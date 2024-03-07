УКР
Новини
4 065 20

Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби

зеленський

Указ президента дозволяє звільнити в запас строковиків, в яких завершився термін військової служби під час воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ Президента України №149/2024.

Цим документом Зеленський постановив звільнити у квітні-травні 2024 року в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби, в яких завершився термін військової служби під час воєнного стану.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Також читайте: Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії

армія (3790) Зеленський Володимир (25133) ЗСУ (7844)
Топ коментарі
+9
Вовочка, Вы служили в армии?

- Меня не взяли.

- Почему не взяли?

- Не нашли.
07.03.2024 20:04 Відповісти
+7
Який ідіот не передбачив норму, що людина, яка не пройшла військову службу, не може бути Верховним Головнокомандувачем?
07.03.2024 20:29 Відповісти
+6
Тем, что срочники устали, зато деды бодрячком. Ждать логики бесполезно. Не от этих "слуг".
07.03.2024 20:30 Відповісти
ну ї що? він повинен робити це кожного року поки припіздент це велика новина ні про що
07.03.2024 20:00 Відповісти
строковики малиб звільнитися просто по закону...
тим більше існує норма до 27 не беруть на фронт
тож це черговий висер, тіпа дивіться як я турбуюсь за Вас
а насправді, не звільнили по дембелю,
промурижжили без толку 1,5+ року
тобто ні дома ні на війні
списдив у молодих хлопців майже 2 роки життя і без вироку суду.
от такий він добродій...
07.03.2024 20:31 Відповісти
На фронт беруть до 27 років, але добровольців. Хоча ця вікова рамка у 27 років - повна тупість, бо хлопець у 25 має кращі швидкість, реакцію і тд, ніж у 45.
А щодо "звільнитись по закону" - я нагадую, що цей закон діє у мирний час, а не під час воєнного стану.
07.03.2024 20:57 Відповісти
Для чого це робити кожного року, якщо призову не було вже 2 роки?
07.03.2024 20:58 Відповісти
Тобто, війни нема!
Вова війну вже у своїй голові закінчів.
07.03.2024 20:02 Відповісти
Тобто строковики і так не воювали, а просто витрачали час хз на що
07.03.2024 20:09 Відповісти
А чому ці СОЛДАТИ, які прийняли Присягу не воювали під час війни?
07.03.2024 20:15 Відповісти
І тут питання, чому це вони не воювали. Бо вони - солдати. З вишколом 3 роки, а не 1 місяць.
07.03.2024 20:59 Відповісти
Теперь у них будет год до мобилизации.
07.03.2024 20:03 Відповісти
07.03.2024 20:04 Відповісти
Дивне мовчання служок…

Очерк о далекой Евдоэзии (Часть 1)

https://dl-news.defence-line.org/?p=25238
07.03.2024 20:08 Відповісти
07.03.2024 20:10 Відповісти
Аки трутень.
07.03.2024 20:16 Відповісти
вот интересно, чем увольнющися срочник,отслуживший 3,5 года отличается от деда, неувольняемого отслужившего срочку 2 года 30 лет назад и уже служащего 2 года???
07.03.2024 20:12 Відповісти
Тем, что срочники устали, зато деды бодрячком. Ждать логики бесполезно. Не от этих "слуг".
07.03.2024 20:30 Відповісти
Чадо ни дня не служившое в армии решает судьбу военных!!!
07.03.2024 20:12 Відповісти
Який ідіот не передбачив норму, що людина, яка не пройшла військову службу, не може бути Верховним Головнокомандувачем?
07.03.2024 20:29 Відповісти
тот же, что и непердбачив быть депутатом, прокурором, госслужащим....
07.03.2024 20:38 Відповісти
 
 