Залужний хотів, щоб його призначили на дипломатичний напрямок, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 743-го дня війни.

 Як інформує Цензор.НЕТ щоденне відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні погодив кандидатуру Посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе - дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися.

І є сьогодні кілька указів, про які варто сказати. Підписав два укази про відзначення державними нагородами наших воїнів – ще 520 військовослужбовців Збройних Сил. Кожен і кожна заслуговують на нашу вдячність і повагу. І сьогодні ж є указ про звільнення в запас строковиків - тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення.

Зараз, на прохання військового командування, потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з точки зору оборонних завдань, і з квітня строковики будуть направлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в Силах оборони. Вдячний кожному.

Дякую кожному й кожній, хто в Україні та з Україною! Слава всім, хто воює та працює заради нашої держави і людей!", - сказав Зеленський.

Зеленський Володимир звернення Залужний Валерій
+54
Чому ж ти замість нього це кажеш??? 😁
показати весь коментар
07.03.2024 20:14 Відповісти
+47
Залужний хоче служити Україні, а не прислужувати блазню.
показати весь коментар
07.03.2024 20:17 Відповісти
+46
Гундос, ти подивився відео Бутусова про свій рейтинг! ТАК ТРИМАТИ !
показати весь коментар
07.03.2024 20:15 Відповісти
Минуточку!
А как место посла оказалось вакантным?
А предыдущий посол публично сказал, что Зеля сморозил глупость про благодарность...
показати весь коментар
08.03.2024 10:16 Відповісти
З Богом Пане Генерале. Вдачі на новому місці. Роботи там непочатий край. Не буде часу голову підняти.
показати весь коментар
08.03.2024 10:23 Відповісти
Ти трепло, нікуди він не хоче, він хоче спсти Україну від московії і таких як ти!!!
показати весь коментар
08.03.2024 15:49 Відповісти
Neponiatnoe reshenie. Zalujni ne nujet frontu???? Ponial osvobodili, no mojno bilo ispolzovat po svoei spezialnosti. Opiat politika....
показати весь коментар
08.03.2024 19:00 Відповісти
крууто! чувак даёт заявку на 500 тысяч воинов, тцк устраивает всевозможные ******* в связи с этим. верховная рада принимает дырявый закон про мобилизацию, а уважаемый военный которым восхищается вся Украина просится в дипкорпус в Англии! ахахахахахахахахахаха ну чо давайте попишите что зебуин конкурента убрал таким образом)))) САМ ПОПРОСИЛ напомню)) и эти мыши еще что-то будут требовать поумирать за зеленого клоуна?
показати весь коментар
08.03.2024 20:20 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 