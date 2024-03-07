Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы
Указ президента позволяет уволить в запас срочников, у которых истек срок военной службы во время военного положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента №149/2024.
Этим документом Зеленский постановил уволить в апреле-мае 2024 в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы, у которых завершился срок военной службы во время военного положения.
Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
тим більше існує норма до 27 не беруть на фронт
тож це черговий висер, тіпа дивіться як я турбуюсь за Вас
а насправді, не звільнили по дембелю,
промурижжили без толку 1,5+ року
тобто ні дома ні на війні
списдив у молодих хлопців майже 2 роки життя і без вироку суду.
от такий він добродій...
А щодо "звільнитись по закону" - я нагадую, що цей закон діє у мирний час, а не під час воєнного стану.
Вова війну вже у своїй голові закінчів.
- Меня не взяли.
- Почему не взяли?
- Не нашли.
