популярність у раши. Вона десь офіційно сказала - русские гвалтують жінок і дітей? Нееть . Вона офіційно десь сказала - русские розстрілюють військовополонених ? Нееть. Вона офіційно десь сказала , що русские мають повернути окуповані території України, Абхазії, приднестровье і т п ? Нееть.
вона сказала - дайте грошей розвалити режим хутина Такая собі - імперська грантоідка
тепер це лоббі хотіло підставити Байдена - Зеленська ПРАВІЛЬНО зробила що не поїхала .
мабудь СаллиВАН
Скумбрія повинна не відмовлятись від візитів в Америку , а не вилазити звідти та розповідати всьому світу , що таке рузкій мір та його адепти. Безутішна вдова нам добряче підпаскудила своїми гастролями.
И бросил за борт
Чого лицем за дарма торгувати...
Криворожская Леди могла просто ляпнуть хрень невпопад.
Клоуны никогда не станут президентами, они останутся клоунами