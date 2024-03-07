УКР
Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО

столтенберг,крістерссон

У четвер, 7 березня, Швеція офіційно вступила до Північноатлантичного Альянсу. Вона стала 32-м членом НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний протокол, опублікований на сайті Держдепу США.

Протокол про вступ країни до Альянсу набув чинності, повідомив Держдепартамент США.

Церемонія підняття прапора Швеції над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі має відбутись у понеділок, 11 березня, в ній візьме участь шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Швеція в НАТО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція сьогодні стане 32-м членом НАТО, - Білий дім

НАТО (6718) членство в НАТО (1764) Швеція (988)
+25
Кацапи - атсель гразіть ми будім швєду а єслі нада атсасьом.
07.03.2024 16:15 Відповісти
+22
Куйлові не встигають чемоданчики міняти, обсирає всьо
07.03.2024 16:12 Відповісти
+20
Куйлові не встигають чемоданчики міняти, обсирає всьо
07.03.2024 16:12 Відповісти
Гадаю, ви ж і самі розумієте, що ніякого нападу НАТО ніхто і не боявся. У уйла мета знищення українців
07.03.2024 16:48 Відповісти
Щирі вітання‼️👍
07.03.2024 16:51 Відповісти
Кацапи - атсель гразіть ми будім швєду а єслі нада атсасьом.
07.03.2024 16:15 Відповісти
Ну і що сталось в світі? Чому Маск або інші миротворці не верещать про ядерну загрозу?
07.03.2024 16:17 Відповісти
він хворий
07.03.2024 16:20 Відповісти
Наркозалежний
07.03.2024 16:24 Відповісти
одне іншому не заважає.
07.03.2024 16:31 Відповісти
= Ну і що сталось в світі? Чому Маск або інші миротворці не верещать про ядерну загрозу? =
Трохи виправлю з Вашого дозволу:
"Ну і що сталось в світі? Чому Маск або інші любітєлі вялікай расєї не верещать про ядерну загрозу?"
07.03.2024 19:13 Відповісти
А американські грекокатолицькі попи як і раніше агітують за трампа?
07.03.2024 22:12 Відповісти
Наче була колись новина, що після вступу до НАТО, Швеція зможе передати свої літаки
07.03.2024 16:18 Відповісти
Швеція сказала, що якщо нас приймуть до НАТО ми готові передати Гріпени, буде прикол якщо Швеція вмиє і США і Францію і Великобританію і всих інших які продають порох, зброю електроніку на 2 рік війни і кричать що вони за Україну.
07.03.2024 16:20 Відповісти
ні Гріспени, ні Рафалі, ні Ф-16 НЕ ПОТРІБНІ шапфтолію*зє, бо воно працює на знищення Укріїни.
тому ми нічого досі і не отримали. тому дивно гинуть найкращі асси ВПС України.
07.03.2024 16:41 Відповісти
єрмачки з арахаміями та різними татаравими і надалі сумлінно виконують

xитрий план....

оманський план....
07.03.2024 16:59 Відповісти
После начала войны, официальная цель которой "не допустить расширения НАТО", кремлёвские стратеги получили расширение НАТО, в которое вступила после 300 лет нейтрального статуса Швеция,

самая высокоразвитая скандинавская страна с первоклассной военной промышленностью, и прежде внеблоковая нейтральная Финляндии с её первоклассной всенародной армией швейцарского типа численностью 600 тысяч мотивированных бойцов с обострённой исторической памятью о захватнических агрессиях орков.

Подлётное время до СПб теперь 1 минута...

"Путин опять всех переиграл"...
08.03.2024 06:08 Відповісти
08.03.2024 08:04 Відповісти
Вітаю !
07.03.2024 16:21 Відповісти
Наступна Україна!
07.03.2024 18:12 Відповісти
Сподіваюсь що Україна стане 33-ім...
07.03.2024 16:23 Відповісти
Ну і що....у нас он є "свати", "ліга смху"."квартал".........
07.03.2024 16:23 Відповісти
Корпорация "Главсмех"...
07.03.2024 19:10 Відповісти
20 місяців....
07.03.2024 17:03 Відповісти
У параші по кордону у друзях залишаються вузькожопі китайози та поряд, не менш вузьдупі кімерсеновці. Бульбашів до уваги не беру, бо вони усім відомі тридараси. Що стосується колишніх країн совка, які межують з рашистським бидлом, не рахуючи країн Балтії, то вони, як казав один із персонажів орківської комедії, розколяться при першому шухері.
07.03.2024 16:28 Відповісти
Теперь у них китайские и корейские ускоглазые братья.
07.03.2024 18:19 Відповісти
Вітаємо усією Хатою,Швецію в НАТО!!!!
07.03.2024 16:35 Відповісти
ПУТІН - КРАЩИЙ КЕРМАНИЧ РАСЕЙ

- НАТО розширилось

- всі доходи близько 6 трлн вкрав

- оборонку рузкіх довів до печального стану

- оточив себе корумпованими неучами

- розсварився з усіма наскільки це можливо

....от уявіть якби на його місці був профі маньяк як Гітлер?
07.03.2024 16:38 Відповісти
оборонку рузкіх довів до печального стану
Цей "печальний стан" сипле нам на голови сотні тисяч дронів, снарядів, ракет, набоїв. І кінця цьому не видно.
07.03.2024 16:43 Відповісти
в порівнянні з тим шо було і шо могло б бути - це максимум 20%
07.03.2024 16:45 Відповісти
Якщо порівняти з нашим "є" і "могло б бути", стане очевидно, хто насправді розвалює оборонку.
07.03.2024 16:46 Відповісти
В нас у 2003 році армія була сильніша за кацапську. Тому ***** відповзло у конфлікті з Тузлою. І так бездарно все просрали..
07.03.2024 17:35 Відповісти
Не сильніша, але досить близька до неї.
07.03.2024 17:37 Відповісти
Скажімо так - ми могли тоді їм гарно наваляти, і вони про це знали. Тому кацапи почекали, поки ми ослабнемо, причому - за власним бажанням. Свідоме розброєння України - це була перша номінація на премію Дарвіна. Друга - вибори Бубочки в 19 році.
07.03.2024 17:43 Відповісти
Ні. Кацапи не чекали поки ослабне Україна - кацапи через своїх агентів послаблювали й розпалювали ВСЕ ДО ЧОГО МОГЛИ ДОТЯГНУТИСЯ в Україні!
07.03.2024 17:56 Відповісти
Увы, не сотни тысяч, а миллионы снарядов.
08.03.2024 06:10 Відповісти
при тих грошах що були у )(уйло та паРаші, Адік побудувавби 3Райх на усій земній кулі !!!
08.03.2024 07:11 Відповісти
Вітання!
07.03.2024 16:44 Відповісти
А Балтийское море стало внутренним озером НАТО !!!
07.03.2024 16:48 Відповісти
👋💪✌
07.03.2024 16:51 Відповісти
Урраааа!!!!!
Тепер Балтійське море офіційно внутрішнє для НАТО!
Спостерігаємо далі цікаві моменти історії
07.03.2024 16:52 Відповісти
"Маре нострум" ("Наше море")
07.03.2024 17:13 Відповісти
Петербург и Шлиссельбург теперь можно считать практически шведскими городами.
08.03.2024 06:13 Відповісти
фінськими, як і Виборг ...
08.03.2024 07:12 Відповісти
Лучше все-таки соблюсти историческую справедливость:

Петербург и Шлиссельбург основали шведы. Да и Выборг тоже они построили: но шведы давно ещё в 1918 году признали Виппури финской территорией.

Так что, Виппури, Териоки, Куоккала, Сортавала, Антреа, Энсо, Кексгольм , Мустамяки - это всё уйдёт в законное владение Финляндии.

Финны эти города героически защищали в трёх войнах против агрессии орков, а шведы 300 лет сидят в нейтралитете.
08.03.2024 07:54 Відповісти
Вітаю Швецію

07.03.2024 17:13 Відповісти
На їхньому місці моги б бути ми... Але ми з 1991 обирали то комуняк, то бандюков, то москальських клоунів... А з тих, хто починав рухатися від Мацкви, мудрий наріт реготав та знущався... Зато зараз, нарешті, все, як і мріяв "мудрий наріт" у 2019 - всьо па-пріколу, всьо хуженєбудєт, всьо хотьпаржом, всьо гламурно-креативно, як замовляли... А які чудові щовечірні відосики!!!! Та заради шовечірніх ЗЕвернень найвеличнішого і всієї країни не шкода!!!! І нах.. нам йти в ту НАТУ, і нах.. нам ота Європа, бо нас Боневтік з Єрмаком веде прямісінько в їхню ОПУ...
07.03.2024 17:16 Відповісти
Чекаємо перекидання частини Балтфлоту з Кронштадту і Піллау (Балтійська) на "Сєвєрний" Бо у Фінській затоці він вже "запертий" батареями ПКР Фінляндії та Естонії А тепер ще й блокаду "Кенігсбергщини" латиші організують
07.03.2024 17:17 Відповісти
вот так ***** добился нерасширения нато на восток!
07.03.2024 17:22 Відповісти
Все вірно... на Схід ні... за Північ мова не йшла
показати весь коментар
07.03.2024 17:41 Відповісти
Вітаємо Швецію.
Плакат шведської Народної партії 1936 року. "Геть будь-які тенденції до диктатури!"

07.03.2024 17:24 Відповісти
07.03.2024 17:25 Відповісти
🤣🤣🤣
07.03.2024 17:58 Відповісти
Геополитик года!!!!

«Протяженность границы НАТО и России выросла вдвое после начала Путиным спецоперации против расширения НАТО»🤣
.
07.03.2024 17:28 Відповісти
Але рабо-кацапам про це не скажуть, а знову вигадають чергову "пабєду вялікай рассєюшкі"....
07.03.2024 17:59 Відповісти
Мрія х7йла "кордони рф з НАТО ніде не закінчуються" стає все ближче та ближче.
07.03.2024 23:09 Відповісти
дякуємо путіну за це. дб б.
Україна повинна бути наступною!
07.03.2024 17:31 Відповісти
Наші вітання !!!
07.03.2024 17:32 Відповісти
Ну що ж. Вітаємо Швецію. Вона довго і наполегливо йшла до цього. Надіюсь шведи дотримають свого слова стосовно літаків. Вони казали зо це питання стане актуальним після того як вони вступлять в НАТО.
07.03.2024 17:34 Відповісти
АСТАНАВИТЕСЬ !!!!
07.03.2024 18:01 Відповісти
а как же УБИРАЙТЕСЬ до границ НАТЫ до 1997 года ???? снова ******* ???((((
07.03.2024 18:02 Відповісти
Это те долбо**ы которые всю СССР жизнь нам вбивали загнивающий капитализм, теперь эти ****** нападают на нас...Кацапы купаться вам в супер клее с вашей верой коммунизма..
07.03.2024 18:36 Відповісти
Вітання шведам!
Grattis till svenskarna!
07.03.2024 18:52 Відповісти
А угорці такі ... типу- ну ж бо шведи, преклоніться перед нами . А пан Крістерссон такий - ні. Ото облом.
07.03.2024 19:53 Відповісти
Хоча Стокгольм наближався до НАТО протягом останніх двох десятиліть, понад 200 років Швеція уникала військових альянсів і займала нейтральну позицію під час воєн.
07.03.2024 19:59 Відповісти
Бо королем Швеції два століття тому став дуже хитрий чувак, - Жан Батіст Жюль Бернадот.
Він був гасконцем (як і д'Артаньян), сином адвоката. Вибрав службу в армії. Одружився з дівчиною, яка виявилася родичкою Наполеона, - була сестрою дружини брата Наполеона.
Кажуть, був талановитим військовим. Сподобався шведам, які обрали його своїм королем.
Заснував ******* шведську королівську династію.
07.03.2024 20:25 Відповісти
Муйня якась... Гансконці у Франції - як чечени у рашкє.

"Сподобався шведам, які обрали його своїм королем" - ти взагалі про династичні традиції і правила чув хоч шось? "обрати королем" неможна, поцікався хоч трохи!
07.03.2024 22:20 Відповісти
Якщо ти маршал Наполеона (і його свояк), то стати королем Швеції, - не проблема.
Уродженого гасконця Жана Бернадота обрав королем шведський риксдаг (парламент).

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1809 1809 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Швеція програла війну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Росії й втратила Фінляндію. Внаслідок цього відбувся https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_1809_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 переворот , який допоміг Карлу XIII стати королем Швеції. Між тим шведське панство почало шукати спадкоємця трону й звернулася до Наполеона. Незабаром - у https://uk.wikipedia.org/wiki/1810 1810 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B3 риксдаг (за згодою з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD Наполеоном ) оголосив Жана-Батіста Бернадота принцом та спадкоємцем трону. Він прийняв https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE лютеранство та нове ім'я - Карл Юхан.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XIV_%D0%AE%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82 https://uk.wikipedia.org/wiki/Карл_XIV_Юхан_Бернадот

От така от "муйня", хлопчики та дівчатка.
07.03.2024 22:51 Відповісти
Молодці!!!
07.03.2024 22:50 Відповісти
Ех, якби Шведи колись не програли Полтавську битву, то в НАТО були б і ми!
07.03.2024 23:52 Відповісти
одна із причин - українське панство ставило власні інтереси вище від народних (бо держави ж не було). мазепа з чужою дівкою романи крутив. а її татко за це вирішив покарати того мазепу москальськими руками. тут певно погану роль зіграла і православна церква. яка москалів вважала єдінокровними братьями, а шведів - чужими. І те шо мазепа багато грошей пожертвував на будівництво і відновлення храмів попам певно недостатньо було, аби призвати всіх вірних на боротьбу саме з москалем. Хіба церковникам не відомо було - шо то за нечестивець московський цар? Відомо було, але церковники притримуються помилкового трактування святого письма - не суди і не судимим будеш. Бо всі - грішні. І то є правдою. Але гріхи бувають різні. у когось то лише те, що поглядає на чужу молодицю. а інший ради власного тваринного задоволення вбиває із садизмом вбиває тисячі чи мільйони людей.
це звичайно ж моє бачення і я не претендую на наукову історичну істину. Але дійсно ж - миритися і брататися з кацапами дуже нерозумна і згубна дія. У 2022 один із моїх земляків мєнт на пенсії розпатякував шо можна жити і з московською окупацією. а оскільки він це говорив побіля торгового центру то нарвався на біженців з Харкова. І вони, що ледь втекли від обстрілів раші, зламали йому челюсть. Бо вони того руцького міру наковталися з надлишком. І цей мір завжди знищував нашу свободу і тих хто не хотівв бути їх рабом. але постійно купа людців мліє від руцьких обіймів. раша - сила, лише у мпц бог, а у інших нікакой святості... ну от куди їх таких людців діти?
08.03.2024 08:36 Відповісти
Якби ця подія сталася років з 30-40 тому, тоді Швеція могла би почуватись захищеною. Зараз, після того як страшна "ната" показала свою нікчемність і боягузтво - невідомо, хио виграє від входження нового члена в Альянс. Скоріше матимуть профіт політикани-пустобрехи в кріслах натівських генсеків, від надходження членських внесків від шведів.
08.03.2024 00:43 Відповісти
 
 