РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9038 посетителей онлайн
Новости
4 065 20

Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы

зеленський

Указ президента позволяет уволить в запас срочников, у которых истек срок военной службы во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента №149/2024.

Этим документом Зеленский постановил уволить в апреле-мае 2024 в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы, у которых завершился срок военной службы во время военного положения.

Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте также: Минобороны создает приложение для военных "Армия+"

Автор: 

армия (8514) Зеленский Владимир (21582) ВСУ (6846)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Вовочка, Вы служили в армии?

- Меня не взяли.

- Почему не взяли?

- Не нашли.
показать весь комментарий
07.03.2024 20:04 Ответить
+7
Який ідіот не передбачив норму, що людина, яка не пройшла військову службу, не може бути Верховним Головнокомандувачем?
показать весь комментарий
07.03.2024 20:29 Ответить
+6
Тем, что срочники устали, зато деды бодрячком. Ждать логики бесполезно. Не от этих "слуг".
показать весь комментарий
07.03.2024 20:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну ї що? він повинен робити це кожного року поки припіздент це велика новина ні про що
показать весь комментарий
07.03.2024 20:00 Ответить
строковики малиб звільнитися просто по закону...
тим більше існує норма до 27 не беруть на фронт
тож це черговий висер, тіпа дивіться як я турбуюсь за Вас
а насправді, не звільнили по дембелю,
промурижжили без толку 1,5+ року
тобто ні дома ні на війні
списдив у молодих хлопців майже 2 роки життя і без вироку суду.
от такий він добродій...
показать весь комментарий
07.03.2024 20:31 Ответить
На фронт беруть до 27 років, але добровольців. Хоча ця вікова рамка у 27 років - повна тупість, бо хлопець у 25 має кращі швидкість, реакцію і тд, ніж у 45.
А щодо "звільнитись по закону" - я нагадую, що цей закон діє у мирний час, а не під час воєнного стану.
показать весь комментарий
07.03.2024 20:57 Ответить
Для чого це робити кожного року, якщо призову не було вже 2 роки?
показать весь комментарий
07.03.2024 20:58 Ответить
Тобто, війни нема!
Вова війну вже у своїй голові закінчів.
показать весь комментарий
07.03.2024 20:02 Ответить
Тобто строковики і так не воювали, а просто витрачали час хз на що
показать весь комментарий
07.03.2024 20:09 Ответить
А чому ці СОЛДАТИ, які прийняли Присягу не воювали під час війни?
показать весь комментарий
07.03.2024 20:15 Ответить
І тут питання, чому це вони не воювали. Бо вони - солдати. З вишколом 3 роки, а не 1 місяць.
показать весь комментарий
07.03.2024 20:59 Ответить
Теперь у них будет год до мобилизации.
показать весь комментарий
07.03.2024 20:03 Ответить
Вовочка, Вы служили в армии?

- Меня не взяли.

- Почему не взяли?

- Не нашли.
показать весь комментарий
07.03.2024 20:04 Ответить
Дивне мовчання служок…

Очерк о далекой Евдоэзии (Часть 1)

https://dl-news.defence-line.org/?p=25238
показать весь комментарий
07.03.2024 20:08 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 20:10 Ответить
Аки трутень.
показать весь комментарий
07.03.2024 20:16 Ответить
Цю третю дружину Івана Грозного звали Марфа Васільєвна Собакіна. Царицею пробула всього 15 днів.

Скучая вдовством хотя и не целомудренным, он уже давно искал себе третьей супруги... Из всех городов свезли невест в Слободу, и знатных и незнатных, числом более двух тысяч: каждую представляли ему особенно. Сперва он выбрал 24, а после 12... долго сравнивал их в красоте, в приятностях, в уме; наконец предпочёл всем Марфу Васильеву Собакину [...], в то же время избрав невесту и для своего старшего царевича, Евдокию Богдановну Сабурову. Отцы счастливых красавиц из ничего сделались боярами. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD Карамзин )

В записках немцев https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B5,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD Иоганна Таубе и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5,_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%82 Элерта Крузе сохранились сведения об этой процедуре. Когда девушек привозили на смотрины, царь «входил в комнату <…> кланялся им, говорил с ними немного, осматривал и прощался с ними». По свидетельству немцев, последнюю дюжину девушек осматривали уже обнажёнными. При этом присутствовал врач-англичанин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%83%D1%81_%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81 Элизеус Бомелиус , выпускник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Кембриджа , приехавший на службу в Россию, причём «доктор должен был осмотреть их мочу в стакане»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%BF%D0%B0%D0%BD-2 [2] .

Как значилось в приговоре Священного собора:
«...о девицах многу испытанию бывшу, потом же царь надолзе времяни избрал себе невесту, дщерь Василия Собакина»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D1%80%D1%83%D1%81-4 [4] .
показать весь комментарий
07.03.2024 21:25 Ответить
вот интересно, чем увольнющися срочник,отслуживший 3,5 года отличается от деда, неувольняемого отслужившего срочку 2 года 30 лет назад и уже служащего 2 года???
показать весь комментарий
07.03.2024 20:12 Ответить
Тем, что срочники устали, зато деды бодрячком. Ждать логики бесполезно. Не от этих "слуг".
показать весь комментарий
07.03.2024 20:30 Ответить
Чадо ни дня не служившое в армии решает судьбу военных!!!
показать весь комментарий
07.03.2024 20:12 Ответить
Який ідіот не передбачив норму, що людина, яка не пройшла військову службу, не може бути Верховним Головнокомандувачем?
показать весь комментарий
07.03.2024 20:29 Ответить
тот же, что и непердбачив быть депутатом, прокурором, госслужащим....
показать весь комментарий
07.03.2024 20:38 Ответить
 
 