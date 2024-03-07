Швеция официально стала 32-м членом НАТО

В четверг, 7 марта, Швеция официально вступила в Североатлантический альянс. Она стала 32-м членом НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий протокол, опубликованный на сайте Госдепа США.

Протокол о вступлении страны в Альянс вступил в силу, сообщил Госдепартамент США.

Церемония поднятия флага Швеции над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе состоится в понедельник, 11 марта, в ней примет участие шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

