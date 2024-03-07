Швеция официально стала 32-м членом НАТО
В четверг, 7 марта, Швеция официально вступила в Североатлантический альянс. Она стала 32-м членом НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий протокол, опубликованный на сайте Госдепа США.
Протокол о вступлении страны в Альянс вступил в силу, сообщил Госдепартамент США.
Церемония поднятия флага Швеции над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе состоится в понедельник, 11 марта, в ней примет участие шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.
Топ комментарии
+25 Леонід #587957
показать весь комментарий07.03.2024 16:15 Ответить Ссылка
+22 Dev Dev
показать весь комментарий07.03.2024 16:12 Ответить Ссылка
+20 Яр Холодний
показать весь комментарий07.03.2024 16:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трохи виправлю з Вашого дозволу:
"Ну і що сталось в світі? Чому Маск або інші любітєлі вялікай расєї не верещать про ядерну загрозу?"
тому ми нічого досі і не отримали. тому дивно гинуть найкращі асси ВПС України.
xитрий план....
оманський план....
самая высокоразвитая скандинавская страна с первоклассной военной промышленностью, и прежде внеблоковая нейтральная Финляндии с её первоклассной всенародной армией швейцарского типа численностью 600 тысяч мотивированных бойцов с обострённой исторической памятью о захватнических агрессиях орков.
Подлётное время до СПб теперь 1 минута...
"Путин опять всех переиграл"...
Очікуємо офіційного перейменування Балтійського флоту РФ у ""Флотилію Фінської затоки"
- Пётр І двадцать лет "прорубал окно в Европу"...
- А Путин за двадцать лет заколотил его обратно...
- НАТО розширилось
- всі доходи близько 6 трлн вкрав
- оборонку рузкіх довів до печального стану
- оточив себе корумпованими неучами
- розсварився з усіма наскільки це можливо
....от уявіть якби на його місці був профі маньяк як Гітлер?
Цей "печальний стан" сипле нам на голови сотні тисяч дронів, снарядів, ракет, набоїв. І кінця цьому не видно.
Тепер Балтійське море офіційно внутрішнє для НАТО!
Спостерігаємо далі цікаві моменти історії
Петербург и Шлиссельбург основали шведы. Да и Выборг тоже они построили: но шведы давно ещё в 1918 году признали Виппури финской территорией.
Так что, Виппури, Териоки, Куоккала, Сортавала, Антреа, Энсо, Кексгольм , Мустамяки - это всё уйдёт в законное владение Финляндии.
Финны эти города героически защищали в трёх войнах против агрессии орков, а шведы 300 лет сидят в нейтралитете.
Плакат шведської Народної партії 1936 року. "Геть будь-які тенденції до диктатури!"
«Протяженность границы НАТО и России выросла вдвое после начала Путиным спецоперации против расширения НАТО»🤣
.
Україна повинна бути наступною!
Grattis till svenskarna!
Він був гасконцем (як і д'Артаньян), сином адвоката. Вибрав службу в армії. Одружився з дівчиною, яка виявилася родичкою Наполеона, - була сестрою дружини брата Наполеона.
Кажуть, був талановитим військовим. Сподобався шведам, які обрали його своїм королем.
Заснував ******* шведську королівську династію.
"Сподобався шведам, які обрали його своїм королем" - ти взагалі про династичні традиції і правила чув хоч шось? "обрати королем" неможна, поцікався хоч трохи!
Уродженого гасконця Жана Бернадота обрав королем шведський риксдаг (парламент).
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1809 1809 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Швеція програла війну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Росії й втратила Фінляндію. Внаслідок цього відбувся https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_1809_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 переворот , який допоміг Карлу XIII стати королем Швеції. Між тим шведське панство почало шукати спадкоємця трону й звернулася до Наполеона. Незабаром - у https://uk.wikipedia.org/wiki/1810 1810 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B3 риксдаг (за згодою з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD Наполеоном ) оголосив Жана-Батіста Бернадота принцом та спадкоємцем трону. Він прийняв https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE лютеранство та нове ім'я - Карл Юхан.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XIV_%D0%AE%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82 https://uk.wikipedia.org/wiki/Карл_XIV_Юхан_Бернадот
От така от "муйня", хлопчики та дівчатка.
це звичайно ж моє бачення і я не претендую на наукову історичну істину. Але дійсно ж - миритися і брататися з кацапами дуже нерозумна і згубна дія. У 2022 один із моїх земляків мєнт на пенсії розпатякував шо можна жити і з московською окупацією. а оскільки він це говорив побіля торгового центру то нарвався на біженців з Харкова. І вони, що ледь втекли від обстрілів раші, зламали йому челюсть. Бо вони того руцького міру наковталися з надлишком. І цей мір завжди знищував нашу свободу і тих хто не хотівв бути їх рабом. але постійно купа людців мліє від руцьких обіймів. раша - сила, лише у мпц бог, а у інших нікакой святості... ну от куди їх таких людців діти?