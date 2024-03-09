Знищено 12 із 15 "Шахедів", - Повітряні сили (оновлено)
Минулої ночі ворог атакував Україну із використанням дронів-камікадзе типу "Shahed".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, силами оборони знищено 12 з 15 запущених російськими окупантами БпЛА типу "Shahed".
Згодом у Повітряних силах уточнили, що у ніч на 9 березня 2024 року противник атакував 15-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (райони пусків Чауда - Крим., Приморсько-Ахтарськ - рф.).
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 12 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.
Як повідомлялося, вночі 9 березня "Шахеди" атакували Криворіжжя, є влучання у промислове підприємство.
