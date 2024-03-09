Уничтожены 12 из 15 "Шахедов", - Воздушные силы (обновлено)

Минувшей ночью враг атаковал Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, силами обороны уничтожены 12 из 15 запущенных российскими оккупантами БпЛА типа "Shahed".

Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что в ночь на 9 марта 2024 года противник атаковал 15 ударными беспилотниками типа "Shahed" (районы пусков Чауда - Крым, Приморско-Ахтарск - рф.).

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 12 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

Как сообщалось, ночью 9 марта "Шахеды" атаковали Криворожье, есть попадание в промышленное предприятие.

