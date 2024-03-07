Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО

У четвер, 7 березня, Швеція офіційно вступила до Північноатлантичного Альянсу. Вона стала 32-м членом НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний протокол, опублікований на сайті Держдепу США.

Протокол про вступ країни до Альянсу набув чинності, повідомив Держдепартамент США.

Церемонія підняття прапора Швеції над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі має відбутись у понеділок, 11 березня, в ній візьме участь шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

