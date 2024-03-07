Некоторые из стран ЕС не выдают Украине преступников, в частности "вагнеровцев", из-за опасений относительно их содержания и безопасности, - Костин

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что Украина направила странам ЕС более 700 запросов об экстрадиции подозреваемых, в том числе в военных преступлениях.

Сообщает Цензор.НЕТ, об этом The Guardian рассказал генпрокурор Костин.

"Украина поднимает вопрос перед 10 странами-членами ЕС, чтобы они разрешили экстрадицию подозреваемых, в частности в принадлежности к частной военной компании "Вагнер", а также обвиняемых в масштабной коррупции", - говорится в статье, размещенной на сайте издания.

The Guardian не сообщает, какие именно страны обеспокоены условиями содержания преступников в Украине. Однако такие государства как Финляндия, Франция и Австрия отказались экстрадировать подозреваемых в Украину.

"Конечно, мы все понимаем, что решение об экстрадиции принимает суд. Но видим, что некоторые страны... сопротивляются их собственному пониманию условий содержания, которые мы улучшаем. И я буду говорить об этом" - сообщил Костин.

По словам генпрокурора, подозреваемых будут содержать в местах лишения свободы, которые находятся на западе и в центре Украины, подальше от линии фронта.

"Условия (соблюдения) будут соответствовать правилам и стандартам Европейского Союза и особенно Европейской конвенции по правам человека... Украина пригласит те государства, которые затрудняются в вопросе экстрадиции, посетить страну и лично убедиться в условиях содержания подозреваемого", - подытожил Костин.

