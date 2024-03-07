Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби
Указ президента дозволяє звільнити в запас строковиків, в яких завершився термін військової служби під час воєнного стану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ Президента України №149/2024.
Цим документом Зеленський постановив звільнити у квітні-травні 2024 року в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби, в яких завершився термін військової служби під час воєнного стану.
Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
тим більше існує норма до 27 не беруть на фронт
тож це черговий висер, тіпа дивіться як я турбуюсь за Вас
а насправді, не звільнили по дембелю,
промурижжили без толку 1,5+ року
тобто ні дома ні на війні
списдив у молодих хлопців майже 2 роки життя і без вироку суду.
от такий він добродій...
А щодо "звільнитись по закону" - я нагадую, що цей закон діє у мирний час, а не під час воєнного стану.
Вова війну вже у своїй голові закінчів.
- Меня не взяли.
- Почему не взяли?
- Не нашли.
