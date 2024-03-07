РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9789 посетителей онлайн
Новости
6 603 71

Швеция официально стала 32-м членом НАТО

столтенберг,крістерссон

В четверг, 7 марта, Швеция официально вступила в Североатлантический альянс. Она стала 32-м членом НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий протокол, опубликованный на сайте Госдепа США.

Протокол о вступлении страны в Альянс вступил в силу, сообщил Госдепартамент США.

Церемония поднятия флага Швеции над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе состоится в понедельник, 11 марта, в ней примет участие шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Швеція в НАТО

Читайте также: Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Автор: 

НАТО (10255) членство в НАТО (1554) Швеция (1030)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Кацапи - атсель гразіть ми будім швєду а єслі нада атсасьом.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:15 Ответить
+22
Куйлові не встигають чемоданчики міняти, обсирає всьо
показать весь комментарий
07.03.2024 16:12 Ответить
+20
Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО
Очікуємо офіційного перейменування Балтійського флоту РФ у ""Флотилію Фінської затоки"
- Пётр І двадцать лет "прорубал окно в Европу"...
- А Путин за двадцать лет заколотил его обратно...
показать весь комментарий
07.03.2024 16:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Куйлові не встигають чемоданчики міняти, обсирає всьо
показать весь комментарий
07.03.2024 16:12 Ответить
Гадаю, ви ж і самі розумієте, що ніякого нападу НАТО ніхто і не боявся. У уйла мета знищення українців
показать весь комментарий
07.03.2024 16:48 Ответить
Щирі вітання‼️👍
показать весь комментарий
07.03.2024 16:51 Ответить
Кацапи - атсель гразіть ми будім швєду а єслі нада атсасьом.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:15 Ответить
Ну і що сталось в світі? Чому Маск або інші миротворці не верещать про ядерну загрозу?
показать весь комментарий
07.03.2024 16:17 Ответить
він хворий
показать весь комментарий
07.03.2024 16:20 Ответить
Наркозалежний
показать весь комментарий
07.03.2024 16:24 Ответить
одне іншому не заважає.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:31 Ответить
= Ну і що сталось в світі? Чому Маск або інші миротворці не верещать про ядерну загрозу? =
Трохи виправлю з Вашого дозволу:
"Ну і що сталось в світі? Чому Маск або інші любітєлі вялікай расєї не верещать про ядерну загрозу?"
показать весь комментарий
07.03.2024 19:13 Ответить
А американські грекокатолицькі попи як і раніше агітують за трампа?
показать весь комментарий
07.03.2024 22:12 Ответить
Наче була колись новина, що після вступу до НАТО, Швеція зможе передати свої літаки
показать весь комментарий
07.03.2024 16:18 Ответить
Швеція сказала, що якщо нас приймуть до НАТО ми готові передати Гріпени, буде прикол якщо Швеція вмиє і США і Францію і Великобританію і всих інших які продають порох, зброю електроніку на 2 рік війни і кричать що вони за Україну.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:20 Ответить
ні Гріспени, ні Рафалі, ні Ф-16 НЕ ПОТРІБНІ шапфтолію*зє, бо воно працює на знищення Укріїни.
тому ми нічого досі і не отримали. тому дивно гинуть найкращі асси ВПС України.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:41 Ответить
єрмачки з арахаміями та різними татаравими і надалі сумлінно виконують

xитрий план....

оманський план....
показать весь комментарий
07.03.2024 16:59 Ответить
После начала войны, официальная цель которой "не допустить расширения НАТО", кремлёвские стратеги получили расширение НАТО, в которое вступила после 300 лет нейтрального статуса Швеция,

самая высокоразвитая скандинавская страна с первоклассной военной промышленностью, и прежде внеблоковая нейтральная Финляндии с её первоклассной всенародной армией швейцарского типа численностью 600 тысяч мотивированных бойцов с обострённой исторической памятью о захватнических агрессиях орков.

Подлётное время до СПб теперь 1 минута...

"Путин опять всех переиграл"...
показать весь комментарий
08.03.2024 06:08 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2024 08:04 Ответить
Вітаю !
показать весь комментарий
07.03.2024 16:21 Ответить
Наступна Україна!
показать весь комментарий
07.03.2024 18:12 Ответить
Сподіваюсь що Україна стане 33-ім...
показать весь комментарий
07.03.2024 16:23 Ответить
Ну і що....у нас он є "свати", "ліга смху"."квартал".........
показать весь комментарий
07.03.2024 16:23 Ответить
Корпорация "Главсмех"...
показать весь комментарий
07.03.2024 19:10 Ответить
Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО
Очікуємо офіційного перейменування Балтійського флоту РФ у ""Флотилію Фінської затоки"
- Пётр І двадцать лет "прорубал окно в Европу"...
- А Путин за двадцать лет заколотил его обратно...
показать весь комментарий
07.03.2024 16:26 Ответить
20 місяців....
показать весь комментарий
07.03.2024 17:03 Ответить
У параші по кордону у друзях залишаються вузькожопі китайози та поряд, не менш вузьдупі кімерсеновці. Бульбашів до уваги не беру, бо вони усім відомі тридараси. Що стосується колишніх країн совка, які межують з рашистським бидлом, не рахуючи країн Балтії, то вони, як казав один із персонажів орківської комедії, розколяться при першому шухері.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:28 Ответить
Теперь у них китайские и корейские ускоглазые братья.
показать весь комментарий
07.03.2024 18:19 Ответить
Вітаємо усією Хатою,Швецію в НАТО!!!!
показать весь комментарий
07.03.2024 16:35 Ответить
ПУТІН - КРАЩИЙ КЕРМАНИЧ РАСЕЙ

- НАТО розширилось

- всі доходи близько 6 трлн вкрав

- оборонку рузкіх довів до печального стану

- оточив себе корумпованими неучами

- розсварився з усіма наскільки це можливо

....от уявіть якби на його місці був профі маньяк як Гітлер?
показать весь комментарий
07.03.2024 16:38 Ответить
оборонку рузкіх довів до печального стану
Цей "печальний стан" сипле нам на голови сотні тисяч дронів, снарядів, ракет, набоїв. І кінця цьому не видно.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:43 Ответить
в порівнянні з тим шо було і шо могло б бути - це максимум 20%
показать весь комментарий
07.03.2024 16:45 Ответить
Якщо порівняти з нашим "є" і "могло б бути", стане очевидно, хто насправді розвалює оборонку.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:46 Ответить
В нас у 2003 році армія була сильніша за кацапську. Тому ***** відповзло у конфлікті з Тузлою. І так бездарно все просрали..
показать весь комментарий
07.03.2024 17:35 Ответить
Не сильніша, але досить близька до неї.
показать весь комментарий
07.03.2024 17:37 Ответить
Скажімо так - ми могли тоді їм гарно наваляти, і вони про це знали. Тому кацапи почекали, поки ми ослабнемо, причому - за власним бажанням. Свідоме розброєння України - це була перша номінація на премію Дарвіна. Друга - вибори Бубочки в 19 році.
показать весь комментарий
07.03.2024 17:43 Ответить
Ні. Кацапи не чекали поки ослабне Україна - кацапи через своїх агентів послаблювали й розпалювали ВСЕ ДО ЧОГО МОГЛИ ДОТЯГНУТИСЯ в Україні!
показать весь комментарий
07.03.2024 17:56 Ответить
Увы, не сотни тысяч, а миллионы снарядов.
показать весь комментарий
08.03.2024 06:10 Ответить
при тих грошах що були у )(уйло та паРаші, Адік побудувавби 3Райх на усій земній кулі !!!
показать весь комментарий
08.03.2024 07:11 Ответить
Вітання!
показать весь комментарий
07.03.2024 16:44 Ответить
А Балтийское море стало внутренним озером НАТО !!!
показать весь комментарий
07.03.2024 16:48 Ответить
👋💪✌
показать весь комментарий
07.03.2024 16:51 Ответить
Урраааа!!!!!
Тепер Балтійське море офіційно внутрішнє для НАТО!
Спостерігаємо далі цікаві моменти історії
показать весь комментарий
07.03.2024 16:52 Ответить
"Маре нострум" ("Наше море")
показать весь комментарий
07.03.2024 17:13 Ответить
Петербург и Шлиссельбург теперь можно считать практически шведскими городами.
показать весь комментарий
08.03.2024 06:13 Ответить
фінськими, як і Виборг ...
показать весь комментарий
08.03.2024 07:12 Ответить
Лучше все-таки соблюсти историческую справедливость:

Петербург и Шлиссельбург основали шведы. Да и Выборг тоже они построили: но шведы давно ещё в 1918 году признали Виппури финской территорией.

Так что, Виппури, Териоки, Куоккала, Сортавала, Антреа, Энсо, Кексгольм , Мустамяки - это всё уйдёт в законное владение Финляндии.

Финны эти города героически защищали в трёх войнах против агрессии орков, а шведы 300 лет сидят в нейтралитете.
показать весь комментарий
08.03.2024 07:54 Ответить
Вітаю Швецію

показать весь комментарий
07.03.2024 17:13 Ответить
На їхньому місці моги б бути ми... Але ми з 1991 обирали то комуняк, то бандюков, то москальських клоунів... А з тих, хто починав рухатися від Мацкви, мудрий наріт реготав та знущався... Зато зараз, нарешті, все, як і мріяв "мудрий наріт" у 2019 - всьо па-пріколу, всьо хуженєбудєт, всьо хотьпаржом, всьо гламурно-креативно, як замовляли... А які чудові щовечірні відосики!!!! Та заради шовечірніх ЗЕвернень найвеличнішого і всієї країни не шкода!!!! І нах.. нам йти в ту НАТУ, і нах.. нам ота Європа, бо нас Боневтік з Єрмаком веде прямісінько в їхню ОПУ...
показать весь комментарий
07.03.2024 17:16 Ответить
Чекаємо перекидання частини Балтфлоту з Кронштадту і Піллау (Балтійська) на "Сєвєрний" Бо у Фінській затоці він вже "запертий" батареями ПКР Фінляндії та Естонії А тепер ще й блокаду "Кенігсбергщини" латиші організують
показать весь комментарий
07.03.2024 17:17 Ответить
вот так ***** добился нерасширения нато на восток!
показать весь комментарий
07.03.2024 17:22 Ответить
Все вірно... на Схід ні... за Північ мова не йшла
показать весь комментарий
07.03.2024 17:41 Ответить
Вітаємо Швецію.
Плакат шведської Народної партії 1936 року. "Геть будь-які тенденції до диктатури!"

показать весь комментарий
07.03.2024 17:24 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 17:25 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
07.03.2024 17:58 Ответить
Геополитик года!!!!

«Протяженность границы НАТО и России выросла вдвое после начала Путиным спецоперации против расширения НАТО»🤣
.
показать весь комментарий
07.03.2024 17:28 Ответить
Але рабо-кацапам про це не скажуть, а знову вигадають чергову "пабєду вялікай рассєюшкі"....
показать весь комментарий
07.03.2024 17:59 Ответить
Мрія х7йла "кордони рф з НАТО ніде не закінчуються" стає все ближче та ближче.
показать весь комментарий
07.03.2024 23:09 Ответить
дякуємо путіну за це. дб б.
Україна повинна бути наступною!
показать весь комментарий
07.03.2024 17:31 Ответить
Наші вітання !!!
показать весь комментарий
07.03.2024 17:32 Ответить
Ну що ж. Вітаємо Швецію. Вона довго і наполегливо йшла до цього. Надіюсь шведи дотримають свого слова стосовно літаків. Вони казали зо це питання стане актуальним після того як вони вступлять в НАТО.
показать весь комментарий
07.03.2024 17:34 Ответить
АСТАНАВИТЕСЬ !!!!
показать весь комментарий
07.03.2024 18:01 Ответить
а как же УБИРАЙТЕСЬ до границ НАТЫ до 1997 года ???? снова ******* ???((((
показать весь комментарий
07.03.2024 18:02 Ответить
Это те долбо**ы которые всю СССР жизнь нам вбивали загнивающий капитализм, теперь эти ****** нападают на нас...Кацапы купаться вам в супер клее с вашей верой коммунизма..
показать весь комментарий
07.03.2024 18:36 Ответить
Вітання шведам!
Grattis till svenskarna!
показать весь комментарий
07.03.2024 18:52 Ответить
А угорці такі ... типу- ну ж бо шведи, преклоніться перед нами . А пан Крістерссон такий - ні. Ото облом.
показать весь комментарий
07.03.2024 19:53 Ответить
Хоча Стокгольм наближався до НАТО протягом останніх двох десятиліть, понад 200 років Швеція уникала військових альянсів і займала нейтральну позицію під час воєн.
показать весь комментарий
07.03.2024 19:59 Ответить
Бо королем Швеції два століття тому став дуже хитрий чувак, - Жан Батіст Жюль Бернадот.
Він був гасконцем (як і д'Артаньян), сином адвоката. Вибрав службу в армії. Одружився з дівчиною, яка виявилася родичкою Наполеона, - була сестрою дружини брата Наполеона.
Кажуть, був талановитим військовим. Сподобався шведам, які обрали його своїм королем.
Заснував ******* шведську королівську династію.
показать весь комментарий
07.03.2024 20:25 Ответить
Муйня якась... Гансконці у Франції - як чечени у рашкє.

"Сподобався шведам, які обрали його своїм королем" - ти взагалі про династичні традиції і правила чув хоч шось? "обрати королем" неможна, поцікався хоч трохи!
показать весь комментарий
07.03.2024 22:20 Ответить
Якщо ти маршал Наполеона (і його свояк), то стати королем Швеції, - не проблема.
Уродженого гасконця Жана Бернадота обрав королем шведський риксдаг (парламент).

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1809 1809 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Швеція програла війну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Росії й втратила Фінляндію. Внаслідок цього відбувся https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_1809_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 переворот , який допоміг Карлу XIII стати королем Швеції. Між тим шведське панство почало шукати спадкоємця трону й звернулася до Наполеона. Незабаром - у https://uk.wikipedia.org/wiki/1810 1810 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B3 риксдаг (за згодою з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD Наполеоном ) оголосив Жана-Батіста Бернадота принцом та спадкоємцем трону. Він прийняв https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE лютеранство та нове ім'я - Карл Юхан.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XIV_%D0%AE%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82 https://uk.wikipedia.org/wiki/Карл_XIV_Юхан_Бернадот

От така от "муйня", хлопчики та дівчатка.
показать весь комментарий
07.03.2024 22:51 Ответить
Молодці!!!
показать весь комментарий
07.03.2024 22:50 Ответить
Ех, якби Шведи колись не програли Полтавську битву, то в НАТО були б і ми!
показать весь комментарий
07.03.2024 23:52 Ответить
одна із причин - українське панство ставило власні інтереси вище від народних (бо держави ж не було). мазепа з чужою дівкою романи крутив. а її татко за це вирішив покарати того мазепу москальськими руками. тут певно погану роль зіграла і православна церква. яка москалів вважала єдінокровними братьями, а шведів - чужими. І те шо мазепа багато грошей пожертвував на будівництво і відновлення храмів попам певно недостатньо було, аби призвати всіх вірних на боротьбу саме з москалем. Хіба церковникам не відомо було - шо то за нечестивець московський цар? Відомо було, але церковники притримуються помилкового трактування святого письма - не суди і не судимим будеш. Бо всі - грішні. І то є правдою. Але гріхи бувають різні. у когось то лише те, що поглядає на чужу молодицю. а інший ради власного тваринного задоволення вбиває із садизмом вбиває тисячі чи мільйони людей.
це звичайно ж моє бачення і я не претендую на наукову історичну істину. Але дійсно ж - миритися і брататися з кацапами дуже нерозумна і згубна дія. У 2022 один із моїх земляків мєнт на пенсії розпатякував шо можна жити і з московською окупацією. а оскільки він це говорив побіля торгового центру то нарвався на біженців з Харкова. І вони, що ледь втекли від обстрілів раші, зламали йому челюсть. Бо вони того руцького міру наковталися з надлишком. І цей мір завжди знищував нашу свободу і тих хто не хотівв бути їх рабом. але постійно купа людців мліє від руцьких обіймів. раша - сила, лише у мпц бог, а у інших нікакой святості... ну от куди їх таких людців діти?
показать весь комментарий
08.03.2024 08:36 Ответить
Якби ця подія сталася років з 30-40 тому, тоді Швеція могла би почуватись захищеною. Зараз, після того як страшна "ната" показала свою нікчемність і боягузтво - невідомо, хио виграє від входження нового члена в Альянс. Скоріше матимуть профіт політикани-пустобрехи в кріслах натівських генсеків, від надходження членських внесків від шведів.
показать весь комментарий
08.03.2024 00:43 Ответить
 
 