РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8953 посетителя онлайн
Новости
18 668 205

Залужный хотел, чтобы его назначили на дипломатическое направление, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 743-го дня войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ежедневное видеообращение было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня согласовал кандидатуру посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя - дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться.

И есть сегодня несколько указов, о которых следует сказать. Подписал два указа о награждении государственными наградами наших воинов – еще 520 военнослужащих Вооруженных сил. Каждый и каждая заслуживают нашей благодарности и уважения. И сегодня есть указ об увольнении в запас срочников - тех, кто был призван на военную службу еще до начала полномасштабного вторжения.

Сейчас, по просьбе военного командования, нужно несколько недель на подготовительные процедуры – на замену людей с точки зрения оборонительных задач, и с апреля срочники будут направлены в запас. Знаю, что часть подписали контракт о службе в Силах обороны. Благодарен каждому.

Спасибо каждому и каждой, кто в Украине и с Украиной! Слава всем, кто воюет и работает ради нашего государства и людей!" - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский встретился с министром обороны Британии Шеппсом: обсудили продолжение оборонного сотрудничества

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) обращение (799) Залужный Валерий (666)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+54
Чому ж ти замість нього це кажеш??? 😁
показать весь комментарий
07.03.2024 20:14 Ответить
+47
Залужний хоче служити Україні, а не прислужувати блазню.
показать весь комментарий
07.03.2024 20:17 Ответить
+46
Гундос, ти подивився відео Бутусова про свій рейтинг! ТАК ТРИМАТИ !
показать весь комментарий
07.03.2024 20:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Минуточку!
А как место посла оказалось вакантным?
А предыдущий посол публично сказал, что Зеля сморозил глупость про благодарность...
показать весь комментарий
08.03.2024 10:16 Ответить
З Богом Пане Генерале. Вдачі на новому місці. Роботи там непочатий край. Не буде часу голову підняти.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:23 Ответить
Ти трепло, нікуди він не хоче, він хоче спсти Україну від московії і таких як ти!!!
показать весь комментарий
08.03.2024 15:49 Ответить
Neponiatnoe reshenie. Zalujni ne nujet frontu???? Ponial osvobodili, no mojno bilo ispolzovat po svoei spezialnosti. Opiat politika....
показать весь комментарий
08.03.2024 19:00 Ответить
крууто! чувак даёт заявку на 500 тысяч воинов, тцк устраивает всевозможные ******* в связи с этим. верховная рада принимает дырявый закон про мобилизацию, а уважаемый военный которым восхищается вся Украина просится в дипкорпус в Англии! ахахахахахахахахахаха ну чо давайте попишите что зебуин конкурента убрал таким образом)))) САМ ПОПРОСИЛ напомню)) и эти мыши еще что-то будут требовать поумирать за зеленого клоуна?
показать весь комментарий
08.03.2024 20:20 Ответить
Страница 3 из 3
 
 