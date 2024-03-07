Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы

Указ президента позволяет уволить в запас срочников, у которых истек срок военной службы во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента №149/2024.

Этим документом Зеленский постановил уволить в апреле-мае 2024 в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы, у которых завершился срок военной службы во время военного положения.

Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

