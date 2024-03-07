Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО
У четвер, 7 березня, Швеція офіційно вступила до Північноатлантичного Альянсу. Вона стала 32-м членом НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний протокол, опублікований на сайті Держдепу США.
Протокол про вступ країни до Альянсу набув чинності, повідомив Держдепартамент США.
Церемонія підняття прапора Швеції над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі має відбутись у понеділок, 11 березня, в ній візьме участь шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.
Леонід #587957
07.03.2024 16:15
Dev Dev
07.03.2024 16:12
Яр Холодний
07.03.2024 16:26
Трохи виправлю з Вашого дозволу:
"Ну і що сталось в світі? Чому Маск або інші любітєлі вялікай расєї не верещать про ядерну загрозу?"
тому ми нічого досі і не отримали. тому дивно гинуть найкращі асси ВПС України.
xитрий план....
оманський план....
самая высокоразвитая скандинавская страна с первоклассной военной промышленностью, и прежде внеблоковая нейтральная Финляндии с её первоклассной всенародной армией швейцарского типа численностью 600 тысяч мотивированных бойцов с обострённой исторической памятью о захватнических агрессиях орков.
Подлётное время до СПб теперь 1 минута...
"Путин опять всех переиграл"...
Очікуємо офіційного перейменування Балтійського флоту РФ у ""Флотилію Фінської затоки"
- Пётр І двадцать лет "прорубал окно в Европу"...
- А Путин за двадцать лет заколотил его обратно...
- НАТО розширилось
- всі доходи близько 6 трлн вкрав
- оборонку рузкіх довів до печального стану
- оточив себе корумпованими неучами
- розсварився з усіма наскільки це можливо
....от уявіть якби на його місці був профі маньяк як Гітлер?
Цей "печальний стан" сипле нам на голови сотні тисяч дронів, снарядів, ракет, набоїв. І кінця цьому не видно.
Тепер Балтійське море офіційно внутрішнє для НАТО!
Спостерігаємо далі цікаві моменти історії
Петербург и Шлиссельбург основали шведы. Да и Выборг тоже они построили: но шведы давно ещё в 1918 году признали Виппури финской территорией.
Так что, Виппури, Териоки, Куоккала, Сортавала, Антреа, Энсо, Кексгольм , Мустамяки - это всё уйдёт в законное владение Финляндии.
Финны эти города героически защищали в трёх войнах против агрессии орков, а шведы 300 лет сидят в нейтралитете.
Плакат шведської Народної партії 1936 року. "Геть будь-які тенденції до диктатури!"
«Протяженность границы НАТО и России выросла вдвое после начала Путиным спецоперации против расширения НАТО»🤣
.
Україна повинна бути наступною!
Grattis till svenskarna!
Він був гасконцем (як і д'Артаньян), сином адвоката. Вибрав службу в армії. Одружився з дівчиною, яка виявилася родичкою Наполеона, - була сестрою дружини брата Наполеона.
Кажуть, був талановитим військовим. Сподобався шведам, які обрали його своїм королем.
Заснував ******* шведську королівську династію.
"Сподобався шведам, які обрали його своїм королем" - ти взагалі про династичні традиції і правила чув хоч шось? "обрати королем" неможна, поцікався хоч трохи!
Уродженого гасконця Жана Бернадота обрав королем шведський риксдаг (парламент).
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1809 1809 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Швеція програла війну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Росії й втратила Фінляндію. Внаслідок цього відбувся https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_1809_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 переворот , який допоміг Карлу XIII стати королем Швеції. Між тим шведське панство почало шукати спадкоємця трону й звернулася до Наполеона. Незабаром - у https://uk.wikipedia.org/wiki/1810 1810 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B3 риксдаг (за згодою з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD Наполеоном ) оголосив Жана-Батіста Бернадота принцом та спадкоємцем трону. Він прийняв https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE лютеранство та нове ім'я - Карл Юхан.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XIV_%D0%AE%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82 https://uk.wikipedia.org/wiki/Карл_XIV_Юхан_Бернадот
От така от "муйня", хлопчики та дівчатка.
це звичайно ж моє бачення і я не претендую на наукову історичну істину. Але дійсно ж - миритися і брататися з кацапами дуже нерозумна і згубна дія. У 2022 один із моїх земляків мєнт на пенсії розпатякував шо можна жити і з московською окупацією. а оскільки він це говорив побіля торгового центру то нарвався на біженців з Харкова. І вони, що ледь втекли від обстрілів раші, зламали йому челюсть. Бо вони того руцького міру наковталися з надлишком. І цей мір завжди знищував нашу свободу і тих хто не хотівв бути їх рабом. але постійно купа людців мліє від руцьких обіймів. раша - сила, лише у мпц бог, а у інших нікакой святості... ну от куди їх таких людців діти?