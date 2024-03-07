Залужний хотів, щоб його призначили на дипломатичний напрямок, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 743-го дня війни.

Щоденне відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні погодив кандидатуру Посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе - дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися.

І є сьогодні кілька указів, про які варто сказати. Підписав два укази про відзначення державними нагородами наших воїнів – ще 520 військовослужбовців Збройних Сил. Кожен і кожна заслуговують на нашу вдячність і повагу. І сьогодні ж є указ про звільнення в запас строковиків - тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення.

Зараз, на прохання військового командування, потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з точки зору оборонних завдань, і з квітня строковики будуть направлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в Силах оборони. Вдячний кожному.

Дякую кожному й кожній, хто в Україні та з Україною! Слава всім, хто воює та працює заради нашої держави і людей!", - сказав Зеленський.

