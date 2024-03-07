РУС
Некоторые из стран ЕС не выдают Украине преступников, в частности "вагнеровцев", из-за опасений относительно их содержания и безопасности, - Костин

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что Украина направила странам ЕС более 700 запросов об экстрадиции подозреваемых, в том числе в военных преступлениях.

Сообщает Цензор.НЕТ, об этом The Guardian рассказал генпрокурор Костин.

"Украина поднимает вопрос перед 10 странами-членами ЕС, чтобы они разрешили экстрадицию подозреваемых, в частности в принадлежности к частной военной компании "Вагнер", а также обвиняемых в масштабной коррупции", - говорится в статье, размещенной на сайте издания.

The Guardian не сообщает, какие именно страны обеспокоены условиями содержания преступников в Украине. Однако такие государства как Финляндия, Франция и Австрия отказались экстрадировать подозреваемых в Украину.

"Конечно, мы все понимаем, что решение об экстрадиции принимает суд. Но видим, что некоторые страны... сопротивляются их собственному пониманию условий содержания, которые мы улучшаем. И я буду говорить об этом" - сообщил Костин.

По словам генпрокурора, подозреваемых будут содержать в местах лишения свободы, которые находятся на западе и в центре Украины, подальше от линии фронта.

"Условия (соблюдения) будут соответствовать правилам и стандартам Европейского Союза и особенно Европейской конвенции по правам человека... Украина пригласит те государства, которые затрудняются в вопросе экстрадиции, посетить страну и лично убедиться в условиях содержания подозреваемого", - подытожил Костин.

Европа (1991) закон (3196) Костин Андрей (181)
+10
Всі пам'ятають, як чотириразовий ухилянт злив операцію по вагнерах бульбофюреру.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:28 Ответить
+6
ЩОБ НАШІ ПЕНСІОНЕРИ ТАК ЖИЛИ, ЯК МИ КАЦАПІВ УТРИМУЄМО.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:23 Ответить
+5
вони б так переймались утриманням наших полонених, чому й досі це нікого не хвилює зовсім, немає ніяких протестів, хоча б якоїсь стурбованості...
показать весь комментарий
07.03.2024 13:31 Ответить
ЩОБ НАШІ ПЕНСІОНЕРИ ТАК ЖИЛИ, ЯК МИ КАЦАПІВ УТРИМУЄМО.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:23 Ответить
спробуйте пожити у тюрмі...
показать весь комментарий
07.03.2024 13:29 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 13:29 Ответить
Вагнеровці це інше, їх можна вигідно продати чи обміняти.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:39 Ответить
Всі пам'ятають, як чотириразовий ухилянт злив операцію по вагнерах бульбофюреру.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:28 Ответить
Україні потрібне своє Ґуантанамо.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:28 Ответить
Щоб Антімайдан держав там патріотів ?
показать весь комментарий
07.03.2024 13:35 Ответить
Треба їх відстрілювати там... Щоб не годувати тут...
показать весь комментарий
07.03.2024 13:30 Ответить
вони б так переймались утриманням наших полонених, чому й досі це нікого не хвилює зовсім, немає ніяких протестів, хоча б якоїсь стурбованості...
показать весь комментарий
07.03.2024 13:31 Ответить
Наша прокуратура та суд можут тільки заочно дуже жорстоко з ними обходиться ! Можуть навіть 5 років в'язниці дати.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:37 Ответить
Тобто ЄС замість того щоб вигнати злочинців навпаки надає прихисток
І питання Україні буде потрібне ЄС коли там буде повно злочинців ?
Європа якщо буде збільшувати кількість злодіїв перетвориться на найбільш небезпечні країни у світі
показать весь комментарий
07.03.2024 13:53 Ответить
Кого ви слухаєте це ж просто пізд..ж , наші прокурори не виконують свою роботу, вони не відпрацьовують навіть 1 % з/п яку їм з преміями виплачують за рахунок українських платників податків! Ліньки шукати але тут на цензорі була новина що у ЕС зняли санкції з януковича і компанії саме через ненадання матеріалів справи з України.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:40 Ответить
Офіс генпрокурора підтвердив, що Україна не просила екстрадувати «вагнерівця», який перебуває в Норвегії
показать весь комментарий
07.03.2024 13:53 Ответить
https://youtube.com/shorts/***********?si=GPtHxDjZIAPAm1S0 ...

Який жах..воїна УПА розстріляли у 1989 році... суддя призначивший страту домігся підвищення пенсії до 220 000 гривень...
показать весь комментарий
07.03.2024 15:02 Ответить
Думаю що цих злочинців віддадуть на московію, через це і не віддають.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:14 Ответить
Содержать в террариуме
показать весь комментарий
07.03.2024 15:27 Ответить
Бо точно знають, що прямим маршрутом поїдуть на Кацапію.
показать весь комментарий
07.03.2024 17:12 Ответить
 
 