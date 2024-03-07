Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби

Указ президента дозволяє звільнити в запас строковиків, в яких завершився термін військової служби під час воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ Президента України №149/2024.

Цим документом Зеленський постановив звільнити у квітні-травні 2024 року в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби, в яких завершився термін військової служби під час воєнного стану.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

